ما المقصود بالتخزين المتصل بالشبكة (NAS)؟

Storage
 6 أغسطس 2024

المؤلفين

Stephanie Susnjara

Author

Ian Smalley

Senior Editorial Strategist

ما المقصود بالتخزين المتصل بالشبكة (NAS)؟

التخزين المتصل بالشبكة (NAS) هو خادم مركزي يسمح لعدة مستخدمين بتخزين ومشاركة الملفات عبر شبكة بروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت (TCP/IP) من خلال الواي فاي أو كابل إيثرنت.

يُطلق على التخزين المتصل بالشبكة (NAS) أيضًا في بعض الأحيان اسم صندوق NAS أو وحدة NAS أو خادم التخزين المتصل بالشبكة أو رأس NAS.

يوفر التخزين المتصل بالشبكة (NAS) خيار تخزين شبكي ميسور التكلفة وسهل الصيانة. على الرغم من أن تقنية NAS موجودة منذ عدة عقود، فقد شهدت عودة قوية خلال السنوات الأخيرة.
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أفاد تقرير صادر عن مؤسسة Fortune Business Insights أن حجم سوق التخزين المتصل بالشبكة قُدِّر بمبلغ 34.62 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وتتوقع الدراسة نمو سوق أجهزة التخزين المتصل بالشبكة من 40.33 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 129.52 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.7% خلال الفترة المتوقعة. يرتبط الطلب على تقنيات التخزين الفعالة بانتشار البيانات اليومية. كما أن فعالية التكلفة لأجهزة التخزين المتصل بالشبكة مقارنة بالتخزين السحابي الخاص التقليدي تُحفّز النمو أيضًا.1

بالنسبة للشركات المؤسسية الكبيرة، يلعب التخزين المتصل بالشبكة (NAS) دورًا حيويًا من خلال تسهيل المشاركة المركزية للملفات، والنسخ الاحتياطي للبيانات، وتخزين التطبيقات، وإدارة ملفات الوسائط، والوصول عن بُعد، والأرشفة طويلة الأجل. ومع استمرار الحاجة إلى تخزين كميات أكبر من البيانات، تتطور تكنولوجيا التخزين نحو بيئات تخزين سحابية هجينة يمكنها دمج التخزين المتصل بالشبكة السحابي والتخزين المتصل بالشبكة المحلي.

تتضمن حالات استخدام الشركات للتخزين المتصل بالشبكة ما يلي:

  • حماية البيانات
  • بث الوسائط
  • التعاون ومشاركة الملفات
  • استضافة أجهزة سطح المكتب الافتراضية
  • التكامل السحابي
  • اختبار وتطوير التطبيقات المستندة إلى الويب أو الخادم
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مكونات التخزين المتصل بالشبكة (NAS) الإضافية

  • محركات التخزين:
    • الأقراص الثابتة أو محركات الأقراص الثابتة (HDD): توفر محركات الأقراص الثابتة (HDDs) سعة تخزين لوحدة التخزين المتصلة بالشبكة (NAS) وطريقة سهلة للتوسع. ومع ازدياد الحاجة إلى مساحة تخزين البيانات، يمكن للمستخدمين إضافة أقراص ثابتة إضافية لتلبية متطلبات النظام—وهو ما يُعرف باسم نظام التخزين المتصل بالشبكة "واسع النطاق". تستخدم الأنظمة الأكثر حداثة التخزين بالذاكرة الوميضية مع محركات الأقراص الثابتة أو كتكوين مستقل. وعادةً ما تحدد حالة استخدام جهاز التخزين المتصل بالشبكة نوع محرك الأقراص الثابتة المطلوب. على سبيل المثال، تتطلب مشاركة ملفات وسائط كبيرة عبر مؤسسة ما موارد أكثر من نظام ملفات لمستخدم واحد في المؤسسة.
    • محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD): في حين أن معظم أجهزة التخزين المتصلة بالشبكة (NAS) تحتوي على محركات أقراص ثابتة (HDDs)، فإن محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة—وهي أجهزة تخزين تعتمد على أشباه الموصلات وتستخدم عادةً ذاكرة وميضية NAND لحفظ البيانات بشكل دائم—تعد خيارًا أفضل للسرعة والأداء العالي.
  • الشبكة: جهاز أو أكثر من أجهزة التخزين المتصلة بالشبكة (NAS) موصولة عبر شبكة محلية (LAN) أو شبكة إيثرنت بعنوان IP مُخصص.
  • بروتوكولات الشبكة: تمكّن بروتوكولات التحكم في الإرسال/بروتوكولات الإنترنت (TCP/IP) نقل البيانات، ولكن بروتوكولات الشبكة لمشاركة البيانات يمكن أن تختلف بناءً على نوع العميل. على سبيل المثال، لدى عميل Windows عادةً بروتوكول كتلة رسائل الخادم (SMB)، بينما لدى عميل Linux أو UNIX بروتوكول نظام ملفات الشبكة (NFS).
  • وحدة المعالجة المركزية (CPU): تحتوي جميع أجهزة التخزين المتصل بالشبكة على وحدة معالجة مركزية تدير نظام الملفات وتقرأ البيانات وتكتب وتعالج الملفات وتخدمها.
  • نظام التشغيل: في حين أن أنظمة التشغيل القياسية قادرة على التعامل مع آلاف الطلبات، فإن التخزين المتصل بالشبكة (NAS) يعتمد على نظام تشغيل خفيف الوزن يقيد النظام بطلبين: تخزين البيانات ومشاركة الملفات. 
  • واجهة الشبكات: يعتمد جهاز NAS على اتصال شبكة (كابل إيثرنت أو واي فاي) من خلال واجهة الشبكة. تحتوي بعض أجهزة NAS على منافذ USB لاتصالات الكمبيوتر المباشرة بأجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى.
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أنواع التخزين المتصل بالشبكة

التخزين القائم على الملفات (FBS) واسع النطاق

يشير التخزين القائم على الملفات (FBS) واسع النطاق، أو التخزين المتصل بالشبكة (NAS) واسع النطاق، إلى إضافة أقراص صلبة لزيادة سعة التخزين. وفقًا لدراسة أجرتها IDC، قام 41% من المشاركين بنشر 40% أو أكثر من التطبيقات وأعباء العمل على نظام FBS واسع النطاق داخل مركز بيانات. يشير هذا البحث أيضًا إلى أن أعباء العمل لنظام التخزين هذا ستستمر في النمو بالتوازي مع الخدمات القائمة على الملفات في السحابة العامة.2ومع ذلك، فإن نظام FBS واسع النطاق جذاب بشكل خاص بسبب تكلفته مقارنة بموفري خدمات التخزين الآخرين.

بوابات NAS

من خلال الجمع بين بنية التخزين المتصل بالشبكة (NAS) والتخزين على شبكة التخزين (SAN)، تساعد بوابات NAS في معالجة بعض قيود أنظمة NAS القديمة. فبينما يمكن توسيع نطاق NAS عن طريق إضافة المزيد من محركات الأقراص الثابتة، تحتاج الأقراص الجديدة إلى إدخالها إلى الشبكة، مما يتطلب إعادة تعيين مراجع الملفات على الأقراص الجديدة. تقوم بوابات NAS بتقسيم نظام التخزين، مما يسمح للخوادم الفردية بالتوسع بشكل مستقل عن بعضها البعض.

مقارنة بين نظام التخزين المتصل بالشبكة للمؤسسات ونظام التخزين المتصل بالشبكة للشركات الصغيرة أو المستهلكين

تُعرَّف الأنواع المختلفة لأنظمة التخزين المتصل بالشبكة (NAS) أيضًا بناءً على قاعدة مستخدميها، سواء كانت في بيئة NAS للمؤسسات أو الشركات الصغيرة أو المستهلكين.

التخزين المتصل بالشبكة للمؤسسات

تتمتع أجهزة التخزين المتصل بالشبكة (NAS) المتطورة بعدد كافٍ من الأقراص لدعم تكوين مصفوفة متكررة من الأقراص المستقلة (RAID)، والتي تجمع بين محركات الأقراص الصلبة المتعددة في حجيرة RAID لزيادة الأداء وحماية البيانات في حالة فشل محرك أقراص NAS.

التخزين المتصل بالشبكة للشركات الصغيرة أو المستهلكين

هذا النوع من أنظمة التخزين المتصل بالشبكة (NAS) يستهدف المستخدم المنزلي الذي يحتاج إلى تخزين ملفات مركزي يمكن الوصول إليه من قِبل العديد من المستخدمين عبر أجهزة التوجيه وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة المحمولة. يمكن أن يعمل نظام التخزين المتصل بالشبكة للمستهلكين أيضًا كخادم ملفات (خادم تخزين) وخادم طباعة ونظام نسخ احتياطي وخادم وسائط متعددة. تتوقع دراسة من 360 Research Reports أن ينمو هذا القطاع في الولايات المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.3% بين عامي 2021 و 2027.3

بنى بيانات NAS مقابل DAS مقابل SAN

التخزين المتصل المباشر (DAS)

على عكس نظام التخزين المتصل بالشبكة (NAS)، الذي يتم توصيله بالشبكة، فإن جهاز التخزين المتصل المباشر (DAS) يتصل عادةً بجهاز كمبيوتر. يمكن لجهاز DAS أيضًا الاتصال بمحرك أقراص خارجي عبر كابل USB أو Thunderbolt، على الرغم من أن ذلك ليس شائعًا.

على الرغم من أن أجهزة التخزين المتصل المباشر (DAS) منخفضة التكلفة وسهلة التكوين، إلا أن قابلية التوسع محدودة. نظرًا لأن التخزين لا يمكن الوصول إليه من خلال الشبكة، فإن عدد المنافذ الخارجية المتاحة يقيد الوصول إلى الملفات. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تصبح أنظمة DAS أكثر تكلفة للنسخ الاحتياطي مع نمو حجم المؤسسات.

شبكة التخزين (SAN)

تختلف أنظمة شبكة التخزين (SAN) عن التخزين المتصل بالشبكة (NAS) من خلال توفير تخزين على مستوى الكتلة مقابل التخزين على مستوى الملفات. تتميز أنظمة شبكة التخزين أيضًا باستخدامها لشبكات عالية السرعة مثل قناة الألياف لتوفير الوصول إلى البيانات لوحدة التخزين.

أيضًا، بينما تستخدم شبكة NAS جهازًا واحدًا يضم حاويات التخزين المتكررة أو RAID، يستخدم تخزين SAN شبكة من الأجهزة، بما في ذلك SSD والتخزين بالذاكرة الوميضية والسحابة وغير ذلك.

تُعالج أعباء العمليات المنظمة عادةً بواسطة أنظمة شبكات التخزين (SAN)، بينما تُدار أعباء العمل غير المنظمة عادةً بواسطة عمليات نشر التخزين المتصل بالشبكة (NAS). وأخيرًا، يمكن أن تكون إعدادات شبكات التخزين أكثر تكلفة وتعقيدًا.

بائعو أنظمة NAS وأنظمة NAS مفتوحة المصدر

يتسع نطاق أجهزة التخزين المتصل بالشبكة (NAS) والتقنيات ذات الصلة بشكل كبير في ضوء الحاجة المتزايدة لخيارات تخزين البيانات. يشمل بائعو NAS للمؤسسات ما يلي:

  • Dell
  • ®IBM
  • HPE
  • Amazon Web Services (AWS)
  • Synology
  • QNAP
  • Seagate
  • Intel
  • Netgear
  • Western Digital

فضلًا عن التخزين المتصل بالشبكة المؤسسي، يمكن لبرمجيات التخزين المتصل بالشبكة مفتوحة المصدر (مثل Rockstor و OpenFiler) أن تكون طريقة فعالة من حيث التكلفة لمستخدمي المنازل أو الشركات الصغيرة لتلبية احتياجاتهم التخزينية. .

تكامل NAS والسحابة

يتيح التكامل بين أجهزة التخزين المتصل بالشبكة (NAS) والمنصات المستندة إلى السحابة للمستخدمين مزامنة بياناتهم بين جهاز NAS وخدمة سحابية، وبالتالي زيادة إمكانية الوصول إلى البيانات وتكرارها.

وفقًا لخبراء الصناعة، بحلول عام 2025، سيتحول أكثر من 95% من جميع أحمال عمل البيانات الرقمية الحديثة إلى منصات قائمة على السحابة (ارتفاعًا من 30% في عام 2021)—مما سيحفز سوق التخزين المتصل بالشبكة (NAS) .4

فوائد التخزين المتصل بالشبكة

تستمر الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة في الاعتماد على التخزين المتصل بالشبكة للحصول على الفوائد التالية:

المرونة

توفر اتصالات الواي فاي لأنظمة التخزين المتصل بالشبكة (NAS) وصولاً عن بُعد، مما يسهل التعاون بين قوة عاملة موزعة. ويمكنها أيضًا معالجة الطلبات من أنواع مختلفة من العملاء (على سبيل المثال، UNIX، و Microsoft Windows، ونظام تشغيل Mac من Apple، وغيرها). تحاكي هذه الوظيفة سحابة خاصة بدون التكلفة الباهظة لتخزين الكائنات القائم على السحابة.
قابلية التوسع

يمكن لعُقد التخزين المتصل بالشبكة (NAS) توسيع سعة تخزينها بسهولة باستخدام أقراص صلبة إضافية أو أكبر. هذه السهولة في النشر تجعل من NAS خيارًا جذابًا. 
البيانات والأمن

يمكن لأنظمة التخزين المتصل بالشبكة (NAS) أن توفر أيضًا خدمات حماية بيانات مُدمجة مع ميزات أمان الشبكة مثل جدران الحماية لضمان أمن البيانات بشكل عام.
تخزين شبكي فعال من حيث التكلفة

يمكن أن تكون أنظمة التخزين المتصل بالشبكة فعالة من حيث التكلفة لأنها سهلة الصيانة ويمكن أن تكون أكثر اقتصادًا من الخوادم المخصصة.
نسخ احتياطي موثوق به

تقوم أجهزة التخزين المتصل بالشبكة بالنسخ الاحتياطي للبيانات تلقائيًا وتوفر مرونة أكبر في النسخ الاحتياطي مقارنة بمحركات الأقراص الصلبة الخارجية.
إدارة البيانات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي

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حجم سوق التخزين المتصل بالشبكة وحصته وتحليل الصناعة، حسب نوع المؤسسة (المكاتب الصغيرة والمنازل: أقل من 10 موظفين بدوام كامل، المؤسسات المتوسطة: أقل من 1000 موظف بدوام كامل، والمؤسسات الكبيرة: أكثر من 1000 موظف بدوام كامل)، حسب حل التخزين (وحدات تخزين متصلة بالشبكة قابلة للتوسع عموديًا ووحدات تخزين متصلة بالشبكة قابلة للتوسع أفقيًا)، والتوقعات الإقليمية، 2024–2023، Fortune Business Insights، بتاريخ 15 يوليو 2024

Scale-Out NAS: What's the Future?, IDC, August 2020

3 Global Consumer and SMB NAS Market Size, Status and Forecast 2021–2027, 360 Research Reports, March 23, 2021

4 حجم سوق التخزين المتصل بالشبكة وحصته وتحليل الصناعة، حسب نوع المؤسسة (المكاتب الصغيرة والمنزلية: أقل من 10 موظفين بدوام كامل، المؤسسات المتوسطة: أقل من 1000 موظف بدوام كامل، والمؤسسات الكبيرة: أكثر من 1000 موظف بدوام كامل)، حسب حل التخزين (وحدات التخزين المتصلة بالشبكة القابلة للتوسع عموديًا ووحدات التخزين المتصلة بالشبكة القابلة للتوسع أفقيًا)، والتوقعات الإقليمية، 2024–2032، Fortune Business Insights، بتاريخ 15 يوليو 2024