تعمل الأقراص ذات الحالة الثابتة باستخدام الدوائر الإلكترونية لتخزين البيانات واسترجاعها. يتم تخزين البيانات في "كتل"، ولا يمكن كتابة هذه الكتل بالكامل إلا مرة واحدة فقط. وللحفاظ على البيانات المتسلسلة معًا وتقليل أوقات الاستجابة، يجب مسح الكتلة بالكامل وإعادة كتابتها في كتلة مختلفة. لسوء الحظ، الكتل غير متينة فلا تتحمل وقد تتلف أثناء عملية المسح. تسبب عملية الكتابة/المسح التآكل لالأقراص ذات الحالة الثابتة، ولذلك تأتي معظم محركات SSD مزودة بتقنية "توزيع التآكل بالتساوي" المدمجة، التي توزع التآكل بالتساوي وتطيل عمر الجهاز.

بعض الدوائر الإلكترونية في القرص ذي الحالة الثابتة عبارة عن ذاكرة NAND الوميضية (البوابة المنطقية "Not AND") والتي تتكون من ترانزستورات ذاكرة NAND غير المتطايرة. حيث تخزن ترانزستورات NAND غير المتطايرة البيانات كشحنة في أشباه الموصلات الموجودة على شرائح ذاكرة السيليكون المصفوفة والمكدسة أحيانًا على لوحات الدوائر. هذه المكدسات تُسمى 3D NAND وتتميز بسعات تخزين أكبر بكثير لأن خلايا الذاكرة مكدسة بعضها فوق بعض. تُعد الخلايا أحادية المستوى (SLC) النوع الأكثر تكلفةً من بين أنواع تقنية SSD لكنها الأعلى متانة وتحملاً. وبناءً على ذلك، فإن إضافة وحدة بت إضافية من مساحة التخزين لكل خلية يقلل من التكاليف، وتتم الإشارة إلى كل بت إضافي مخزَّن بشكل مختلف. ثم ظهر استخدام الخلايا متعددة المستويات (MLC) والخلايا ثلاثية المستوى (TLC) والخلايا رباعية المستوى (QLC).

تقوم وحدات التحكم بإدارة جميع خلايا الذاكرة الوميضية من خلال توجيهها إلى الذاكرة التي يجب الوصول إليها أو معالجتها. بالإضافة إلى ذلك، فهي مسؤولة عن توزيع البيانات بالتساوي وإدارة جمع البيانات غير المرغوب فيها.

من الممارسات الشائعة المتعلقة بعامل الشكل أن تقوم محركات أقراص الحالة الصلبة بتخزين البيانات المطلوبة في ذاكرة مؤقتة لتحقيق أوقات استجابة أسرع، على غرار وحدات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). ويعد وقت الاستجابة الأسرع أمرًا مرغوبًا فيه أكثر عند مقارنته بالتخزين المؤقت للطلبات الجديدة على الأقراص الصلبة التي سيكون لها أوقات استجابة بطيئة.