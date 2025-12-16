توفر IBM® Cloud لعملاء قطاع الرعاية الصحية بيئة مفتوحة، آمنة وعلى مستوى المؤسسات لدعم أعباء العمل، بغض النظر عن مرحلتك في رحلة الانتقال إلى السحابة أو احتياجات أعباء العمل الخاصة بك. سرّع البحث، وعزّز ثقة المرضى من خلال تجارب مبتكرة للعملاء، وحسّن زمن تشغيل النظام مع الالتزام بمعايير الأمان والامتثال.

توفر الحلول المتنوعة إمكانيات رفع ونقل وتحديث أعباء العمل التقليدية إلى السحابة. استخدم التقنية مفتوحة المصدر لإنشاء التطبيقات بسهولة على السحابة، ثم ادمجها مع أعباء العمل الحالية لديك. بفضل IBM Cloud، يمكن لمؤسسات الرعاية الصحية من جميع الأحجام العمل كالشركات الناشئة المرنة من خلال تقديم خدمات مبتكرة بسرعة تلبي احتياجات العملاء ومتطلبات القطاع المتغيرة، لدى IBM الحل لتلبية احتياجاتك.