خدمات دعم البرامج

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ترقية استراتيجية الدعم لديك
موظف تكنولوجيا معلومات يستخدم كمبيوتر محمولًا أثناء عمله على خادم كمبيوتر مكتبي

خدمات دورة حياة تكنولوجيا IBM تدعم أنظمة التشغيل، وبنية IBM التحتية، بالإضافة إلى مزودي الخدمات الخارجيين مثل Red Hat و Linux و SUSE و SAP HANA و Oracle و Microsoft.

يُعَد دعم البرمجيات عنصرًا أساسيًا في موثوقية البنية التحتية للسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي. وحِّد دعم مركز بياناتك واستفِد من IBM في دعم أنظمة التشغيل والبرمجيات الحيوية مثل SAP HANA و Microsoft و Oracle.

احسب وفوراتك من تبني استراتيجية دعم موحدة الاستراتيجية →

تفخر شركة IBM بحصولها على لقب الشركة الرائدة في تقرير IDC MarketScape الجديد: تقرير Worldwide Support Services 2022 Vendor Assessment.
ما الجديد؟
المدونة
3 أسباب تجعل دعم البنية التحتية المناسبة أمرًا ضروريًا لدعم الذكاء الاصطناعي
المدونة
تعرَّف على المزيد عن دعم مركز البيانات المتكامل لدينا
الفوائد
تقليل فترات التعطل

حافِظ على تحديث البرمجيات وحل المشكلات بسرعة بمساعدة الخبراء التقنيين من IBM Support Line.
تحقيق وفورات في التكاليف

استفِد من دعم IBM لكل من Microsoft و Oracle لإيجاد فرص توفير كبيرة في التكاليف.
تبسيط الدعم

وحِّد مزودي الدعم لتبسيط وتحسين خدمات الدعم في مركز بياناتك.
دعم وخدمات البنية التحتية لشركة IBM
صيانة نظام التشغيل

خدمات صيانة البرمجيات، المعروفة أيضًا باسم "الاشتراك والدعم"، توفر اشتراكات وإصلاحات ودعمًا للأخطاء البرمجية الجديدة لأنظمة التشغيل IBM Power وIBM Z، وبرمجيات أنظمة تخزين IBM، ومنتجات IBM البرمجية المرتبطة بها.

 خدمات صيانة الأجهزة والبرامج من IBM
ملحقات خدمة البرمجيات

يمكن أن يساعدك امتداد IBM Software Support Extension على تقليل المخاطر وحماية استثمارك في التكنولوجيا، من خلال توفير دعم ممتد يصل إلى 3 سنوات لبرمجيات IBM التي بلغت نهاية خدمتها.

 امتداد IBM Software Support Extension
الدعم والخدمات متعددة المزودين Microsoft

يساعد IBM Support for Microsoft الشركات على تحسين التوفر، وتقليل التعقيدات، وخفض التكاليف بفضل ما يقدمه من دعم برمجي شامل. استفِد من حل IBM Microsoft Technical Solution Manager لزيادة الاستفادة من بيئة Microsoft لديك. 

 IBM Support for Microsoft Oracle

حافِظ على برامجك القديمة وقلل من الحاجة إلى ترقيات غير مرغوب فيها. تقدِّم شركة IBM دعمًا مستمرًا لإصدار Oracle الحالي لديك، مما يقلل من الاضطرار إلى ترقيات متعجلة أو الانتقال إلى الخدمة السحابية قبل الاستعداد الكافي. استفِد من مزايا الحصول على مصدر دعم واحد، بفضل حل مصمم لتقليل تكاليف الدعم.

 الدعم الذي تقدمه شركة IBM لشركة Oracle Red Hat

بفضل اختيار شركة IBM كشريك للدعم والخدمات، يستفيد العملاء من علاقات IBM التقنية والتجارية العميقة مع شركة Red Hat، علاوة على الوصول إلى خبرات شركة IBM في تشغيل حلول Red Hat على بنيتها التحتية.

 خدمات دورة حياة الأنظمة التقنية لشركة Red Hat SUSE

تم تصميم حل IBM Support and Subscription for SUSE لتوفير وصول سريع وميسور التكلفة إلى المتخصصين التقنيين في شركة IBM لإيجاد حلول للمشكلات واعتماد الحلول، كما يُتيح لك الحصول على اشتراكات SUSE وحل دعم موحَّد لمساعدتك على إدارة خوادم SUSE Linux Enterprise Server والحلول المدمجة.

 الدعم والاشتراكات التي تقدمها شركة IBM لخادم SUSE Linux Enterprise Server SAP HANA على IBM Power

يوفر حل IBM Proactive Support for SAP HANA on IBM Power خدمات دعم شاملة للعملاء الذين يجري تشغيل SAP HANA في بيئتهم. يتضمن نموذج IBM تقديم خدمات ودعم لمجموعة البنية التحتية SAP HANA من خلال جهة اتصال واحدة إلى جانب خدمات استباقية لتحديد المشكلات قبل حدوثها وحلها في وقت أسرع.

 Technology Lifecycle Services for SAP HANA on IBM Power
الخدمات والبرامج التي ندعمها البرامج
  • ®AIX
  • IBM i
  • ®z/OS
  • Red Hat
  • Microsoft
  • Oracle
  • SUSE
الموارد تسريع عملية الاعتماد

اكتسب مهارات وخبرات فنية عميقة في خوادم البنية التحتية والتخزين لدى شركة IBM.

 

 

 تعرَّف على خدمات البنية التحتية IBM Technology Expert Labs دعم الخوادم والتخزين

تعرَّف على المزيد حول الدعم والخدمات المقدمة من أجل IBM Power و IBM Z و IBM LinuxONE و IBM Storage، إلى جانب دعم مزودي الخدمات الآخرين.

 استكشِف دعم الأنظمة دعم الشبكات والأمن

اكتشِف المزيد حول الدعم والخدمات الخاصة بحلول الشبكات والحلول الأمنية.

 اكتشِف دعم الشبكات تقديم برنامج IBM Support Insights Pro

اكتشِف كيف يساعدك IBM Support Insights Pro على تبسيط إدارة المخازن وتخفيف المخاطر الأمنية والاستفادة من دعم حالة المقاييس بأفضل شكل ممكن.

 اكتشِف IBM Support Insights Pro
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خبراء IBM مستعدون لمساعدتك على تحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات المُدارة أحادية المصدر التي تتعلق بعملياتك التقنية وعمليات أعمالك. بادر اليوم بتحديد موعد لجلسة استشارية مجانية لمدة 30 دقيقة.