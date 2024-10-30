يقوم مراقب الأجهزة الافتراضية (hypervisor)، والذي يطلق عليه أحيانًا اسم برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية (VMM)، بإدارة الأجهزة الافتراضية أثناء تشغيلها جنبًا إلى جنب. فهو يفصل الأجهزة الافتراضية عن بعضها البعض منطقيًا، ويخصص لكل منها شريحة خاصة بها من قوة الحوسبة الأساسية والذاكرة والتخزين. وهذا يمنع الأجهزة الافتراضية من التداخل مع بعضها البعض. على سبيل المثال، إذا تعرض أحد أنظمة التشغيل لتعطل أو اختراق أمني، فإن الأنظمة الأخرى تظل تعمل.

قبل انتشار برامج مراقبة الأجهزة الافتراضية، كان بإمكان معظم أجهزة الكمبيوتر المادية تشغيل نظام تشغيل واحد فقط في كل مرة. هذا جعلها مستقرة لأن أجهزة الحوسبة كانت تتعامل فقط مع الطلبات من نظام التشغيل هذا. الجانب السلبي لهذا النهج هو إهدار الموارد لأن نظام التشغيل لا يمكنه استخدام كل طاقة الكمبيوتر في بعض الأحيان.

يحل مراقب الأجهزة الافتراضية هذه المشكلة. إنها طبقة برمجية صغيرة تمكّن مثيلات متعددة من أنظمة التشغيل من العمل جنبًا إلى جنب، ومشاركة نفس موارد الحوسبة المادية. تسمى هذه العملية المحاكاة الافتراضية، ومثيلات نظام التشغيل—المشار إليها باسم الأجهزة الظاهرية—هي محاكاة برمجية لأجهزة الكمبيوتر الفعلية التي تعمل على الجهاز المضيف.

يُستخدم مصطلح الجهاز الافتراضي أحيانًا بالتبادل مع الخادم الافتراضي، لكنهما ليسا متماثلين. كما تتاح الخوادم الافتراضية أيضًا بواسطة مراقبي الأجهزة الافتراضية (hypervisors) الذين يعملون كطبقة بين الأجهزة المادية والعديد من البيئات الافتراضية الفريدة. لكن الخوادم الافتراضية تحاكي خوادم العمل بون نظام تشغيل والمادية، لتطبيقات مثل خوادم الويب وخوادم أسماء النطاقات والخوادم الوكيلة وما إلى ذلك. في المقابل، تنشئ الأجهزة الافتراضية تمثيلات افتراضية لأجهزة الكمبيوتر الفعلية.

لمزيد من المعلومات حول المحاكاة الافتراضية وكيفية تمكين مُراقبي الأجهزة الظاهرية (Hypervisors) للأجهزة الظاهرية (VMs) وإدارتها، شاهد الفيديو التالي.