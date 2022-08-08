ما المقصود بالتحليلات التنبؤية؟

التحليلات التنبؤية هي فرع من التحليلات المتقدمة التي تقوم بالتنبؤ بالنتائج المستقبلية باستخدام البيانات التاريخية المدمجة مع النمذجة الإحصائية، وتقنيات استخراج البيانات، والتعلم الآلي.
تستخدم الشركات التحليلات التنبؤية لاكتشاف الأنماط في هذه البيانات لتحديد المخاطر والفرص. غالبًا ما ترتبط التحليلات التنبؤية بالبيانات الكبيرة وعلم البيانات.
اليوم، تغرق الشركات في بحار البيانات، بدءًا من ملفات السجلات وحتى الصور ومقاطع الفيديو. كل هذه البيانات موجودة في مستودعات بيانات متباينة في جميع أرجاء المؤسسة. للحصول على رؤى من هذه البيانات، يستخدم علماء البيانات خوارزميات التعلم العميق والتعلم الآلي لاكتشاف الأنماط والتنبؤ بالأحداث المستقبلية. تشمل بعض هذه التقنيات الإحصائية نماذج الانحدار اللوجستي والانحدار الخطي والشبكات العصبية، وشجرة القرار. بعض هذه التقنيات تستخدم التعلم التنبؤي الأولي لتقديم رؤى تنبؤية إضافية.
تم تصميم نماذج التحليلات التنبؤية لتقييم البيانات التاريخية، واكتشاف الأنماط، ومراقبة الاتجاهات، واستخدام تلك المعلومات للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. تشمل نماذج التحليلات التنبؤية الشائعة التصنيف، واستخراج البيانات، ونماذج السلاسل الزمنية.
تندرج نماذج التصنيف تحت فرع نماذج التعلم الآلي الخاضع للإشراف. تصنف هذه النماذج البيانات بناءً على البيانات التاريخية، وتصف العلاقات ضمن مجموعة بيانات معينة. على سبيل المثال، يمكن استخدام هذا النموذج لتصنيف العملاء الحاليين أو المحتملين إلى مجموعات لأغراض التقسيم. بدلاً من ذلك، يمكن استخدامه أيضاً للإجابة عن أسئلة ذات مخرجات ثنائية، مثل الإجابة بنعم أو لا أو صحيح وخطأ؛ تشمل حالات الاستخدام الشائعة لهذا النموذج الكشف عن الاحتيال وتقييم مخاطر الائتمان. تشمل أنواع نماذج التصنيف الانحدار المنطقي، وشجرة القرار، والغابات العشوائية، والشبكات العصبية وNaïve Bayes (بايز الساذج).
تندرج نماذج التجميع تحت فئة التعلم غير الخاضع للإشراف. حيث تقوم بتجميع البيانات بناءً على سمات مماثلة. على سبيل المثال، يمكن لموقع للتجارة الإلكترونية استخدام النموذج لتقسيم العملاء إلى مجموعات متشابهة بناءً على الميزات المشتركة وتطوير استراتيجيات تسويقية لكل مجموعة. تشمل خوارزميات التجميع الشائعة تجميع k-المتوسط، وتجميع الإزاحة المتوسطة، والتجميع المكاني القائم على الكثافة للتطبيقات ذات الضوضاء (DBSCAN)، والتجميع التعظيم المتوقع (EM) باستخدام نماذج الخليط الغاوسية (GMM)، والتجميع الهرمي.
تستخدم نماذج السلاسل الزمنية إدخالات بيانات مختلفة بتردد زمني محدد، مثل اليومي والأسبوعي والشهري وما إلى ذلك. من الشائع رسم المتغير التابع على مر الزمن لتقييم البيانات من حيث الموسمية والاتجاهات والسلوك الدوري، مما قد يشير إلى الحاجة إلى تحولات وأنواع نماذج محددة. نماذج السلاسل الزمنية الانحدارية الذاتية (AR)، والمتوسط المتحرك (MA)، ونماذج ARMA و ARIMA كلها نماذج سلاسل زمنية متكررة الاستخدام. على سبيل المثال، يمكن لمركز الاتصالات استخدام نموذج سلسلة زمنية للتنبؤ بعدد المكالمات التي سيتلقاها في الساعة في أوقات مختلفة من اليوم.
يمكن نشر التحليلات التنبؤية في الصناعات المختلفة لمواجهة مشكلات الأعمال المختلفة. فيما يلي بعض حالات الاستخدام في الصناعات لتوضيح كيف يمكن للتحليلات التنبؤية أن توجه صناعة القرار في المواقف الواقعية.
تتمتع المؤسسة التي تعرف ما يمكن توقعه بناءً على الأنماط السابقة بميزة تجارية في إدارة المخزون والقوى العاملة والحملات التسويقية ومعظم جوانب التشغيل الأخرى.
