دعم الشبكات

في بيئة تقنية المعلومات المعقدة، تُعَد الشبكات العمود الفقري للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، حيث تدعم الحوسبة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي ومتطلباتهما المتزايدة، مما يُتيح الاتصال بين الأنظمة والتطبيقات وخلالها.لذلك، يمكن أن يؤدي تنوع المزودين في مركز البيانات إلى صعوبة تحديد مصدر مشكلات الأداء. يمكنك تقليل هذا التعقيد من خلال الاستفادة من الدعم الذي تقدمه شركة IBM لمزودي الخدمات مثل Cisco و Juniper و F5 و Checkpoint Technologies وغيرهم.