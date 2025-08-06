تحسين موثوقية تكنولوجيا المعلومات وتبسيط إدارة الأصول.
الاستفادة من التنبيهات الأمنية والتوصيات وقدرات تحديد الأولويات للتعامل بسرعة مع المخاطر الحرجة.
تقليل وقت إدارة المخزون من خلال اكتشاف الأصول متعددة المورِّدين تلقائيًا، والعروض المخصصة والتصدير، بالإضافة إلى الدعم وتحليل التغييرات.
تجنُّب المخاطر من خلال التنبيهات المتعلقة بالثغرات الأمنية وتقييمات مخاطر تكنولوجيا المعلومات ونصائح المعالجة الواضحة.
يُعَد IBM Support Insights خدمة سحابية تعمل كواجهة موحَّدة تجمع تجربة الدعم عبر IBM والبنية التحتية متعددة المورِّدين. يساعد ذلك فرق تكنولوجيا المعلومات على إدارة المخزون وتحسين مدة التشغيل بشكل استباقي ومعالجة الثغرات الأمنية من خلال الرؤى القائمة على التحليلات وتوصيات الصيانة الوقائية.
يرتقي IBM Support Insights Pro باستراتيجية دعم مراكز البيانات وتخطيط البنية التحتية إلى مستوى متقدم. فهو يوسِّع تحليل مخاطر CVE الأمنية ليشمل مقارنة مستويات أنظمة التشغيل الحالية مع تلك المُوصى بها من قِبَل المورِّد، ويقدِّم إجراءات مرتَّبة حسب المورِّدين وعائلة المنتجات لتسريع اتخاذ قرارات دورة حياة تكنولوجيا المعلومات، ويحسِّن أيضًا الاعتمادية من خلال توسيع سجل الحالات والتحليلات.
حقَّق فريق IBM قيمة كبيرة من خلال IBM Support Insights Pro وخبرتهم العميقة في مجال الشبكات، فقد كان يتطلب منا سابقًا تخصيص موارد أو دفع رسوم لإنشاء قائمة المواد (BoM). التعاون المستمر والعلاقة المتينة بين Cisco وIBM يضمنان لنا الحفاظ على استراتيجية دعم قوية، كما يُتيحان رؤية أعمق لمستقبل بنية الشبكات التحتية. كان لفريق IBM دور فعَّال في السماح لنا برؤية الحالة المستقبلية للمدينة. “
نزِّل تقرير 2023 وتعرَّف على كيفية مكافحة اختراقات أمن البيانات.
اكتشِف كيف يمكن لاستراتيجية دعم مدروسة أن تساعد العملاء على تقليل مخاطر فترات التعطل.
تعرَّف على الفوائد والتكاليف والمخاطر، واحصل على إطار عمل لتقييم التأثير المالي المحتمل لدعم IBM متعدد المورِّدين.
للتسجيل والبدء باستخدام IBM Support Insights، يجب أولًا إنشاء حساب IBMid باستخدام بريد إلكتروني صالح.