في كل يوم عندما يحدث أول حل "" ، يذهب البرنامج للتحقق من أهلية استخدام المنتج بشكل غير محدود. ومع ذلك، بعد إجراء فحص واحد على الأقل، يمكن للمستخدم أن يكون غير متصل بالإنترنت لمدة 14 يومًا قبل أن يعود المنتج إلى الوضع المحدود. إذا اتصل المستخدم وتم التحقق من أهليته قبل نهاية اليوم الرابع عشر، فقد يكون المستخدم غير متصل مرة أخرى لمدة 14 يومًا أخرى.