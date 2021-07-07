يعمل IBM Content Manager OnDemand تلقائيًا على التقاط المستندات وتخزينها، ويوفر خيارات قوية للبحث والاسترجاع.

يمكن نشر الحل في البيئات المحلية أو في بنية IBM Cloud تحتية آمنة ذات مستأجر واحد.