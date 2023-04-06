التعافي من الكوارث هو إطار العمل الذي يشتمل على تقنيات تكنولوجيا المعلومات وأفضل الممارسات المصممة لمنع أو تقليل فقدان البيانات وتعطيل الأعمال الناتج عن الأحداث الكارثية.
وهو يشمل كل شيء بدءاً من أعطال المعدات وانقطاع التيار الكهربائي المحلي إلى الهجمات الإجرامية أو العسكرية والهجمات الإلكترونية والكوارث الطبيعية.
العديد من الشركات—وخاصة المجموعات الصغيرة والمتوسطة—تهمل تطوير خطة تعافي من الكوارث (DRP) موثوقة وعملية. وبدون مثل هذه الخطة، لن يكون لديهم سوى قدر ضئيل من الحماية من تأثير الأحداث الكبرى المزعجة.
إن تكلفة فترة التعطل تجعل حماية فقدان البيانات أمرًا ضروريًا. وفقا للبحث الذي أجرته Splunk وOxford Economics، يمكن أن تصل تكلفة فترة التعطل إلى 9000 دولار أمريكي في الدقيقة (أو 540000 دولار أمريكي في الساعة) للمؤسسات الكبرى. بالنسبة للمؤسسات المالية ومؤسسات الرعاية الصحية عالية المخاطر التي تتعامل مع البيانات الحساسة، قد يؤدي فترة التعطل إلى تكاليف تتجاوز 5 ملايين دولار أمريكي في الساعة.1 يمكن أن يقلل تخطيط التعافي من الكوارث بشكل كبير من هذه المخاطر.
يتطلب التعافي من الكوارث وضع الإستراتيجيات والتخطيط وينشر التقنية المناسبة ويجري الاختبارات المستمرة. بينما يُعد النسخ الاحتياطي للبيانات عنصرًا حيويًا، فإن عملية النسخ الاحتياطي والاسترداد وحدها لا تُشكل خطة شاملة للتعافي من الكوارث.
ينطوي التعافي من الكوارث أيضاً على ضمان توفر مساحة تخزين وحوسبة كافية للحفاظ على إجراءات قوية لتجاوز الفشل وإجراءات إعادة التشغيل. تجاوز الفشل هو عملية نقل أحمال التشغيل إلى أنظمة النسخ الاحتياطي بحيث يتم تقليل اضطراب عمليات الإنتاج وتجارب المستخدم النهائي قدر الإمكان. تتضمن عملية العودة إلى النظام الرئيسي التبديل مرة أخرى إلى الأنظمة الأساسية الأصلية.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
التعافي من الكوارث مع استمرارية الأعمال (BCDR) هو عملية تساعد مؤسستك على استئناف العمليات التجارية الطبيعية عند وقوع كارثة. استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث يتكئان على العديد من أوجه التشابه، لكنهما نهجان مختلفان.
بينما يشار أحيانا إلى التعافي من الكوارث مع استمرارية الأعمال (BCDR) باسم إدارة الطوارئ في الأعمال، إلا أنها تختلف بشكل كبير عن برامج الحكومة مثل وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA). تركز هذه البرامج على حالات الطوارئ المدنية وتوفر السلامة العامة والمساعدة في الكوارث المجتمعية، بدلاً من تكنولوجيا المعلومات والعمليات التنظيمية.
يتكون تخطيط استمرارية الأعمال (BCP) من أنظمة وعمليات تضمن أن جميع مجالات المؤسسة يمكنها الحفاظ على العمليات الأساسية أو استئنافها بسرعة في حال حدوث أزمة أو حالة طوارئ.
تخطيط التعافي من الكوارث هو جزء فرعي من تخطيط استمرارية الأعمال يركز على استعادة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأنظمة. ويتضمن خطة التعافي من الكوارث (DRP) التي تحدد خطوات التعافي من حدث غير متوقع. تعتمد الشركات على خطط التعافي من الكوارث لإدارة مختلف حالات الكوارث (مثل الكوارث الطبيعية، وبرامج الفدية، وهجمات البرامج الضارة).
الخطوات السبع التالية أساسية في التخطيط للتعافي من الكوارث:
يبدأ إنشاء خطة شاملة للتعافي من الكوارث بتحليل تأثير الأعمال (BIA). عند إجراء هذا التحليل، ستنشئ سلسلة من السيناريوهات التفصيلية للكوارث. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه السيناريوهات للتنبؤ بحجم الخسائر ونطاقها التي قد تتكبدها في حالة تعطل بعض عمليات الأعمال. على سبيل المثال، ماذا لو دمر حريق مركز اتصالات خدمة العملاء الخاص بك؟ أو ضربت هزة أرضية مقر عملك؟
يتيح لك هذا التحليل تحديد وظائف الأعمال الأكثر حساسية وتحديد فترة التعطل التي يمكن لكل منها تحملها. وباستخدام هذه المعلومات، يُمكنك البدء في وضع خطة للحفاظ على العمليات المهمة في سيناريوهات مختلفة.
يجب أن يستند تخطيط التعافي من كوارث تكنولوجيا المعلومات إلى التخطيط لاستمرارية الأعمال ويدعمه. ماذا لو، على سبيل المثال، تتطلب خطة استمرارية الأعمال من ممثلي خدمة العملاء لديك العمل من المنزل بعد حريق في مركز الاتصالات؟ ما أنواع الأجهزة والبرمجيات وموارد تكنولوجيا المعلومات التي يجب أن تكون متاحة لدعم هذه الخطة؟
يُعد تقييم احتمالية المخاطر وعواقبها التي يواجهها عملك عنصرًا أساسيًا في إستراتيجية التعافي من الكوارث. مع تزايد انتشار الهجمات الإلكترونية وبرامج الفدية الضارة، أصبح من المهم فهم مخاطر الأمن الإلكتروني التي تواجهها جميع المؤسسات اليوم. علاوة على ذلك، من المهم فهم المخاطر التي تتعلق بصناعتك وموقعك الجغرافي.
في سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية وأعطال المعدات والتهديدات الداخلية والتخريب وأخطاء الموظفين، أصبح من المهم تقييم المخاطر والنظر في التأثير العام في عملك.
اطرح على نفسك الأسئلة التالية:
لا تتساوى جميع أحمال التشغيل في الأهمية بالنسبة لقدرة شركتك على الحفاظ على العمليات، كما أن فترة التعطل أكثر قابلية للتحمل بالنسبة لبعض التطبيقات من غيرها.
قسّم أنظمة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات لديك إلى ثلاثة مستويات، بناءً على مدة الوقت التي يمكنك تحمّل توقفها وشدة العواقب المترتبة على فقدان البيانات:
الخطوات التالية في تخطيط التعافي من الكوارث هي إنشاء مخزون شامل للأصول من الأجهزة والبرمجيات. من الضروري فهم الترابط الحساس بين التطبيقات في هذه المرحلة. إذا تعطل أحد تطبيقات البرامج، فما هي التطبيقات الأخرى التي ستتأثر؟
تصميم نماذج مرونة البيانات والتعافي من الكوارث في الأنظمة عند بنائها في البداية هو أفضل طريقة لإدارة تبعيات التطبيقات المتداخلة. من الشائع جداً في البنى المعتمدة على الخدمات المصغرة اليوم اكتشاف عمليات لا يمكن تفعيلها عندما تكون أنظمة أو عمليات أخرى معطلة، والعكس صحيح.
من الصعب التعافي من هذا الوضع. كما أنه من الضروري الكشف عن مثل هذه المشكلات عندما يتوفر لديك الوقت لتطوير خطط بديلة لأنظمتك وعملياتك — قبل وقوع كارثة فعلية.
من خلال النظر في تحليلات المخاطر وتأثير الأعمال التي تجريها، يجب أن تكون قادرًا على تحديد أهداف متعددة. تتضمن هذه الأهداف المدة التي قد تستغرقها الأنظمة لإعادة الاتصال بالإنترنت، ومقدار البيانات التي يمكنك تحمل خسارتها ومقدار ما يمكنك تحمله من تلف أو انحراف البيانات.
يجب أن تلبي جميع برامج التعافي من الكوارث وحلولها التي أنشأتها مؤسستك أي متطلبات لحماية البيانات والأمان تُلزمك بالامتثال لها. ويعني ذلك أن جميع أنظمة النسخ الاحتياطي والتبديل التلقائي يجب أن تُصمّم لتلبية المعايير نفسها لضمان سرية البيانات وسلامتها كما هو الحال في أنظمتك الأساسية.
وفي الوقت نفسه، تنص عدة معايير تنظيمية على أن جميع الشركات يجب أن تحافظ على خطط التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال. فعلى سبيل المثال ، يُلزم قانون Sarbanes-Oxley (SOX) جميع الشركات العامة في الولايات المتحدة بالاحتفاظ بنسخ من جميع سجلات الأعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
قد يؤدي عدم الامتثال لهذه اللائحة (بما في ذلك الإهمال في إنشاء أنظمة النسخ الاحتياطي المناسبة للبيانات واختبارها) إلى فرض عقوبات مالية كبيرة على الشركات، وحتى السجن لقادتها.
ببساطة، إذا لم يتم اختبار خطة التعافي من الكوارث الخاصة بك، فلا يمكن الاعتماد عليها. يجب على جميع الموظفين ذوي المسؤوليات ذات الصلة المشاركة في تمرين اختبار التعافي من الكوارث، والذي قد يتضمن الحفاظ على العمليات من موقع الفشل لفترة محددة.
إذا كانت القدرة المالية أو الإمكانات لديك لا تسمح بإجراء اختبار شامل للتعافي من الكوارث، فيمكنك أيضًا جدولة تمرين تمثيلي (Tabletop Exercise) لاستعراض إجراءات الاختبار. ومع ذلك، فإن هذا النوع من الاختبارات أقل احتمالًا للكشف عن الحالات الشاذة أو نقاط الضعف في إجراءات التعافي بعد الكوارث—وخاصة وجود الاعتماديات بين التطبيقات التي لم تُكتشف مسبقًا—مقارنة بالاختبار الكامل.
مع تغير أصولك من الأجهزة والبرمجيات مع مرور الوقت، يجب أن تتأكد من تحديث خطة التعافي من الكوارث الخاصة بك وفقاً لذلك. لذلك، من المهم مراجعة الخطة بشكل دوري وتنقيحها بشكل مستمر.
انتقل هنا للاطلاع على مثال لخطة التعافي من الكوارث.
يوفر التعافي من الكوارث فوائد أساسية، بما في ذلك:
يشمل التعافي من الكوارث الأنواع التالية من التقنيات والحلول:
يتطلب بناء مركز بيانات للتعافي من الكوارث خاص بك تحقيق توازن بين عدة أهداف متنافسة.
مع ذلك، يجب تخزين نسخة من بياناتك في مكان ما بعيد جغرافياً بما فيه الكفاية عن مقرّك الرئيسي أو مواقع مكاتبك. وبهذه الطريقة، لا يمكن للأحداث الزلزالية أو التهديدات البيئية أو المخاطر الأخرى التي تؤثر على موقعك الرئيسي أن تدمر بياناتك بشكل دائم.
في الوقت نفسه، تستغرق النسخ الاحتياطية المخزنة خارج الموقع وقتًا أطول للاستعادة مقارنةً بالنسخ الموجودة في الموقع الأساسي. علاوة على ذلك، قد يكون زمن الانتقال للشبكة أكبر عند التعامل مع مسافات أطول.
يُعتبر النسخ الاحتياطي والاستعادة بمثابة الأساس الذي تُبنى عليه أي خطة قوية للتعافي من الكوارث.
تلتقط نسخة احتياطية للقطة من قاعدة البيانات الحالة الحالية لتطبيق أو قرص في لحظة زمنية محددة. ومن خلال كتابة البيانات المتغيرة فقط منذ آخر لقطة، يمكن لهذه الطريقة المساعدة على حماية البيانات مع توفير مساحة التخزين.
يمكن تكرار اللقطات إلى مواقع أخرى أو تخزينها في السحابة لأغراض التعافي من الكوارث.
تستخدم حلول التعافي من الكوارث السحابية البنية التحتية والخدمات المستندة إلى السحابة لنسخ البيانات والتطبيقات احتياطيًا واستعادتها، مما يلغي الحاجة إلى الاحتفاظ بمراكز بيانات ثانوية فعلية.
وتتيح لك حماية بيانات التطبيقات وبنية الخوادم الكاملة، بما في ذلك الأجهزة الافتراضية أو الفعلية التي تستخدم إما السحابة العامة أو إعدادات مزود خدمة مخصص. يمكنك تكوين جداول النسخ الاحتياطي بناءً على متطلباتك المحددة.
يمكن لحلول النسخ الاحتياطي السحابي التكامل مع منصات محاكاة افتراضية مثل VMware أو حلول النسخ الاحتياطي على السحابة الأصلية . توفر هذه الأساليب قابلية مرنة للتوسع وتحسين التكاليف مع تطور متطلبات التخزين الخاصة بك ودعم المؤسسات التي تخوض رحلة الترحيل إلى السحابة.
التعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS) هو حل سحابي تابع لجهات خارجية يوفر قدرات حماية البيانات والتعافي من الكوارث عند الطلب وعلى أساس الدفع حسب الاستخدام.
تُعد التعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS) واحدة من أكثر عروض خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة شيوعًا وسرعة في نموها المتاحة اليوم. توقعت دراسة في المجال عام 2023 أن ينمو سوق DRaaS من 10.7 مليار دولار أمريكي إلى 26.5 مليار دولار بحلول عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب.2
من خلال التعافي من الكوارث كخدمة، يوثق مزود الخدمة الخاص بك أوامر RTO وRPO في اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) التي تحدد حدود فترة التعطل وتوقعات استعادة التطبيقات.
تشمل عروض التعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS) عادة عمليات استعادة التطبيقات القائمة على السحابة. يوفر هذا النهج توفيراً كبيراً في التكاليف مقارنة بالحفاظ على موارد الأجهزة المخصصة الاحتياطية في مركز بياناتك الخاص. هناك عقود تدفع فيها رسومًا مقابل الحفاظ على قدرات تجاوز الفشل، بالإضافة إلى تكاليف كل استخدام للموارد المستهلكة في حالة التعافي من الكوارث. بهذه الطريقة، يتحمل البائع عادةً كل المسؤولية عن تكوين بيئة تجاوز الفشل والحفاظ عليها.
إذا كنت قد أنشأت بالفعل حل التعافي من الكوارث المحلي، فقد يكون من الصعب تقييم التكاليف وفوائد الصيانة مقابل الانتقال إلى اشتراك شهري في التعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS).
معظم حلول التعافي من الكوارث المحلية تتحمل تكاليف على الأجهزة والطاقة والعمالة للصيانة والإدارة، والبرمجيات والاتصال بالشبكة. بالإضافة إلى النفقات الرأسمالية الأولية التي ينطوي عليها الإعداد الأولي لبيئة الاسترداد السريع، فإنك تحتاج إلى تخصيص ميزانية لترقيات البرامج بانتظام.
نظرًا إلى أنه يجب أن يظل حل التعافي من الكوارث الذي تستخدمه متوافقًا مع بيئة الإنتاج الأساسية لديك، يجب التأكد من أن حل التعافي من الكوارث الذي تستخدمه يتضمن إصدارات البرنامج نفسها. واعتمادًا على تفاصيل اتفاقية الترخيص الخاصة بك، قد تتضاعف تكاليف البرنامج بشكل فعال.
إذا كنت تفكر في حلول التعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS) من جهة خارجية، فتأكد من أن المورد لديه القدرة على إجراء نسخ احتياطية متعددة المواقع في مناطق متعددة. إذا كان هناك حدث كبير للطقس (على سبيل المثال ، إعصار) سيؤثر على مكتبك الأساسي، فهل سيكون موقع تجاوز الفشل بعيدًا بما يكفي لعدم تأثره بالعاصفة؟
إذا تأثر العديد من عملاء البائع في منطقتك في الوقت نفسه، فهل ستكون لديه القدرة الكافية لتلبية احتياجاتهم المشتركة؟ إنك تعهد إلى بائع خدمة التعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS) بتلبية متطلبات RTOs و RPOs في أوقات الأزمات، لذا ابحث عن مزود خدمة يتمتع بسمعة قوية من حيث الموثوقية.
لمزيد من العرض المقارن لكلا الحلين، راجع: "التعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS) مقابل التعافي من الكوارث (DR): أيهما تحتاج؟"
يحول دمج الذكاء الاصطناعي عملية التعافي من الكوارث من خلال ميزات تعزز كشف التهديدات، وأتمتة الاستجابة للحوادث، وتبسط الإدارة عبر البيئات الهجينة والسحابة المتعددة.
في تقرير تكلفة خرق البيانات من IBM لعام 2025، انخفض متوسط التكاليف العالمية من 4.88 مليون دولار أمريكي إلى 4.44 مليون دولار أمريكي، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 9%. وفقًا للتقرير، تمكنت المؤسسات من تحديد الاختراق واحتوائه في غضون 241 يومًا في المتوسط، وهو أدنى مستوى له منذ 9 سنوات.
يوفر الذكاء الاصطناعي في التعافي من الكوارث الميزات الرئيسية التالية:
يتم إجراء تقييم المرونة الإلكترونية من خلال ورشة عمل افتراضية مجانية لمدة ساعتين مع الخبراء الأمنيين ومهندسي التخزين لدى IBM.
تعرَّف على القدرات التي يوفرها IBM Storage Defender لمساعدة مؤسستك على بناء وتحقيق مرونة البيانات.
تعزيز قدرات القوى العاملة عن بُعد والمختلطة باستخدام سطح المكتب كخدمة على IBM Cloud، مما يحقق الأداء والأمان دون التضحية بأي منهما.
اكتشف إلى أي مدى يمكن لإصدار IBM Storage Defender SaaS Essentials Edition أن يسرع من نهجك في مرونة البيانات.
حماية بياناتك من التهديدات المتطورة بغض النظر عن مكان تخزينها من خلال النسخ الاحتياطي، والكشف المدعوم بالذكاء الاصطناعي للتهديدات، والاسترداد السريع.
يمكنك تسريع عمليات النسخ الاحتياطي والاسترداد في المؤسسة للمساعدة على استرداد البيانات واستعادة خدمات تقنية المعلومات بسرعة لأحمال التشغيل المحلية والسحابية.
حماية بياناتك باستخدام خطة التعافي من الكوارث الخاصة بالسحابة وتخفيف مخاطر فترة التعطل.
حافظ على سلامة بياناتك وتأكد من توفر أحمال التشغيل لديك مع الكشف المبكر عن التهديدات وطبقات الحماية والاسترداد السريع. استكشف إلى أي مدى يساعدك IBM Storage Defender في حماية سلسلة توريد معلوماتك.
1. التكاليف الخفية لفترة التعطل - وفقًا للمديرين التنفيذيين في جلوبال 2000، سبلاونك، يونيو 2024
2. حجم سوق التعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS)، MarketsandMarkets، 2023