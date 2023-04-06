وهو يشمل كل شيء بدءاً من أعطال المعدات وانقطاع التيار الكهربائي المحلي إلى الهجمات الإجرامية أو العسكرية والهجمات الإلكترونية والكوارث الطبيعية.

العديد من الشركات—وخاصة المجموعات الصغيرة والمتوسطة—تهمل تطوير خطة تعافي من الكوارث (DRP) موثوقة وعملية. وبدون مثل هذه الخطة، لن يكون لديهم سوى قدر ضئيل من الحماية من تأثير الأحداث الكبرى المزعجة.

إن تكلفة فترة التعطل تجعل حماية فقدان البيانات أمرًا ضروريًا. وفقا للبحث الذي أجرته Splunk وOxford Economics، يمكن أن تصل تكلفة فترة التعطل إلى 9000 دولار أمريكي في الدقيقة (أو 540000 دولار أمريكي في الساعة) للمؤسسات الكبرى. بالنسبة للمؤسسات المالية ومؤسسات الرعاية الصحية عالية المخاطر التي تتعامل مع البيانات الحساسة، قد يؤدي فترة التعطل إلى تكاليف تتجاوز 5 ملايين دولار أمريكي في الساعة.1 يمكن أن يقلل تخطيط التعافي من الكوارث بشكل كبير من هذه المخاطر.

يتطلب التعافي من الكوارث وضع الإستراتيجيات والتخطيط وينشر التقنية المناسبة ويجري الاختبارات المستمرة. بينما يُعد النسخ الاحتياطي للبيانات عنصرًا حيويًا، فإن عملية النسخ الاحتياطي والاسترداد وحدها لا تُشكل خطة شاملة للتعافي من الكوارث.

ينطوي التعافي من الكوارث أيضاً على ضمان توفر مساحة تخزين وحوسبة كافية للحفاظ على إجراءات قوية لتجاوز الفشل وإجراءات إعادة التشغيل. تجاوز الفشل هو عملية نقل أحمال التشغيل إلى أنظمة النسخ الاحتياطي بحيث يتم تقليل اضطراب عمليات الإنتاج وتجارب المستخدم النهائي قدر الإمكان. تتضمن عملية العودة إلى النظام الرئيسي التبديل مرة أخرى إلى الأنظمة الأساسية الأصلية.