تنسيق سيناريوهات الاختبار منصة IBM DevOps Test Hub هي منصة اختبار مستمر قائمة على الويب، حيث يُمكنك تشغيل اختبارات واجهات برمجة التطبيقات، والاختبارات الوظيفية، واختبارات الأداء جميعها ضمن أداة واحدة.

اختبار واجهة المستخدم (UI) أتمتة الاختبارات الوظيفية واختبارات الانحدار على مجموعة واسعة من التطبيقات التي تشمل HTML، والويب، والعديد من البروتوكولات الأخرى.

اختبار الأداء إنشاء وتشغيل أعباء عمل واسعة النطاق ومتعددة المستخدمين مع اختبارات الأداء على مستوى الخدمة أو مستوى التطبيق.

وتحويل بيئات الاختبار إلى بيئات افتراضية افصل بيئتك عن التبعيات وتحقق من التكاملات بشكل مستقل، حيث يدعم اختبار DevOps Test Virtualization عددًا كبيرًا من البروتوكولات، بما في ذلك HTTP، وMQ، وJDBC، وCICS، والعديد غيرها.

إنشاء الاختبارات وتشغيلها أتمتة، وإنشاء، وتشغيل اختبارات واجهة برمجة التطبيقات (API) والاختبارات الوظيفية لواجهة المستخدم (UI)، واختبارات الأداء لتحديد الأخطاء مبكرًا عندما تكون تكلفة إصلاحها أقل.