مبدلات أوّلية المستوى

مبدل SAN24C-7 يوفر أداءً عاليًا وزمن انتقال قصيرًا من خلال مبدل SAN ذي القناة الليفية والمكون من 24 منفذًا ويدعم اتصالًا بسرعة 64 جيجابت في الثانية. تعرف على المزيد حول SAN24C-7

مبدل SAN24B-6 قدرات سهلة الاستخدام بتكلفة منخفضة وسرعات منافذ تصل إلى 4 و8 و16 و32 جيجابت في الثانية. التصميم الفعال لهذه المبدلات جعلها مثالية لأي شركة تتطلع إلى تكبير شبكتها، مهما كان حجم الشركة. تعرف على المزيد حول SAN24B-6