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الجدولة في OPL IDE وعرض Gantt لحل مشكلات الجدولة في CPLEX Optimization Studio، توفر لغة OPL العديد من التركيبات اللغوية الخاصة بالجدولة. يمكن للمستخدمين أيضًا عرض النتائج في مخطط Gantt داخل IDE.

الرمز البرمجي المساعد في OPL IDE في بيئات التطوير المتكاملة (IDE)، يتم تعزيز لغة برمجة التحسين (OPL) بشجرة بناء الجملة المجردة التي تسمح بالبحث عن عنصر معين واستبداله والتعرف عليه كنص أو كعنصر له سمة معينة.