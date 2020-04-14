لماذا تُعد التحليلات الإلزامية وتحسين القرار أمرين بالغي الأهمية

تساعد التحليلات الإلزامية الشركات على تحديد أفضل مسار للعمل، حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التنظيمية مثل خفض التكاليف ورضا العملاء والربحية وما إلى ذلك. في حين أن معرفة ما يجب عليك القيام به هو جانب حاسم في أي عمل تجاري، إلا أن قيمة التحليلات الإلزامية غالبًا ما يتم إغفالها. لا يزال هناك ميل إلى "الثقة بالحدس" عند النظر إلى مجموعة من السيناريوهات المحتملة.
تابع القراءة لفهم ماهية التحليلات الإلزامية وكيفية ارتباطها بالتحليلات التنبئية وسبب حساسيتها للشركات اليوم.
عندما يتعامل صناع القرار في الأعمال مع السؤال الحساس "ما الإجراء الذي يجب أن نتخذه"، فغالبًا ما يواجهون ملايين المتغيرات والقيود والمفاضلات المتعلقة باتخاذ القرار. تُمكِّن حلول التحليلات الإلزامية مثل IBM Decision Optimization اتخاذ قرارات دقيقة للمشكلات المعقدة، وذلك من خلال توفير أدوات لبناء نماذج التحسين التي تُعد بمثابة تمثيلات رياضية لمشكلات الأعمال ونشرها. بعد ذلك، تقوم أدوات الحل القوية بحل هذه النماذج باستخدام خوارزميات متطورة، وتقديم التوصيات إلى صناع القرار.
ما النتيجة؟ يمكنك الحصول على إرشادات حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق الأهداف، مثل تحقيق خفض التكلفة ورضا العملاء والربحية والكفاءة التشغيلية.
قبل سؤال "ماذا يجب أن نفعل؟" غالبًا ما يُطرح سؤال "ماذا يمكن أن يحدث؟" وهنا يأتي دور التحليلات التنبئية. تستخدم التحليلات التنبئية الخوارزميات المتقدمة والتعلم الآلي لمعالجة البيانات التاريخية، حيث "تتعلم" ما حدث أثناء كشف أنماط البيانات غير المرئية والتفاعلات والعلاقات. ثم تنشئ نماذج تُظهر احتمالية حدوث سيناريوهات أو نتائج محددة.
قد تعتقد أن الأعمال التجارية يمكن أن تستمر بمجرد استخدام التحليلات التنبئية، وأن التحليلات الإلزامية هي وظيفة إضافية "من الجيد الحصول عليها". ومع ذلك، فإن طريقة التفكير هذه لا تحقق الهدف. يقول تقرير وحدة الاستخبارات في Economist أن 70 بالمائة من مديري الأعمال يصنفون مشاريع علم البيانات والتحليلات على أنها مهمة للغاية. لكن 2% فقط يقولون إن هذه المشاريع نفسها حققت وعودها.
فما سبب ذلك؟ توفر النماذج التنبئية التي يقدمها التعلم الآلي "رؤى قابلة للتنفيذ"، لكنها لا توضح الإجراءات التي يجب عليك اتخاذها بناءً على تلك الرؤى للحصول على أفضل النتائج. في كثير من الحالات، يتبع الإنسان المتحيز "حدسه". وعادة ما تكون النتائج غير مثالية في أحسن الأحوال ومخيبة للآمال في أسوأ الأحوال. لتحقيق استفادة حقيقية من التحليلات التنبئية، من الضروري أن تستثمر في التحليلات الإلزامية.
إليك بعض الأمثلة التي توضح قيمة إضافة التحليلات الإلزامية إلى قدراتك التنبئية. إذا كنت تعمل في قطاع التصنيع، فيمكن أن تمنحك التحليلات التنبئية تقديرًا للوقت الذي سيستغرقه الموظفون والأدوات للقيام بأعمال الصيانة. بعد استخدام التحليلات الإلزامية، ستعرف مقدار العمل الإضافي اللازم حتى تتمكن من إنشاء جداول زمنية مفصلة.
في مجال البيع بالتجزئة، يمكن للتحليلات التنبئية أن تتنبأ بزيادة الطلب الناجمة عن ظروف خارجية. يمكن أن تساعد التحليلات الإلزامية في إعداد خطط تجديد المخزون، لتحديد المستودع المسؤول عن التوريد لكل متجر بيع بالتجزئة، وذلك لضمان تلبية الطلب بشكل كافٍ.
بالنسبة إلى العاملين في مجال الطاقة ومرافق الخدمات، يمكن للتحليلات الإلزامية توجيه القرارات المتعلقة بمولدات الطاقة التي يجب تشغيلها أو إيقاف تشغيلها بناءً على الطلب المتوقع على الكهرباء.
وأخيرًا، إذا كان نشاطك التجاري شركة طيران أو يندرج ضمن قطاع السفر والنقل، فيمكنك الاستفادة من تنبؤات الطلب واستخدام التحليلات الإلزامية لإعداد خطط مُثلى للأسطول وجداول زمنية لطواقم العمل.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن INFORMS، حقق المرشحون النهائيون لجائزة Edelman للإنجازات في بحوث العمليات وعلوم الإدارة فوائد واسعة النطاق من خلال استخدام تقنيات تحسين القرار لتقديم قدرات التحليلات الإلزامية. تشمل المزايا توفيرًا مباشرًا بملايين الدولارات وخدمة أفضل للعملاء وانخفاضًا في المخزون. ترتقي التحليلات الإلزامية بعملية صناعة القرار إلى المستوى التالي. لديك الأدوات اللازمة للتنبؤ بالسيناريوهات المحتملة ودمج هذه الرؤى في المحرك الإلزامي بحيث يتم تحسين القرارات بشكل ديناميكي مع التحلي برؤية مستقبلية.
يُعدّ Fleetpride، عميل شركة IBM، مثالاً واقعيًا على الأعمال التي تستمد قيمتها من التحليلات الإلزامية. تبيع شركة Fleetpride قطع الغيار وتوفر خدمات للشاحنات والمقطورات الثقيلة. وقد أنشؤوا نموذجًا يستخدم بيانات الشحن السابقة للتنبؤ بطلبات الشحن لكل مستودع حسب اليوم والأسبوع والشهر. ويطبقون تحسين القرار على النموذج لتحديد الإجراء الأمثل للتعامل مع طلب العملاء في أي يوم معين، بما في ذلك التوظيف ووضع المخزون.
كما توضح شركة Fleetpride، تتيح لك التحليلات الإلزامية تحويل البيانات والحلول التنبئية إلى مسارات عمل واقعية قائمة على الحقائق وغير متحيزة. فلم تعد بحاجة إلى الاعتماد على الحدس. بدلاً من ذلك، يمكن للتحليلات المتقدمة والنمذجة الإحصائية ومحركات القرار أن تحل مشكلات تخطيط الأعمال والتسعير والمخزون المعقدة لديك، بالإضافة إلى مجموعة من المشكلات الأخرى التي تتجاوز قدرات جداول البيانات والعقل البشري. ونتيجة لذلك، يمكن أن تكون أعمالك مهيأة لتحقيق نجاح أكبر وميزة تنافسية.
للتعرف على كيفية استفادة عملك من حلول التحليلات الإلزامية، قم بزيارة صفحة الويب الخاصة بتحسين القرار من IBM، أو يمكنك القيام بهذه الجولة التفاعلية للمنتج لمشاهدة Decision Optimization أثناء العمل.
