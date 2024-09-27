IBM® ILOG® CPLEX® Optimization Studio هو حل التحليلات الإلزامية الذي يتيح التطوير والنشر السريع لنماذج تحسين القرارات باستخدام البرمجة الرياضية وبرمجة القيود. باستخدام تقنية تحسين القرارات هذه، يمكنك القيام بما يلي:
الاستوديو المؤسسي الجديد كليًا، والذي يجمع بين التعلّم الآلي التقليدي وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة المدعومة بنماذج الأساس.
ترجمة مشكلات الأعمال إلى نماذج تحسين وحلها باستخدام أدوات تحسين مثبتة.
اكتشف البرمجة الرياضية، وبرمجة القيود والنماذج القائمة على القيود باستخدام أدوات حل قوية مثل CPLEX Optimizer وCP Optimizer.
اختر من بين خيارات النشر المحلي أو السحابي أو الهجين لتقديم التحليلات الإلزامية بنجاح من خلال البرمجة الرياضية وبرمجة القيود.
ساعد في تقليل تكاليف التشغيل من خلال تخصيص أفضل للمعلومات المهمة باستخدام IBM ILOG CPLEX Optimization Studio.
إذا كنت تعمل في المجال الأكاديمي، يمكنك الحصول على إصدار غير محدودة وبدون تكلفة من IBM ILOG CPLEX Optimization Studio من خلال مبادرة IBM Academic.
استفد من أدوات وموارد IBM لمساعدتك على اكتساب المهارة في النمذجة الرياضية.
عرّف الطلاب على IBM ILOG CPLEX Optimization Studio من خلال ورشة العمل المجانية هذه.
يمكنك السماح للمستخدم بدمج الدوال الخارجية التي تم تقييمها خارج بحث المحرك – على سبيل المثال، من برامج المحاكاة – في القيود والأهداف.
يمكنك مضاعفة سرعة وقت الحل مقارنةً بالوظيفة الافتراضية المتمثلة في إيجاد التوازن بين الحلول المثلى والممكنة.
يمكنك الاتصال بكل من ODBC وMySQL وCSV دون الحاجة إلى الترميز باستخدام تراكيب اللغة في IDE من خلال برنامج تشغيل JDBC. ويمكنك استخدام موصل مخصص لمصادر البيانات الأخرى من خلال المكتبات الديناميكية المضمنة.
يمكنك الاستفادة من قوة التحليلات الإلزامية وبناء الحلول باستخدام التعلم الآلي والتحسين.
تعزيز قدرات الموظفين على حل المشكلات من خلال تطبيقات دعم اتخاذ القرار التحليلية.
تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق منها وضبطها ونشرها. ابدأ في بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
حقِّق عائد استثمار وقم بتسريع الوقت المناسب للقيمة باستخدام أداة سهلة الاستخدام لعلم البيانات بخاصية السحب والوضع.
سجّل الدخول باستخدام IBMid الخاص بك للوصول إلى التنزيلات في قسم "منتجاتي وخدماتي". لا يلزم وجود رمز تفويض.
استخدم خدمة العملاء الإلكترونية للحصول على إجابات عن الأسئلة المتعلقة بتنزيل البرامج، بالإضافة إلى مشكلات الوصول والتسجيل.
يوفر Fix Central إصلاحات وتحديثات للبرامج والأجهزة ونظام التشغيل المتعلقة بالنظام الذي تستخدمه.
استكشف موارد ومعلومات المنتج لعدة إصدارات من IBM ILOG CPLEX Optimization Studio.
يمكنك الوصول إلى متطلبات النظام التفصيلية للإصدارات المدعومة من IBM ILOG CPLEX Optimization Studio.
تتبع دورة حياة الدعم لمنتج IBM ILOG CPLEX Optimization Studio.
تحويل عملية اتخاذ القرارات في مجال الأعمال من خلال حلول التحسين القوية.
توفر حلول التحسين والتحليلات المتقدمة للشركات ذات الفكر الابتكاري التي ترغب في تطبيق نهج علمي في اتخاذ القرارات.
توفر حلول تحسين لوجستيات المستودعات، وتحسين لوجستيات الإنتاج، وتحسين لوجستيات النقل، وتحسين لوجستيات الصناعات.