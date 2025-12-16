الحلول السحابية للرعاية الصحية وعلوم الحياة

اتخذ قرارات أفضل عند تقديم الرعاية باستخدام السحابة.

حلول رعاية صحية أكثر أمانًا وابتكارًا

توفر IBM® Cloud لعملاء قطاع الرعاية الصحية بيئة مفتوحة، آمنة وعلى مستوى المؤسسات لدعم أعباء العمل، بغض النظر عن مرحلتك في رحلة الانتقال إلى السحابة أو احتياجات أعباء العمل الخاصة بك. سرّع البحث، وعزّز ثقة المرضى من خلال تجارب مبتكرة للعملاء، وحسّن زمن تشغيل النظام مع الالتزام بمعايير الأمان والامتثال.

توفر الحلول المتنوعة إمكانيات رفع ونقل وتحديث أعباء العمل التقليدية إلى السحابة. استخدم التقنية مفتوحة المصدر لإنشاء التطبيقات بسهولة على السحابة، ثم ادمجها مع أعباء العمل الحالية لديك. بفضل IBM Cloud، يمكن لمؤسسات الرعاية الصحية من جميع الأحجام العمل كالشركات الناشئة المرنة من خلال تقديم خدمات مبتكرة بسرعة تلبي احتياجات العملاء ومتطلبات القطاع المتغيرة، لدى IBM الحل لتلبية احتياجاتك.
لماذا IBM Cloud؟
تحوّل رقمي أسرع

باستخدام الخبرة العميقة في المجال ومجموعات البيانات المدعمة بمعايير HIPAA وGxP، يمكن لـ IBM مساعدتك على تسريع رحلتك إلى السحابة.
رؤى أعمال أفضل

أطلق العنان لإمكانيات بياناتك، وابتكر أنظمة أكثر كفاءة، وحسّن تجربة العملاء من خلال مجموعة واسعة من الخدمات المبتكرة مثل IBM® Garage وIBM® Watson Assistant.
أكثر أمانًا وخصوصية

IBM هي المزود الوحيد للسحابة الذي يستخدم أعلى مستويات شهادة التشفير (FIPS 140-2 Level 4) وتقنية الاحتفاظ بمفتاحك الخاص (KYOK) مع وحدة أمان مخصصة للأجهزة (HSM)، ما يعني أنك وحدك من لديه إمكانية الوصول إلى بياناتك.
الذكاء الاصطناعي

يساعدك الذكاء الاصطناعي على التنبؤ بالنتائج المستقبلية وتشكيلها وأتمتة العمليات المعقدة وتحسين وقت موظفيك.

 مساعد IBM Watson

تقدم IBM أدوات وخدمات قطاع الرعاية الصحية للمساعدة على استخلاص المزيد من رؤى البيانات وتبسيط العمليات.

 تعرف على الطريقة
الإحصاء - العد

تتيح لك الحوسبة السحابية تخصيص موارد الحوسبة والشبكة والتخزين والأمان عند الطلب.
استكشف المحاكاة الافتراضية على IBM Cloud
IBM Cloud Bare Metal Servers

يتم تخصيص الخادم والموارد لمستأجر واحد ويتم استضافتها على شبكة IBM Cloud.

 استكشِف Bare Metal Servers Red Hat OpenShift on IBM Cloud

إدارة مجموعات Red Hat OpenShift على سحابة قابلة للتوسع وموثوق به للغاية.

 استكشف Red Hat OpenShift
الأمان

استخدم الحماية الرائدة في السوق للبيانات الثابتة والحركة والاستخدام مع التحكم وحدك.

 الامتثال

سواء أكنت تواجه الامتثال لقانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) على المستوى الإقليمي أو العالمي أو القطاعي، فإن IBM Cloud تساعدك على إدارة هذه التفويضات.

 استكشف برامج الامتثال منصة IBM Security®‎

حقق الأمان المستمر لتطبيقات مؤسستك وأعباء العمل بخبرة من IBM.

 استكشف أمن السحابة استكشف خدمات التشفير فائقة الحماية
تعلم الأساسيات
استكشف أمان السحابة وأهمية قيام المؤسسات بدمجها في عملياتها التجارية.
رجل يكتب على جهاز كمبيوتر
معالجة سجلات البيانات الكبيرة باستخدام SQL
سيساعدك هذا البرنامج التعليمي على بناء خط أنابيب لتحليل السجلات مصمّم لجمع السجلات وتخزينها وتحليلها لدعم المتطلبات التنظيمية أو المساعدة على اكتشاف المعلومات.
تفضل بزيارة مركز IBM للتدريب على السحابة
الخطوات التالية

كيف يمكن لأكثر خدمات IBM Cloud شيوعًا مساعدتك؟

