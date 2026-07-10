جمع البيانات والمستندات التي يتم إنشاؤها عبر SAP، وأرشفتها، وإدارتها داخل مستودع متكامل بالاستفادة من منصة ECM الخاصة بك
ما يتجاوز الأرشفة التقليدية
يوفر IBM Content Collector for SAP Applications إمكانات مرنة لأرشفة بيانات SAP والمحتوى المرتبط بها وإدارة هذا المحتوى وحوكمته. ويوسّع قدرات IBM في الأرشفة القائمة على قيمة الأعمال لتشمل تطبيقات SAP ومستودعات الأرشفة المختلفة، بما في ذلك مستودعات IBM Enterprise Content Management (ECM) وIBM Spectrum Protect.
المزايا الرئيسة لـ IBM Content Collector for SAP Applications
يساعد Content Collector for SAP Applications على تحويل المستندات الواردة بمختلف أنواعها، وفهمها، ووضع الوسوم المناسبة لها، وتوجيهها إلى الأنظمة والأشخاص المعنيين.
يطبّق Content Collector for SAP Applications نهج الأرشفة القائمة على قيمة الأعمال لمحتوى SAP من خلال حذف المعلومات بصورة قابلة للدفاع عنها عند انتهاء قيمتها التجارية أو التنظيمية.
يمكن ربط المستندات القيّمة المخزنة في أنظمة ECM، مثل أوامر البيع والعقود، بمعاملات SAP لتوفير سجل متكامل عند الحاجة.
يدعم Content Collector for SAP Applications مستودعات IBM ECM، مما يتيح الاستفادة من إمكانات الإدارة الهرمية المدمجة للتخزين واستخدام البنية التحتية الحالية.
يدعم Content Collector for SAP Applications بروتوكولات SAP ArchiveLink التقليدية، وSAP Content Server، وSAP NetWeaver Information Lifecycle Management لتلبية مجموعة واسعة من المتطلبات.
يوفر Content Collector for SAP Applications إمكانات متقدمة لإدارة عمليات الأعمال من IBM وإدارة الحالات، مع تركيز محوري على المحتوى.
إدارة محتوى SAP وأرشفته على نطاق واسع
أدر محتوى SAP بفاعلية أكبر من خلال أرشفة البيانات لخفض تكاليف التخزين وتحسين أداء الأنظمة. وادعم الامتثال والحوكمة وعمليات eDiscovery مع إتاحة النشر القابل للتوسع والتكامل مع أنظمة إدارة المحتوى المؤسسية.
قم بأرشفة محتوى SAP لتحسين استغلال التخزين وتعزيز أداء الأنظمة، وقلِّل حجم البيانات في الأنظمة الأساسية مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى المعلومات الحيوية، مما يساهم في تبسيط العمليات وخفض تكاليف البنية التحتية.
أدر محتوى SAP بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الأعمال. وادعم الامتثال، والاحتفاظ بالمحتوى، وعمليات eDiscovery من خلال ضمان تنظيم البيانات، وإمكانية الوصول إليها، وحوكمتها بصورة متسقة على مستوى المؤسسة.
انشر حلول أرشفة المحتوى بمرونة، بما في ذلك البيئات المعتمدة على الحاويات، لتوسيع العمليات بكفاءة. وواكب نمو أحجام البيانات مع الحفاظ على الأداء والتحكم التشغيلي.
اربط محتوى SAP بأنظمة إدارة محتوى مؤسسية أوسع لتحسين الظهور والتحكم. وحسّن الاحتفاظ بالمحتوى، وإمكانية الوصول إليه، وإدارة دورة حياته عبر المحتوى المنظم وغير المنظم.
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