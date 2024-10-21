لم يعد اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي مسألة تكهنات مستقبلية. فمع الإمكانات الهائلة التي يقدمها، بدأت الشركات بالفعل في تعظيم استخدامه لتبسيط عملياتها، وزيادة الإنتاجية، ونقل هذه الفوائد إلى عملائها.
ويأتي هذا التحول مصحوبًا بتحديات جديدة. فبينما يبدأ العملاء في تطبيق الذكاء الاصطناعي محليًا في أماكن العمل، فإن الخطوة الأولى هي تقييم ما إذا كانت مراكز البيانات الخاصة بهم جاهزة؛ ويتضمن ترقية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات توفير الطاقة والتبريد الكافيين، وإعداد الشبكة للتعامل مع كميات كبيرة من البيانات، وتحسين وتوسيع سعة البنية التحتية، وتنفيذ تدابير الحماية مع تمكين قابلية التوسع. وفقًا لتقرير صادر عن معهد IBM Institute for Business Value (IBM IBV)، بالتعاون مع Oxford Economics، والتي شملت 2500 قائد من 34 دولة و26 قطاعًا، أن 43% من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا يقولون إن مخاوفهم بشأن بنيتهم التحتية للتكنولوجيا قد زادت على مدى الأشهر الستة الماضية بسبب الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهم يركزون الآن على ترقيتها لتوسيع نطاق التقنية.
ويجب أن تمتلك المنظمات استراتيجية تنفيذ تساعد على ضمان العمليات الفعالة، والحد الأدنى من فترات التعطل عن العمل، والاستجابات السريعة لمتطلبات تكنولوجيا المعلومات، مع معالجة الامتثال التنظيمي، ومراعاة الاعتبارات الأخلاقية، ومواجهة التهديدات الأمنية. فوجود شريك رئيسي يمتلك خبرة داخلية في الذكاء الاصطناعي والقدرة على إدارة دورة الحياة الكاملة لهذه البنية التحتية الأساسية أمر مهم للاستفادة من فوائد هذا التطور التكنولوجي.
تقدم خدمات دورة حياة تكنولوجيا IBM (IBM Technology Lifecycle Services - واختصارها TLS) مجموعة شاملة من الحلول لدعم البنية التحتية وخدماتها بدءًا من النشر وصولًا إلى إنهاء الخدمة، مما يساعد المنظمات على تحسين بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات من حيث التوافر والمرونة. تساعد IBM TLS على ترقية مراكز البيانات لتكون جاهزة الذكاء الاصطناعي، باستخدام إطار العمل عالمي لسلسلة التوريد واللوجستيات لتلبية متطلبات أحمال التشغيل عالية الكثافة لمنتجات IBM ومصنعي المعدات الأصلية (OEM) المختلفة على نطاق واسع. وفيما يلي بعض التحديات الرئيسية التي قد تواجهها مراكز البيانات عند تشغيل أحمال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الطرق التي تعالج بها IBM TLS هذه التحديات:
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.
أصبحت مراكز البيانات اليوم أكثر تعقيدًا بسبب اعتماد الذكاء الاصطناعي والاعتماد على التقنية من عدة مزودين. ووفقًا لتقرير "التنقل في مشهد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المتطور" الصادر عن فريق الأبحاث والتحليلات التابع لشركة TechTarget، تتوقع 30% من المؤسسات نشر الذكاء الاصطناعي في بيئات السحابة الهجينة، مما يؤكد الحاجة إلى بنية تحتية محدثة وأحدث قدرات اتصالات فعالة لا تنقطع.
يتطلب الحفاظ على المرونة التشغيلية بنية تحتية محدَّثة وإدارة استباقية للمخاطر، لكن الإشراف على العقود المتنوعة وحل المشكلات قد يكون صعبًا ومكلفًا لفريق الموظفين الداخليين في قسم تكنولوجيا المعلومات. تُعزز خدمة IBM TLS القدرات الحالية للعملاء، ليس فقط من خلال نشر ودعم منتجات شركة IBM (مثل IBM Z وPower وStorage)، ولكن أيضًا من خلال دمج التقنيات الجديدة من بائعين متعددين والمتوافقة مع الذكاء الاصطناعي.
تتطلب نماذج اللغة الكبيرة موارد كبيرة وعدة أجهزة كمبيوتر تعمل بالتوازي ضمن تكوينات عنقود الشبكات الكبيرة. وباعتبارها العمود الفقري للبنية التحتية، يجب أن تدعم هذه الشبكة بنى عالية النطاق الترددي ومنخفضة زمن الانتقال وقابلة للتوسع، مع تحسينات محددة لاتصال وحدة معالجة الرسوميات والوصول إلى التخزين ومهام الذكاء الاصطناعي الموزَّعة. أشار تقرير "نظرة الذكاء الاصطناعي لعام 2023" الصادر عن شركة IDC إلى أن الشبكة كانت أكبر بند إنفاق على البنية التحتية لتدريب الجيل الثالث من الذكاء الاصطناعي، حيث شكلت نسبة 44% من الإنفاق. ومن خلال تقديم نهج متكامل وشامل يركز على المرونة والتوافر، مع فرق متخصصة حول العالم والشراكات الإستراتيجية، تعمل IBM TLS كمحطة واحدة للعملاء وكمستشار لشراء وتخطيط وتنفيذ ودعم وتحسين وتحديث بنية مراكز البيانات (الخوادم، والشبكة، والتخزين والبرمجيات)، مما يسهل الانتقال السلس إلى بيئات جاهزة للذكاء الاصطناعي.
إذا كان الذكاء الاصطناعي يجلب عقبات متزايدة التعقيد لمراكز البيانات، فإن معالجة هذه المشكلات قد تستفيد أيضًا من استخدام الذكاء الاصطناعي نفسه. في طليعة هذا التحول، تدمج IBM TLS الذكاء الاصطناعي في الأدوات والعمليات لتمكين الوكلاء وتحسين تجربة العملاء. للحصول على نظرة أكثر تفصيلًا حول كيفية استخدام IBM TLS للذكاء الاصطناعي، اقرأ ما قالته Bina Hallman، نائبة رئيس خدمات دعم TLS لبنية IBM التحتية.
يمكن أن تواجه أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تعتمد على عناصر معقدة مثل وحدات معالجة الرسوميات (GPU) والشبكة والتخزين، معدلات فشل أعلى بسبب أحمال التشغيل المكثفة، كما أن الكميات الهائلة من البيانات التي تتم معالجتها ومشاركتها قد تزيد أيضًا من التعرض للاختراق. يعد كل من فترات التعطل واختراق أمن البيانات مكلفًا للأعمال، لكن الدعم الاستباقي يسرِّع حل المشكلات ويتوقع المشكلات قبل حدوثها قبل وقوعها.
كشف استطلاع أجراه معهد IBM IBV تحت عنوان "دليل الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي التوليدي: المنصات والبيانات والحوكمة" أن معظم الرؤساء التنفيذيين يقولون إن المخاوف بشأن نسب البيانات ومصدرها (61%) وأمن البيانات (57%) ستشكل عائقًا أمام تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي. ولمعالجة هذه التحديات، تقدم IBM TLS حلولًا مثل IBM Support Insights، الذي يدير مخزونًا يضم أكثر من 3000 عميل و3.5 ملايين أصل من أصول تكنولوجيا المعلومات، ويحدد أكثر من 1.5 مليون ثغرة أمنية نشطة مع تقديم توصيات بالحل الأمثل. ويساعد هذا النهج على الحفاظ على سلامة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتخفيف انقطاعات الخدمة ومشكلات الدعم الناتجة عن العقود المنتهية. علاوة على ذلك، تساعد خدمة IBM TLS العملاء على مسح البيانات من الأصول القديمة وتوفر خدمات تدمير الوسائط، مما يضمن توافق عملية إزالة البيانات هذه مع إرشادات المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST) المتعلقة بإزالة البيانات من الوسائط.
قد تؤدي الطلبات المتزايدة على الطاقة لمركز البيانات، الناتجة عن زيادة التكامل، إلى زيادة التكاليف التشغيلية الناتجة عن استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون، مما يعيق أهداف الاستدامة. كما أفادت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) أنه يمكن أن يرتفع الاستهلاك العالمي للكهرباء في مراكز البيانات إلى أكثر من 1000 تيراواط/ساعة في عام 2026، بعدما كان يقدر بـ 460 تيراواط/ساعة في عام 2022. ويجب عند اعتماد الذكاء الاصطناعي أن نتذكر أهداف الاستدامة، وتساعد محفظة IBM TLS العملاء على اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال تقييم متطلبات عبء العمل واستخدام البنية التحتية، بالإضافة إلى مراقبة استهلاك الطاقة والبصمة الكربونية. ومن الجيد أن تقييم IBM IT Sustainability Optimization يستخدم برنامج IBM Turbonomic، الذي يقوم بتشغيل سيناريوهات تخطيط مختارة من نوع "ماذا لو" لفهم إمكانيات تحسين مركز البيانات وتأثيراتها. وعقب هذا التقييم، يتلقى العملاء تقريرًا مفصلًا يتضمن الإجراءات الموصى بها، وتقديرات خفض التكاليف، والاستهلاك المتوقع للطاقة، والتحسينات في البصمة الكربونية، مما يساعدهم على مواءمة مبادرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم مع أهداف الاستدامة.
مع ظهور عقبات جديدة، فإن الاستعداد الجيد، وتوقع المشكلات المحتملة، والشراكة مع شريك دعم وخدمات تكنولوجيا المعلومات موثوق وذو خبرة يمكن أن يؤثر على نجاح تبني الذكاء الاصطناعي والصيانة المستمرة. لطالما اتبعت شركة IBM، عبر عشرات السنين، مبادئ أساسية تدعم منظومة حلول ذكاء اصطناعي متكاملة تضم تقنيات من عدة بائعين. ومهما كانت المرحلة التي وصل إليها العملاء في مسيرتهم الخاصة بالتحول التقني، فإن شركة IBM مؤهلة لتسخير خبرتها لمساعدة المؤسسات من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لفرص الذكاء الاصطناعي، وعروض المنتجات المخصصة، والخدمات الاستشارية الموسَّعة، وخدمات دورة حياة التكنولوجيا، والتعاون مع كل منظومة شركائنا الواسعة.
عزِّز قيمة أعمالك من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة على IBM z17™.
®IBM Z هي عائلة من البنية التحتية الحديثة المدعومة بمعالج IBM Telum® الذي يشغل أنظمة تشغيل المؤسسات وبرامج IBM Z، مما يوفر دقة أكبر للذكاء الاصطناعي، وإنتاجية ومرونة أعلى.
يدمج IBM z17™ الذكاء الاصطناعي المتقدم في السحابة الهجينة، ما يعزِّز الأداء والأمان واتخاذ القرار حيث توجد البيانات الحيوية.
تعرَّف على كيفية حماية بيانات مؤسستك من التهديدات الإلكترونية وضمان التعافي السريع خلال الأحداث الحرجة.
استخدِم أُطر العمل والأدوات مفتوحة المصدر لتطبيق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على بيانات مؤسستك الأكثر قيمة على أنظمة IBM zSystems المركزية.
تقدِّم IBM حلول بنية تحتية للذكاء الاصطناعي لتسريع الأثر عبر مؤسستك من خلال استراتيجية هجينة مصمَّمة خصيصًا.
استفِد من قيمة بيانات المؤسسة مع IBM Consulting لبناء مؤسسة تعتمد على الرؤى لتحقيق ميزة تنافسية في الأعمال.
عزِّز أعباء عمل الذكاء الاصطناعي لديك باستخدام بنية تحتية محسَّنة للأداء والموثوقية والتكامل مع السحابة الهجينة، ومصممة لتلبية احتياجات المؤسسات الفعلية.