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IBM DevOps Test

منصة اختبار ومحاكاة افتراضية للمساعدة في ضمان جودة التطبيقات.

قراءة تقرير كفاءة تسليم البرامج لعام 2023
حل شامل يضمن جودة تطبيقاتك من خلال الاختبار الآلي في كل مرحلة من مراحل تطويرها

يُعدّ IBM DevOps Test مجموعة من العروض المستمرة للاختبار المستمر لإنشاء الاختبارات، وتشغيلها، ومحاكاتها افتراضيًّا، وتحليلها بشكل آلي. يساعد الاختبار الآلي المؤسسات في تقييم الحالة الحالية للبرامج لاتخاذ قرارات مستنيرة حول موعد الإصدار. يعتمد نجاح الأعمال على جودة البرامج التي تُدير الأعمال.
المزايا نطاق الاختبار

دعم الاختبار الشامل على مجموعة واسعة من التقنيات والمنصات، بما في ذلك z/OS.

 منصة الاختبار المستمر

إجراء الاختبارات وعرض النتائج من منصة مركزية.

 الدعم على المنصات السحابية والبيئات المحلية

نشر البرامج وتوسيع نطاق التنفيذ مع دعم Docker الأصلي.

 التصحيح الذاتي الذكي لحالات الاختبار

القضاء على حاجة المستخدمين إلى التدخل اليدوي لإصلاح حالات الاختبار المعطلة.

 دعم مسارات DevOps

التكامل مع أدوات DevOps الشائعة مثل IBM DevOps Deploy.

 بيئة معالجة اللغة الطبيعية

القضاء على الحاجة إلى معرفة البرمجة النصية.

 رؤى الاختبار من الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي (ML)

استخدم رؤى الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) من بيانات الاختبار لإنشاء إطار عمل الاختبار وحالات الاختبار وتحسينها.
تقييم قيمة الأعمال

تحديد عائد الاستثمار من استخدام أحدث أدوات الاختبار لأتمتة عمليات الاختبار.
المزايا تنسيق سيناريوهات الاختبار

منصة IBM DevOps Test Hub هي منصة اختبار مستمر قائمة على الويب، حيث يُمكنك تشغيل اختبارات واجهات برمجة التطبيقات، والاختبارات الوظيفية، واختبارات الأداء جميعها ضمن أداة واحدة.

 اختبار واجهة المستخدم (UI)

أتمتة الاختبارات الوظيفية واختبارات الانحدار على مجموعة واسعة من التطبيقات التي تشمل HTML، والويب، والعديد من البروتوكولات الأخرى.

 اختبار الأداء

إنشاء وتشغيل أعباء عمل واسعة النطاق ومتعددة المستخدمين مع اختبارات الأداء على مستوى الخدمة أو مستوى التطبيق.

 وتحويل بيئات الاختبار إلى بيئات افتراضية

افصل بيئتك عن التبعيات وتحقق من التكاملات بشكل مستقل، حيث يدعم اختبار DevOps Test Virtualization عددًا كبيرًا من البروتوكولات، بما في ذلك HTTP، وMQ، وJDBC، وCICS، والعديد غيرها.

إنشاء الاختبارات وتشغيلها

أتمتة، وإنشاء، وتشغيل اختبارات واجهة برمجة التطبيقات (API) والاختبارات الوظيفية لواجهة المستخدم (UI)، واختبارات الأداء لتحديد الأخطاء مبكرًا عندما تكون تكلفة إصلاحها أقل.

 اختبار عمليات التكامل وواجهات برمجة التطبيقات (API)

استخدم بيئة خالية من البرمجة النصية لتطوير اختبارات لمشروعات تكامل عمليات الأعمال ورسائل بنية موجهة نحو الخدمات (SOA).
الموارد
دراسة الحالة: أحد البنوك الأوروبية الرائدة

يستخدم أحد أكبر البنوك خادم IBM Rational Test Virtualization Server لتحسين كفاءة اختبارات الأداء وتسريع العمليات قصيرة الأمد.
IBM DevOps

وجهتك الشاملة لكل ما يتعلق بأدوات عمليات التطوير.
أدوات تطوير z/OS لاختبار تكامل الوحدة والتطبيقات

تمكين اختبار تكامل التطبيقات المتقدمة في وقت مبكر من دورة حياة تطوير البرامج باستخدام منصة IBM Z Virtual Test Platform.
الخطوات التالية

تعرَّف على المزيد حول حلول IBM DevOps Test.

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