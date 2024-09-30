منصة اختبار ومحاكاة افتراضية للمساعدة في ضمان جودة التطبيقات.
يُعدّ IBM DevOps Test مجموعة من العروض المستمرة للاختبار المستمر لإنشاء الاختبارات، وتشغيلها، ومحاكاتها افتراضيًّا، وتحليلها بشكل آلي. يساعد الاختبار الآلي المؤسسات في تقييم الحالة الحالية للبرامج لاتخاذ قرارات مستنيرة حول موعد الإصدار. يعتمد نجاح الأعمال على جودة البرامج التي تُدير الأعمال.
دعم الاختبار الشامل على مجموعة واسعة من التقنيات والمنصات، بما في ذلك z/OS.
إجراء الاختبارات وعرض النتائج من منصة مركزية.
نشر البرامج وتوسيع نطاق التنفيذ مع دعم Docker الأصلي.
القضاء على حاجة المستخدمين إلى التدخل اليدوي لإصلاح حالات الاختبار المعطلة.
التكامل مع أدوات DevOps الشائعة مثل IBM DevOps Deploy.
القضاء على الحاجة إلى معرفة البرمجة النصية.
استخدم رؤى الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) من بيانات الاختبار لإنشاء إطار عمل الاختبار وحالات الاختبار وتحسينها.
تحديد عائد الاستثمار من استخدام أحدث أدوات الاختبار لأتمتة عمليات الاختبار.
منصة IBM DevOps Test Hub هي منصة اختبار مستمر قائمة على الويب، حيث يُمكنك تشغيل اختبارات واجهات برمجة التطبيقات، والاختبارات الوظيفية، واختبارات الأداء جميعها ضمن أداة واحدة.
أتمتة الاختبارات الوظيفية واختبارات الانحدار على مجموعة واسعة من التطبيقات التي تشمل HTML، والويب، والعديد من البروتوكولات الأخرى.
إنشاء وتشغيل أعباء عمل واسعة النطاق ومتعددة المستخدمين مع اختبارات الأداء على مستوى الخدمة أو مستوى التطبيق.
افصل بيئتك عن التبعيات وتحقق من التكاملات بشكل مستقل، حيث يدعم اختبار DevOps Test Virtualization عددًا كبيرًا من البروتوكولات، بما في ذلك HTTP، وMQ، وJDBC، وCICS، والعديد غيرها.
أتمتة، وإنشاء، وتشغيل اختبارات واجهة برمجة التطبيقات (API) والاختبارات الوظيفية لواجهة المستخدم (UI)، واختبارات الأداء لتحديد الأخطاء مبكرًا عندما تكون تكلفة إصلاحها أقل.
استخدم بيئة خالية من البرمجة النصية لتطوير اختبارات لمشروعات تكامل عمليات الأعمال ورسائل بنية موجهة نحو الخدمات (SOA).
يستخدم أحد أكبر البنوك خادم IBM Rational Test Virtualization Server لتحسين كفاءة اختبارات الأداء وتسريع العمليات قصيرة الأمد.
وجهتك الشاملة لكل ما يتعلق بأدوات عمليات التطوير.
تمكين اختبار تكامل التطبيقات المتقدمة في وقت مبكر من دورة حياة تطوير البرامج باستخدام منصة IBM Z Virtual Test Platform.