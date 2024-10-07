تصميم بنية تحتية لسحابة هجينة من أجل الذكاء الاصطناعي وباستخدامه

يميل قادة تقنية المعلومات أحيانًا إلى اعتبار التقنية القديمة عائقًا أمام الابتكار، ولكن عندما لا يتم تحديث هذه الأنظمة القديمة، فإن ذلك أشبه بإزالة جميع الطرق تمامًا.
في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، تشرح Hillery Hunter كيف يمكن لتقنيتك الحالية، كجزء من بنية سحابية هجينة مصممة بعناية، أن تكون المحرك الذي يدفع استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بك ويأخذ أعمالك حيث تريد.
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تعرف على المتحدثين
تتمثل إحدى أفضل الطرق لإعداد منظمتك للذكاء الاصطناعي في البدء في تحسين تكنولوجيا المعلومات لديك من الألف إلى الياء. اطلع على دليلنا الإرشادي لمساعدتك على البدء.
إن العامل الأساسي للاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي هو دمجه عبر جميع البيانات – سواء على المستوى المحلي أو في تقنيات السحابة أو على الحافة.
ينبغي أن تتوافق عناصر البنية التحتية لتقنية المعلومات في مؤسستك مثل الأحجية. تعرّف على كيفية مساعدة السرعة التشغيلية وقابلية التوسع للسحابة الهجينة لأعمالك على تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي.
يواصل قادة C-suite التنقل في فترة من التحول الرقمي المكثف والضغط المرتفع لإثبات قيمة استثمارات تكنولوجيا المعلومات.
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