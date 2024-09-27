الصفحة الرئيسية التحليلات CPLEX Optimization Studio IBM ILOG CPLEX Optimization Studio
بناء وحل نماذج تحسين معقدة لتحديد أفضل الإجراءات الممكنة
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تحويل عملية اتخاذ القرارات في شركتك باستخدام علم البيانات

IBM® ILOG® CPLEX® Optimization Studio هو حل التحليلات الإلزامية الذي يتيح التطوير والنشر السريع لنماذج تحسين القرارات باستخدام البرمجة الرياضية وبرمجة القيود. باستخدام تقنية تحسين القرارات هذه، يمكنك القيام بما يلي:

  • تحسين قرارات أعمالك
  • تطوير ونشر نماذج التحسين بسرعة
  • إنشاء تطبيقات واقعية يمكن أن تحسن نتائج الأعمال بشكل كبير
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الاستوديو المؤسسي الجديد كليًا، والذي يجمع بين التعلّم الآلي التقليدي وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة المدعومة بنماذج الأساس.
المزايا ابدأ في أقل من 15 دقيقة مع خيار المطور، المتاح عبر اشتراكات شهرية وسنوية. عرض التسعير والشراء استبدال الحدس بالقرارات الواقعية

ترجمة مشكلات الأعمال إلى نماذج تحسين وحلها باستخدام أدوات تحسين مثبتة.

 حل مجموعة من مشكلات التحسين


اكتشف البرمجة الرياضية، وبرمجة القيود والنماذج القائمة على القيود باستخدام أدوات حل قوية مثل CPLEX Optimizer وCP Optimizer.

 اختيار النشر الذي يناسبك

اختر من بين خيارات النشر المحلي أو السحابي أو الهجين لتقديم التحليلات الإلزامية بنجاح من خلال البرمجة الرياضية وبرمجة القيود.

 اكتساب نتائج أفضل

ساعد في تقليل تكاليف التشغيل من خلال تخصيص أفضل للمعلومات المهمة باستخدام IBM ILOG CPLEX Optimization Studio.

المزايا

صور المنتج
الجدولة في OPL IDE وعرض Gantt لحل مشكلات الجدولة في CPLEX Optimization Studio، توفر لغة OPL العديد من التركيبات اللغوية الخاصة بالجدولة. يمكن للمستخدمين أيضًا عرض النتائج في مخطط Gantt داخل IDE.
الرمز البرمجي المساعد في OPL IDE في بيئات التطوير المتكاملة (IDE)، يتم تعزيز لغة برمجة التحسين (OPL) بشجرة بناء الجملة المجردة التي تسمح بالبحث عن عنصر معين واستبداله والتعرف عليه كنص أو كعنصر له سمة معينة.
تشغيل تكوين تشغيل OPL محليًا لحل نموذج معين، يجب على المستخدمين إنشاء تكوين تشغيل يتكون من نماذج ومصادر بيانات. انقر بزر الماوس الأيمن على تكوين التشغيل واختر "تشغيل هذا" من القائمة.
الموارد التعليمية إصدارات مجانية

إذا كنت تعمل في المجال الأكاديمي، يمكنك الحصول على إصدار غير محدودة وبدون تكلفة من IBM ILOG CPLEX Optimization Studio من خلال مبادرة IBM Academic.

دورات تدريبية مجّانية

استفد من أدوات وموارد IBM لمساعدتك على اكتساب المهارة في النمذجة الرياضية.

 ورش عمل مجانية

عرّف الطلاب على IBM ILOG CPLEX Optimization Studio من خلال ورشة العمل المجانية هذه.
يتمتع CPLEX Optimization Studio بأسلوب رشيق للغاية ويوفر إجابات لأي سيناريو. فهو يجهزنا للانطلاق نحو المستقبل من خلال مساعدتنا على اتخاذ قرارات أفضل. Nevzat Çakmak مدير المشروعات ÇimSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. اقرأ دراسة الحالة
أحدث الأخبار إدارة القيود بدون نمذجة صريحة

يمكنك السماح للمستخدم بدمج الدوال الخارجية التي تم تقييمها خارج بحث المحرك – على سبيل المثال، من برامج المحاكاة – في القيود والأهداف.

 الحصول على حلول أفضل بشكل أسرع

يمكنك مضاعفة سرعة وقت الحل مقارنةً بالوظيفة الافتراضية المتمثلة في إيجاد التوازن بين الحلول المثلى والممكنة.

 الاتصال بسهولة بمصادر البيانات

يمكنك الاتصال بكل من ODBC وMySQL وCSV دون الحاجة إلى الترميز باستخدام تراكيب اللغة في IDE من خلال برنامج تشغيل JDBC. ويمكنك استخدام موصل مخصص لمصادر البيانات الأخرى من خلال المكتبات الديناميكية المضمنة.
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