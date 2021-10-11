ما المقصود بموازنة الأحمال؟

يمكن تنفيذ موازنة الأحمال بطريقتين. تُعد أجهزة موازنة الأحمال المادية أجهزة مادية يتم تركيبها وصيانتها محليًا. أما برامج موازنة الأحمال فهي التطبيقات المثبتة على خوادم مملوكة للقطاع الخاص، أو المُقدمة كخدمة سحابية مُدارة (موازنة تحميل السحابة).

في كلتا الحالتين، تعمل أجهزة موازنة الأحمال من خلال التوسط في طلبات العملاء الواردة في الوقت الفعلي وتحديد الخوادم الخلفية الأكثر قدرة على معالجة تلك الطلبات. لمنع تحميل خادم واحد بشكل زائد، يقوم جهاز موازنة الأحمال بتوجيه الطلبات إلى أي عدد من الخوادم المتاحة سواء كانت موجودة في الموقع أو مستضافة في مزارع خوادم أو مراكز بيانات السحابة.

بمجرد أن يتلقى الخادم المعين الطلب، يستجيب للعميل عن طريق موازنة الأحمال. ويقوم جهاز موازنة الأحمال بعد ذلك بإكمال اتصال الخادم بالعميل من خلال مطابقة عنوان IP الخاص بالعميل مع عنوان الخادم المحدد، ثم يستطيع العميل والخادم بعد ذلك التواصل وتنفيذ تلك المهام المطلوبة حتى اكتمال الجلسة.

إذا كان هناك ارتفاع في حركة مرور الشبكة، فقد يقوم جهاز موازنة الأحمال بإحضار خوادم إضافية عبر الإنترنت لمواكبة الطلب. أو إذا كان هناك هدوء في نشاط الشبكة، فقد يقلل جهاز موازنة الأحمال من مجموعة الخوادم المتاحة. ويمكن أن يساعد أيضًا في التخزين المؤقت للشبكة عن طريق توجيه حركة المرور إلى خوادم التخزين المؤقت حيث يتم تخزين طلبات المستخدم السابقة مؤقتًا.