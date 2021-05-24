IBM Content Collector for Microsoft SharePoint
تحقيق المزيد من القيمة باستخدام محتوى SharePoint في مؤسستك
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التقاط المحتوى للأرشفة والامتثال

يوفر Content Collector for Microsoft SharePoint قدرات جمع وأرشفة محتوى SharePoint، كما يوسع نطاق القدرات للاستفادة من إدارة المحتوى المؤسسي وإدارة عمليات الأعمال من IBM. يعمل Content Collector for Microsoft SharePoint على جمع وأرشفة المحتوى من مكتبات مستندات SharePoint، ومواقع ويكي (الصفحات التعاونية)، والمدونات، كما يمكنه استعادة المستندات المؤرشفة.
تقليل تكرار المحتوى

خفض تكلفة إدارة كميات كبيرة من محتوى SharePoint والاحتفاظ بها.
إدارة الامتثال والمتطلبات القانونية

إدارة وتنفيذ عمليات eDiscovery، وأوامر الحجز القانوني، وسياسات الاحتفاظ بالسجلات بطريقة ديناميكية من نظام واحد يمتثل للسياسات المعتمدة.
تحسين كفاءة تكنولوجيا المعلومات

تعزيز قدرات التوجيه وتقليل متطلبات التخزين استنادًا إلى تصنيف المحتوى والتحليل الإحصائي.
تقليل متطلبات التخزين

الوصول إلى خيارات معالجة لاحقة متقدمة لأرشفة المعلومات القديمة أو التي يندُر الوصول إليها.

السمات الرئيسية

الأرشفة

يدعم Content Collector for Microsoft SharePoint جميع أنواع مكتبات وقوائم Microsoft SharePoint ويوفر خيارات متميزة لما بعد المعالجة لتحديد ما يحدث للمحتوى بعد الأرشفة.

 التكامل

Content Collector for Microsoft SharePoint يتيح لك دمج محتوى SharePoint في تطبيقات IBM FileNet Case Manager أو IBM Content Manager.

 الاحتفاظ

يُتيح لك Content Collector for Microsoft SharePoint تنفيذ تعليمات الاحتفاظ ديناميكيًا لتخزين المحتوى وفقًا لمتطلبات السياسة ثم حذفه عند الاقتضاء.

 التصنيف

يضيف تصنيف المحتوى قيمة إلى Content Collector من خلال تعزيز قدرات التوجيه، ما يُتيح له اتخاذ قرارات التوجيه بناءً على التحليل الإحصائي.

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