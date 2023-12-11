ما هي خدمة التعافي من الكوارث (DRaaS)؟

تاريخ النشر: 12 ديسمبر 2023
خدمة التعافي من الكوارث (DRaaS) هو حل تابع لجهة خارجية يوفر قدرات حماية البيانات والتعافي من الكوارث (DR) للمؤسسات عند الطلب وعبر الإنترنت وعلى أساس الدفع حسب الاستخدام.
تعمل حلول خدمة التعافي من الكوارث (DRaaS) على تكرار واستضافة كل من الخوادم المادية والخوادم الافتراضية لتي توفر إمكانية التعافي من الفشل في حالة وقوع كارثة - وهي عملية يتم فيها تحويل عمليات تقنية المعلومات إلى نظام ثانوي عند فشل النظام الأساسي. وتساعد خدمة التعافي من الكوارث (DRaaS) الفعالة على الحد من فترة التعطل عن العمل وتقصير أهداف نقطة الاسترداد (RPOs) وأهداف وقت الاسترداد (RTOs) عند وقوع كارثة.
اكتسبت حلول التعافي من الكوارث (DR) شعبية في السنوات الأخيرة بسبب الوعي المتزايد في مجتمع الأعمال حول أهمية أمن البيانات. وتعهد الشركات التي تتبع نهج خدمة التعافي من الكوارث (DRaaS) بشكل أساسي إلى أطراف خارجية لتخطيط التعافي من الكوارث (DR) . ووفقًا لتقرير حديث صادر عن Global Market Insights (GMI) (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، بلغ حجم سوق خدمة التعافي من الكوارث (DRaaS) 11.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022 وكان من المتوقع أن ينمو بنسبة 22٪ هذا العام (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com).
ما هي خطة التعافي من الكوارث؟
تعتمد حلول خدمة التعافي من الكوارث (DRaaS) على خطط التعافي من الكوارث (DRP)، وهي مستندات مفصلة تحدد كيفية استجابة المنظمات لحادث غير مخطط له. وإلى جانب خطط استمرارية الأعمال (BCP)، تساعد خطط التعافي من الكوارث (DR) في ضمان استعداد الشركات لمواجهة العديد من أنواع التهديدات المختلفة، بما في ذلك هجمات برامج الفدية والبرامج الضارة والكوارث الطبيعية وغيرها الكثير.
يُمكن أن تساعد DRP القوية في استعادة الاتصال وإصلاح فقدان البيانات بعد الكوارث. في حالة وقوع حدث غير مخطط له، من غير المرجح أن يعاني مورد الجهة الخارجية الذي يقدم دعم DRaaS من نفس إيقاف التشغيل مثل عملائه، مما يمكن مقدم DRaaS من تفعيل DRP الخاص بالعميل بشكل أكثر فعالية من العميل نفسه.
ما هو تجاوز الفشل/العودة إلى النظام الرئيسي؟
يعد تجاوز الفشل والعودة إلى النظام الرئيسي مفهومين أساسيين لـ DRaaS، مما يساعد موردي الجهات الخارجية في دعم عملائهم بشكل فعال وتنفيذ DRP الخاصة بهم بغض النظر عن شدة الحادث الذي يواجهونه.وتجاوز الفشل هي عملية يتم فيها نقل عمليات تقنية المعلومات إلى نظام ثانوي عندما يفشل نظام أساسي بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو هجوم إلكتروني أو تهديد آخر.
العودة إلى النظام الرئيسي هي عملية التحول مرة أخرى إلى النظام الأصلي بمجرد استرجاع كامل النشاط. وفي نموذج خدمة DRaaS، قد يتجاوز المورد الفشل من مركز بيانات العميل إلى موقع ثانوي حيث سيتم تفعيل نظام احتياطي على الفور. وإذا تم تنفيذ ذلك بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي تجاوز الفشل/العودة إلى النظام الرئيسي إلى إنشاء تجربة سلسة لا يشعر فيها المستخدم/العميل بأنه تم نقله إلى نظام ثانوي.
تتمثل الخطوة الأولى نحو خدمة DRaaS في اختيار المورد المناسب أو مزود الخدمة الرئيسي (MSP) لمنظمتك. وهذه هي الشركة التي ستقدم قدرات خدمة DRaaS، بما في ذلك إنشاء أهداف وقت الاسترداد (RTO) وأهداف نقطة الاسترداد (RPO) والمساعدة في إنشاء خطة استمرارية الأعمال (BCP). وعادةً ما يتنافس مقدمو الخدمات المُدارة (MSP) الذين يقدمون DRaaSs على تقديم أهداف RTO وRPO أقل فأقل، لذا يعد هذا مقياسًا جيدًا للبدء منه عند تقييم ما إذا كان مناسبًا لاحتياجاتك أم لا.
هدف وقت الاسترداد (RTO): يشير وقت الاسترداد إلى الفترة الزمنية التي ستستغرقها استعادة العمليات التجارية بعد وقوع حادث غير مخطط له. وفي نموذج DRaaS، تغطي اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) RTO وتشرح كيف سيعمل MSP والمنظمة معًا لتحقيق ذلك.
هدف نقطة الاسترداد (RPO): هدف نقطة الاسترداد هو مقدار البيانات التي يمكن للمنظمة أن تفقدها في حالة وقوع كارثة ومع ذلك تتعافى منها. وتطلب بعض المؤسسات نسخ بياناتها باستمرار إلى مركز بيانات بعيد لضمان الاستمرارية في حالة حدوث خرق؛ في حين يُمكن للآخرين تحمل RPO لبضع دقائق (أو حتى ساعات). ويعد تحديد توقعات واضحة حول RPO الخاصة بالمنظمة خطوة هامة نحو إعداد حل DRaaS.
خطة استمرارية الأعمال: على غرار خطط DRP وأهداف RTO وأهداف RPO، فإن خطط استمرارية الأعمال (BCP) ضرورية لعملية خدمة DRaaS. وعادةً ما تلقي BCP نظرة أوسع على التهديدات المختلفة وخيارات الحل مقارنة بـ DRP، مع التركيز على ما ستحتاج المنظمة ومزود DRaaS إلى القيام به لاستعادة وظائف العمل الأساسية بعد وقوع حادث. وبموجب نموذج DRaaS، عادةً ما يتم تطوير BCP للمنظمة بواسطة MSP الذين يوفر خدمات DRaaS بالتشاور الوثيق مع قيادة المنظمة.
تعتمد DRaaS على النسخ الاحتياطي للأنظمة المهمة حتى يمكن استعادتها بعد وقوع حادث غير مخطط له. ويعد اختيار موقع النسخ الاحتياطية التي سيتم استخدامها ونوعها أحد أهم القرارات التي ستتخذها المنظمة أثناء عملية DRaaS. وتتوفر ثلاثة خيارات للاختيار من بينها: مركز البيانات والنسخ الاحتياطي السحابي والنسخ الاحتياطي الهجين.
مركز بيانات
عندما تختار منظمة إجراء نسخ احتياطي لبياناتها الأكثر أهمية باستخدام مركز بيانات، يتم نقل البيانات خارج الموقع، لحمايتها من كارثة طبيعية أو هجوم إلكتروني محلي. ونظرًا للحاجة إلى المزيد من البنية التحتية - مثل المرافق خارج الموقع والخوادم الفعلية والأنظمة والموظفين - غالبًا ما تكون النسخ الاحتياطية لمركز البيانات هي الخيار الأكثر تكلفة. بالإضافة إلى ذلك، تعد استعادة البيانات من مركز بيانات خارج الموقع عملية أطول من استعادتها من السحابة وقد تستغرق أحيانًا أيامًا أو حتى أسابيع.
السحابة
غالبا ما تكون خطط التعافي من الكوارث السحابية هي الأكثر قابلية للتطوير وغير مكلفة لأنها لا تحتاج إلى بنية تحتية مادية ودعم. وتخزن خطط DR المستندة إلى السحابة البيانات الهامة في السحابة، مما يسمح للمنظمة بإنشاء مثيل Virtual Machines يمكن تشغيله في دقائق - حتى في ثوانٍ - في حالة وقوع كارثة.
سحابة هجينة
تستخدم خطط DRaaS الهجينة كلاً من بيئة السحابة العامة ومركز البيانات لأغراض النسخ الاحتياطي. وتعد الخدمات السحابية المختلطة هي الأكثر مرونة من بين الخيارات الثلاثة المتاحة، وهي خيارات جيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB) التي تريد الاستفادة من قدرات DRaaS على مستوى المؤسسة دون الاستثمار في البنية التحتية المادية.
تنظر كثير من المنظمات التي تفكر في DRaaS أيضًا إلى النسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS) بوصفه خيارًا أقل تكلفة. ويمثل BaaS خدمة مُدارة يقدمها مورد تابع لجهة خارجية يساعد المنظمات في استعادة بياناتها الأكثر قيمة بعد وقوع حادث. وتعمل حلول BaaS على تخزين البيانات في موقع خارجي آمن الموقع - يكون غالبًا في السحابة - حيث تكون في مأمن من التهديدات المختلفة.
يمكن أن يتضمن النسخ الاحتياطي في BaaS أي شيء ذي قيمة للمنظمة، مثل الملفات والسجلات وحتى أحمال التشغيل بالكامل. وعلى غرار DRaaS، يمثل BaaS خدمة يقدمها MSP ويحكمها اتفاقية مستوى الخدمة التي تحدد جميع المسؤوليات والتوقعات من كلا الطرفين.
هناك ثلاثة اختلافات رئيسية بين حلول BaaS وحلول DRaaS تستحق الدراسة:
متطلبات النسخ الاحتياطي: بينما يعمل DRaaS على نسخ كل من البيانات والبنية التحتية احتياطيًا، لا ينسخ BaaS إلا البيانات احتياطيًا. وعادةً ما يتحمل مقدمو الخدمات المُدارة (MSP) الذين يقدمون خدمة DRaaS مسؤولية الحفاظ على البنية التحتية الحيوية مثل الخوادم ومباني المكاتب والشبكات متاحة وسهلة الوصول للمستخدمين أثناء وقوع الحادث وبعده مباشرة. ولا يُقدم مقدمو BaaS مثل هذه الخدمات.
وقت الاستعادة: يمكن لمزودي خدمات BaaS استعادة البيانات وإجراء استرداد للبيانات، ولكن الأمر يستغرق وقتًا أطول مما يستغرقه مزود خدمة DRaaS بسبب حجم البيانات المعنية. وعادةً ما تتعامل عمليات نشر BaaS مع كميات أكبر من البيانات مقارنةً بعمليات نشر DRaaS وتقيس أهداف RPO وأهداف RTO الخاصة بها على مدار الساعات والأيام. ويمكن لمزودي خدمة DRaaS قياس أهداف RPO وأهداف RTO حتى بالثوان.
تسعير الحل: تكلفة BaaS أقل بكثير من تكلفة DRaaS. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تكلفة الموارد التي يتم نشرها، حيث تدفع المؤسسات في نشر DRaaS، مقابل موارد مثل برامج النسخ المتماثل والبنية التحتية للحوسبة بالإضافة إلى موارد التخزين، بينما في نشر BaaS لا تدفع المنظمة إلا مقابل موارد التخزين.
تقسم معظم المنظمات تخطيط BCDR إلى عمليتين منفصلتين: استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث. وهذا نهج فعال لأنه في حين أن العمليتين تشتركان في كثير من الخطوات، إلا أن هناك أيضا اختلافات رئيسية في كيفية بناء الخطط وتنفيذها واختبارها.
الفرق الأساسي هو أن خطط BCP تميل إلى أن تكون استباقية، في حين تميل خطط DRP إلى أن تكون أكثر تفاعلاً. ومن الجيد أن تضع ذلك في الاعتبار عند بناء جزأي خطة BCDR لأنها تحكم كيفية ارتباط العمليتين ببعضهما البعض.
تركز استراتيجية استمرارية الأعمال القوية على العمليات والإجراءات والأدوار بالغة الأهمية للعمليات التجارية قبل وقوع الكارثة وأثناءها وبعدها مباشرة. ويوجه تخطيط DR بشكل أكبر نحو الاستجابة للحادث واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعافي منه.
تعتمد كلتا العمليتين بشكل كبير على عنصرين مهمين للغاية، هدف وقت الاسترداد (RTO) وهدف نقطة الاسترداد (RPO):
1. إجراء تحليل تأثير الأعمال (BIA)
لبناء خطة BCP فعالة، ستحتاج أولاً إلى فهم المخاطر المختلفة التي تواجهها منظمتك. يلعب تحليل تأثير الأعمال (BIA) دورًا مهمًا في إدارة المخاطر ومرونة الأعمال. وتحليل BIA هو عملية تحديد التأثير المحتمل للكارثة على العمليات العادية وتقييمه.
يتضمن تحليل BIA القوي نظرة عامة على جميع التهديدات ونقاط الضعف الحالية المحتملة - الداخلية والخارجية - بالإضافة إلى خطط مفصلة للتخفيف. بالإضافة إلى ذلك، يجب على BIA تحديد احتمالية وقوع حدث ما حتى تتمكن المنظمة من تحديد الأولويات وفقًا لذلك.
2. تصميم الاستجابات
بمجرد اكتمال BIA الخاص بك، فإن الخطوة التالية في بناء خطة BCP الخاصة بك هي التخطيط لاستجابات فعالة لكل من التهديدات التي حددتها. وستتطلب التهديدات المختلفة بطبيعة الحال استراتيجيات مختلفة للتعافي من الكوارث، لذلك يجب أن يكون لكل رد من استجاباتك خطة مفصلة لكيفية اكتشاف المنظمة لتهديد معين ومعالجته.
3. تحديد الأدوار والمسؤوليات الرئيسية
تحدد هذه الخطوة كيفية استجابة الأعضاء الرئيسيين في فريقك عند مواجهة أزمة أو حدث تخريبي. فهي توثق التوقعات من كل عضو في الفريق بالإضافة إلى الموارد المطلوبة له لأداء أدواره.
هذا جزء جيد من العملية للنظر في كيفية تواصل الأفراد في حالة وقوع حادث، حيث ستؤدي بعض التهديدات إلى إغلاق الشبكات الرئيسية - مثل الاتصال الخلوي أو الإنترنت - لذلك من المهم أن يكون لديك طرق اتصال احتياطية يمكن لموظفيك الاعتماد عليها.
4. اختبر خطتك وحدّثها
لكي تكون خطة استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث (BCDR) الخاصة بك قابلة للتنفيذ، فأنت بحاجة إلى التدرب عليها وتحسينها باستمرار، حيث سيؤدي اختبار الموظفين وتدريبهم باستمرار إلى التنفيذ السلس عند حدوث كارثة فعلية. واحرص على التمرن على سيناريوهات واقعية مثل الهجمات الإلكترونية، والحرائق، والفيضانات، والأخطاء البشرية، وانقطاع التيار لفترات طويلة والتهديدات الأخرى ذات الصلة، حتى يتمكن أعضاء الفريق من تعزيز الثقة في أدوارهم ومسؤولياتهم.
وعلى غرار خطط BCP، تتطلب خطط DRP تحليل تأثير الأعمال (BIA) - تحديد الأدوار والمسؤوليات والاختبار المستمر والتحسين. ولكن نظرًا لأن خطط DRP أكثر تفاعلًا بطبيعتها، فهناك تركيز أكبر على تحليل المخاطر والنسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها. والخطوات 2 و 3 من تطوير خطط DRP وإجراء تحليل المخاطر (RA) وإنشاء مخزون الأصول ليست جزءًا من عملية تطوير BCP على الإطلاق.
فيما يلي عملية مكونة من خمس خطوات تُستخدم على نطاق واسع لإنشاء خطط DRP:
1. إجراء تحليل تأثير الأعمال
كما هو الحال في عملية BCP الخاصة بك، ابدأ بتقييم كل تهديد يمكن أن تواجهه شركتك وحدد تداعياته. وضع في اعتبارك كيف يمكن أن تؤثر التهديدات المحتملة على العمليات اليومية وقنوات الاتصال المنتظمة وسلامة العمال.
تشمل الاعتبارات الإضافية لـ BIA القوي خسارة إيرادات، وتكلفة توقف عن العمل، وتكلفة نحسين السمعة (العلاقات العامة)، وفقدان العملاء والمستثمرين (على المدى القصير والطويل) وأي عقوبات متكبدة نتيجة انتهاكات الامتثال.
2. تحليل المخاطر
تتطلب خطط DRP عادةً تقييمًا أكثر دقة للمخاطر من خطط BCP لأن دورها هو التركيز على جهود التعافي من كارثة محتملة. وخلال مرحلة تحليل المخاطر (RA) من التخطيط، ضع في اعتبارك احتمالية المخاطر والتأثير المحتمل على عملك.
3. إنشاء قائمة جرد الأصول
لإنشاء خطة DRP فعالة، يجب أن تعرف بالضبط ما تمتلكه مؤسستك والغرض منها ووظيفتها وحالتها. ويساعد إجراء جرد منتظم للأصول في تحديد الأجهزة والبرامج والبنية التحتية لتقنية المعلومات وأي شيء آخر قد تمتلكه منظمتك والذي يعد أمرًا بالغ الأهمية لعمليات أعمالك. وبعد تحديد الأصول، يُمكنك تجميعها في ثلاث فئات،حيوية ومهمة وغير مهمة:
4. تحديد الأدوار والمسؤوليات
كما هو الحال تمامًا في تطوير خطة BCP الخاصة بك، ستحتاج إلى تحديد المسؤوليات بوضوح والتأكد من أن أعضاء الفريق لديهم ما يحتاجون إليه لأداء واجباتهم المطلوبة. وبدون هذه الخطوة المهمة، لن يعرف أحد كيف يتصرف أثناء وقوع الكارثة. فيما يلي بعض الأدوار والمسؤوليات التي يجب وضعها في الاعتبار عند إنشاء DRP:
5. الاختبار والتحسين
وعلى غرار خطة BCP الخاصة بك، تتطلب خطة DRP تدريبًا وتحسينًا مستمرًا لتكون فعالة. احرص على التدرب عليها وتحديثها باستمرار وفقًا لأي تغييرات ذات مغزى يجب إجراؤها. فعلى سبيل المثال، إذا استحوذت شركتك على أصل جديد بعد تشكيل خطة DRP، فستحتاج إلى دمجه في خطتك للتأكد من حمايته في المستقبل.
من المفهوم أن المؤسسات الحديثة لديها تسامح أقل مع فترة التعطل.
يبدو كل يوم أن هناك هجوم إلكتروني جديد أو حدث غير مخطط له يتصدر عناوين الأخبار، مما يكلف الشركات ملايين الدولارات. توفر حلول التعافي من الكوارث مثل DRaaS حماية فعالة للبيانات والتعافي من الكوارث لمجموعة متنوعة من التهديدات.
يساعد الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ خطة DRP الخاصة بك والنسخ الاحتياطي للبيانات الأكثر قيمة لمنظمتك في موقع منفصل - وهما عنصران رئيسيان من DRaaS - في ضمان قدرتك على التعافي بسرعة وبشكل كامل في حالة وقوع كارثة.
فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لحلول DRAaS:
تعتمد الشركات الأكثر تنافسية اليوم على التقنيات في عمليات أعمالها الأكثر أهمية. فعندما تقع كارثة، فقد تكلف الأيام والساعات - وحتى الدقائق - التي يتم فيها تعطل العمليات العادية الملايين. وعلاوة على ذلك، غالبًا ما تتصدر الهجمات الإلكترونية وفترات التعطل في الشركات المعروفة الأخبار، مما يضيف تكاليف تشويه السمعة إلى قائمة نفقات التعافي. وتوفر حلول DRaaS الفعالة للمؤسسات حماية البيانات والنسخ الاحتياطي وتزيد من قدرتها على التعافي من أي تهديدات تواجهها.
ترتفع تكلفة التعافي من الكوارث كل عام. وبالتركيز على نوع واحد فقط من الحوادث غير المخطط لها، وهي اختراقات أمن البيانات، اكتشف تقرير تكلفة اختراقات أمن البيانات الأخير لشركة IBM أن متوسط تكلفة الاتختراق في عام 2023 كان 4.45 مليون دولار أمريكي - بزيادة قدرها 15٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية.
عند وقوع الكوارث، تتمتع الشركات التي تستخدم موفر خدمة DRaaS بميزتين مهمتين مقارنةً بالشركات التي لا تستخدمها، وهما أن البيانات التي يتم نسخها احتياطيًا والطرف المسؤول عن تنفيذ خطة DRP موجودان في موقع مادي آخر. ويجعل هذا من غير المرجح أن يتأثر مزود خدمة DRaaS بنفس الحادث الذي يهدد المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم موفرو DRaaS نماذج تعتمد على الاشتراك أو الدفع حسب الاستخدام، مما يلغي الحاجة إلى الاستثمار المسبق في البنية التحتية لتقنية المعلومات.
DRaaS هو حل قابل للتكيف للغاية يمكن تخصيصه ليناسب احتياجات أي مؤسسة تقريبًا. ويستفيد موفرو DRaaS من الوظائف المستندة إلى السحابة وأتمتة العمليات والمهام الرئيسية لزيادة الكفاءة وتقليل النفقات العامة. ويمكن للمؤسسات التي تستخدم حلول DRaaS أن تكرس مواردها الأساسية لمزيدٍ من وظائف الأعمال الأساسية التي كانت ستُستغرق في تطوير خطة DRP وتنفيذها وإدارتها.
تفرض القطاعات شديدة التنظيم مثل الرعاية الصحية والتمويل الشخصي غرامات عقابية على الشركات التي تقع ضحية لاختراقات أمن البيانات. وفي كثير من الأحيان، يرتبط مقدار الغرامات بطول فترة التعطل أثناء الهجوم وكمية البيانات التي تم اختراقها. وتساعد خدمة DRaaS في تقصير أوقات الاستجابة والتعافي، مما يقلل بشكل كبير من العقوبات المالية المرتبطة باختراق أمن البيانات.
يستخدم موفرو خدمة DRaaS أقوى تدابير الأمن الإلكتروني والتشفير المتاحة لسبب واحد بسيط: إنه جوهر أعمالهم. فعندما تستأجر موفر خدمة DRaaS، فأنت توظف متخصصين في أمن البيانات ومنع السرقة والتعافي من الكوارث للقيام بما يفعلونه بشكل أفضل - من أجل الحفاظ على أمانك وأمن وبياناتك الأكثر أهمية.
تتوفر حلول خدمة التعافي من الكوارث (DRaaS) في ثلاثة أنواع: خدمة التعافي من الكوارث الذاتية وخدمة التعافي من الكوارث المدعومة وخدمة التعافي من الكوارث المدارة. ووفقًا لاحتياجات المنظمة ومواردها، توجد اختلافات مهمة بين هذه الخيارات تستحق الدراسة.
توفر خدمة DRaaS الذاتية للمنظمات أدوات وموارد العمل التي تحتاج إليها لبناء خطة DRP الخاصة بها وإدارتها. وهي مناسبة تمامًا للمنظمات المتقدمة تقنيًا التي لديها فرق تقنية معلومات داخلية مخصصة تتطلب مستوى عالٍ من التحكم في عملياتها.
ونظرًا لأن خدمة DRaaS بسيطة للغاية، فإنها تتضمن خيارات تسعير أقل من الخطط الأخرى وتتسم بمرونة أكبر. ولكن يجب أن تعلم المنظمات أنه خلال استخدام حل خدمة DRaaS الذاتية، فإنها ستعتمد على نفسها أثناء مراحل تخطيط DRP واختبارها وإدارتها.
خدمة DRaaS المدعومة هي نوع جيد من خدمة تعافي المنظمات التي تحتاج إلى تحقيق التوازن بين حاجتها إلى التحكم والدعم القوي من مقدمي خدمات مُدارة (MSP) تابعين لجهة خارجية. وخلال خدمة DRaaS المدعومة، يُساعد MSP في إنشاء DRP وتخطيطه وتنفيذه واختباره وتحسينه ويوفر خبرة وإرشادات قيّمة طوال العملية.
تُعدّ خدمة DRaaS المُدارة أحد حلول DRaaS الخارجية بالكامل حيث يتولى MSP التحكم الكامل والمسؤولية عن تطوير وتنفيذ DRP الخاص بالمنظمة. وهي أحد الخيارات القوية للشركات التي ليس لديها أقسام لتقنية المعلومات الخاصة بها، حيث توفر خدمة DRaaS المُدارة أقوى عروض خدمة DRaaS متاحة. ومما لا يثير الدهشة أنها غالبًا ما تكون الأغلى ثمنًا أيضًا.
حتى التوقف المحدود قد يضعك في وضع تنافسي غير مواتٍ. احمِ بياناتك باستخدام خطة التعافي من الكوارث السحابية.
تمكين النماذج المرنة للتخفيف من المخاطر وتعزيز إدارة الأزمات وضمان استمرارية الأعمال.
استخدم وجهة متينة للغاية وقابل للتوسع وآمنة تمامًا لنسخ بياناتك احتياطيًا.
قم بتوسيع السعة ودمج البنية التحتية لمركز البيانات في مركز بيانات معرف بالبرامج مؤتمت ومدار مركزيًا باستخدام حلول IBM Cloud for VMware Solutions.
يمكنك تبسيط إدارة البيانات والبنية التحتية باستخدام نظام IBM Storage FlashSystem، والذي يُعد حلاً عالي الأداء للتخزين بالذاكرة الوميضية فقط يعمل على تبسيط الإدارة والتعقيد التشغيلي عبر البيئات المحلية وبيئات السحابة الهجينة والبيئات الافتراضية والقائمة على الحاويات.