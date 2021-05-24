يوفر Content Collector for Microsoft SharePoint قدرات جمع وأرشفة محتوى SharePoint، كما يوسع نطاق القدرات للاستفادة من إدارة المحتوى المؤسسي وإدارة عمليات الأعمال من IBM. يعمل Content Collector for Microsoft SharePoint على جمع وأرشفة المحتوى من مكتبات مستندات SharePoint، ومواقع ويكي (الصفحات التعاونية)، والمدونات، كما يمكنه استعادة المستندات المؤرشفة.