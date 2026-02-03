تعتمد شركات لا حصر لها على المركبات الثقيلة لإنجاز أعمالها، بدايةَ من الجرارات وشاحنات التوصيل ووصولاً إلى الحفارات وشاحنات جمع القمامة. عندما تتعطل هذه المركبات، لا تستطيع هذه الشركات الانتظار طويلاً لوصول قطع الغيار—لذا يلجأ الكثيرون إلى FleetPride.

يستكمل Homarjun Agrahari، مدير التحليلات المتقدمة في شركة FleetPride حديثه قائلاً: "إيصال قطع الغيار إلى عملائنا بسرعة هو ما يميزنا عن منافسينا. حيث يمكنك شراء القطع التي نبيعها من أي مخزن. والسبب الذي يجعلنا في المرتبة الأولى في سوق ما بعد البيع للمركبات الثقيلة هو أننا نلتزم بتوفير قطع الغيار للعملاء عند حاجتهم إليها، في أي مكان وبالسعر المناسب."

تدير شركة FleetPride خمسة مراكز توزيع إقليمية، بالإضافة إلى أكثر من 260 موقعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وأضاف Homarjun Agrahari قائلاً: "شبكتنا الواسعة وسلسلة التوريد المتكاملة هما مفتاح نجاحنا. "ولكن الحفاظ على سلاسة عمل سلسلة التوريد الضخمة والمعقدة هذه يمثل تحديًا مستمرًا."

ويوضح قائلاً: "قد تُعرّض أي حلقة ضعيفة السلسلة بأكملها للخطر، ما يُؤدي إلى انخفاض الكفاءة العامة والتأثير سلبًا في خدمة العملاء، لذا من الضروري أن نسعى باستمرار إلى تحسين عمليات التخزين والتوزيع لدينا. في السابق، لم يكن لدى مديرينا معايير موحدة لقياس فعالية أي تغييرات يُجرونها على إستراتيجية التشغيل—فقد كانوا يعتمدون على الخبرة والحدس.

"لتحسين كفاءة سلسلة التوريد بأكملها، أردنا إزالة العاطفة من عملية صنع القرارات الإستراتيجية وترك البيانات تتحدث بدلاً عنا. ومع ذلك، حتى وقت قريب، لم يكن لدينا المهارات الداخلية أو الأدوات المناسبة للوصول إلى بيانات التشغيل لدينا وتحويلها إلى رؤى عملية."