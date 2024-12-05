يجيب IBM Project Ripasso عن أسئلتك بخصوص الأعمال في ثوانٍ، ويوجهك نحو القرارات الأكثر تأثيرًا.
افهم الوقائع وأسباب حدوثها، وما يمكن أن يحدث نتيجة لها، وما يمكنك فعله بشأن ذلك. وبفضل التفسيرات الواضحة والمفصّلة لاستنتاجاته، يمكّن Project Ripasso كل مستخدم للأعمال من الحصول على معارف لاتخاذ قرارات واثقة بسرعة البديهة.
اطرح أسئلتك واحصل على إجابات واكتشف المعارف العميقة دون تأجيل.
الدور الجديد للذكاء الاصطناعي في التحليلات. اطّلع على النتائج الرئيسية لشركة Gartner.
اطرح الأسئلة باستخدام اللغة الطبيعية واحصل على الإجابات عبر واجهة بسيطة وسهلة. لا حاجة للوحات المعلومات المعقدة.
اكتشف التوجهات، وافهم الأسباب، وتوقع النتائج المستقبلية، واكتسب استراتيجيات قابلة للتنفيذ.
تمتع بحوكمة وشفافية وأمان على مستوى عالمي مع معارف مستمدة من مصدر واحد للحقيقة عبر كتالوج مقاييس مركزي.
أعد استخدام المقاييس من منصات أخرى، بما في ذلك أداة بناء البيانات (DBT) وIBM Cognos Analytics عبر تطبيقات متعددة للتحليلات.
يمكنك تخصيص مظهر وطريقة العرض المصور للبيانات باستخدام التفاعلات الحوارية والرسومية.
ساعد في ضمان حوكمة عالمية المستوى، وتوفير نماذج موثوق بها وتحقيق الشفافية في جميع عمليات سير عمل الذكاء الاصطناعي، بدعم من ™IBM watsonx.
يُمكنك أتمتة تحليلات البيانات ومطابقة مصطلحات الأعمال ونمذجة البيانات.
تمكّن من الحصول على رؤى لا تكتفي بتشخيص ما حدث فقط، بل تتوقع النتائج وتوصي بالإجراءات التالية.
يُمكنك الوثوق في الرؤى من خلال الكشف التدريجي الذي يحدد بوضوح كيفية الوصول إلى الإجابات.
تتبع أهم المقاييس لديك واحصل على ملخص يومي لحالة عملك.
كن استباقيًا من خلال التنبيهات التي تُعلمك بالتغييرات أو التوجهات وتقترح عليك الإجراءات.
تمكّن من نقل ما تعلمته بسهولة من خلال القصص التي أُنشئت باستخدام التصورات البصرية والمحتوى الحواري.
اعمل مباشرة داخل Slack وMicrosoft Teams لتيسير التعاون.
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