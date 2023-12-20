ما المقصود باستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث (BCDR)؟

مع تزايد تكلفة منع فقدان البيانات وتجنب فترة التعطل، تعمل كثير من المنظمات على زيادة استثماراتها في إدارة الطوارئ. وفي عام 2023، كان من المقرر أن تنفق الشركات في جميع أنحاء العالم 219 مليار دولار أمريكي على الأمن الإلكتروني، بزيادة قدرها 12٪ عن العام السابق وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة البيانات الدولية.

ما هي خطة التعافي من الكوارث؟

خطة التعافي من الكوارث (DRP) هي خطة طوارئ لكيفية تعافي المؤسسة من حدث غير متوقع. وتساعد خطط DRP الشركات في إدارة سيناريوهات الكوارث المختلفة، مثل فترات التعطل الطويلة والكوارث الطبيعية وهجمات برامج الفدية والبرامج الضارة وغيرها الكثير.

ما هي خطة استمرارية الأعمال؟

على غرار خطط DRP، تؤدي خطط استمرارية الأعمال (BCP) دورًا مهمًا في التعافي من الكوارث وتساعد المنظمات في العودة إلى أداء مهام العمل العادية عند وقوع كارثة. وفي حين تركز خطة DRP بشكل خاص على أنظمة تقنية المعلومات، تركز إدارة استمرارية الأعمال بشكل أوسع على جوانب مختلف من الاستعداد.