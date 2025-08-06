يرتقي IBM Support Insights Pro باستراتيجية دعم مراكز البيانات وتخطيط البنية التحتية إلى مستوى متقدم. فهو يوسِّع تحليل مخاطر CVE الأمنية ليشمل مقارنة مستويات أنظمة التشغيل الحالية مع تلك المُوصى بها من قِبَل المورِّد، ويقدِّم إجراءات مرتَّبة حسب المورِّدين وعائلة المنتجات لتسريع اتخاذ قرارات دورة حياة تكنولوجيا المعلومات، ويحسِّن أيضًا الاعتمادية من خلال توسيع سجل الحالات والتحليلات.