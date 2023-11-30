خطة التعافي من الكوارث (DRP) هي وثيقة مفصلة تحدد كيفية استجابة المنظمة بفعالية لحادث غير مخطط له واستئناف عمليات الأعمال.
تساعد خطط DRP في ضمان استعداد الشركات لمواجهة كثير من أنواع الكوارث المختلفة، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي وهجمات برامج الفدية والبرامج الضارة والكوارث الطبيعية وغير ذلك الكثير.
تساعد DRP القوية في استعادة الاتصال بسرعة وفعالية والعمل على إصلاح فقدان البيانات بعد وقوع كارثة. وكان من المقرر أن تنفق الشركات في جميع أنحاء العالم 219 مليار دولار أمريكي في عام 2023 وحده، بزيادة قدرها 12٪ عن العام السابق ، وفقًا لتقرير صادر عن شركة البيانات الدولية.
ما هي خطة استمرارية الأعمال؟
على غرار خطة DRP، تعد خطة استمرارية الأعمال (BCP) جزءًا من عملية التعافي من الكوارث التي تساعد الشركات في استعادة العمليات العادية بعد وقوع الكارثة. وعادةً ما تُلقي خطط BCP نظرة أوسع على التهديدات وخيارات الحل مقارنةً بخطط DRP، وذلك لأنها تركِّز على ما تحتاجه الشركة لاستعادة العمليات الأساسية للأعمال بعد وقوع حادث.
ما هي خطة الاستجابة للحوادث؟
خطط الاستجابة للحوادث (IRP) هي نوع من خطط DRP يركز حصريًا على الأمن الإلكتروني والتهديدات لأنظمة المعلومات. وتحدد خطة IRP بوضوح كيفية استجابة المنظمة لحالات الطوارئ بدءًا من لحظة اكتشاف التهديد وحتى مرحلة التعامل معه والتغلب عليه. وتسعى خطة IRP إلى معالجة الضرر المحدد الناجم عن الهجوم الإلكتروني، وتركز حصريًا على الاستعداد للتهديدات التي تتعرض لها التقنيات والبنية التحتية لتقنية المعلومات وعمليات الأعمال والسمعة.
تلعب خطط DRP دورًا مهمًا في تطوير خطة أمنية شاملة تساعد في ضمان الأطراف المعنيين والعملاء والمستثمرين بأن الشركة تعمل بمسؤولية. وتواجه المؤسسات التي لا تتخذ الخطوات اللازمة لضمان التأهب مخاطر مختلفة، بما في ذلك فقدان البيانات المكلف، وفترة التعطل التشغيلي، والعقوبات المالية، والإضرار بالسمعة.
فيما يلي بعض الميزات التي يمكن للشركات التي تستثمر في إنشاء خطة DRP قوية الاستمتاع بها:
فترات تعطل أقصر
تعتمد كثير من الشركات الكبرى اليوم بشكل كبير على التقنيات في عملياتها العادية. وعندما يتسبب حادث غير مخطط في تعطيل سير العمل المعتاد، قد يكلف ذلك الملايين. كما يمكن أن يؤدي الطابع البارز للهجمات الإلكترونية وطول فترة التعطل الذي يتم تحليله بشكل متكرر إلى فقدان ثقة العملاء والمستثمرين. وتساعد خطط DRP القوية التي تم اختبارها بقوة الشركات على العودة والعمل بسرعة وسلاسة بعد وقوع حادث غير مخطط له.
انخفاض تكاليف الاسترداد
قد يكون التعافي من حادث مكلفًا. ووفقًا لتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات الأخير لشركة IBM، بلغ متوسط تكلفة الاختراق في عام 2023 4.45 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15٪ عن السنوات الثلاث السابقة. ويمكن للمؤسسات التي لديها خطط DRP قوية أن تقلل بشكل كبير من تكاليف استرداد الأعمال والتداعيات الأخرى الناتجة عن حادث غير مخطط له. وكشف التقرير المذكور أيضًا أن متوسط التوفير الذي حققته المنظمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي الأمني والأتمتة على نطاق واسع، بلغ 1.76 مليون دولار أمريكي مقارنةً بالمنظمات التي لا تستخدمهما.
انخفاض التأمين إلكتروني
نظرًا لحجم وتكرار الهجمات الإلكترونية، تعتمد كثير من المؤسسات على التأمين الإلكتروني لحمايتها من الاختراقات الأمنية الخطيرة، حيث لن تقوم كثير من شركات التأمين بتأمين مؤسسة لم تنشئ خطة DRP قوية. ويمكن أن تساعد خطط DRP في تقليل ملف المخاطر الإجمالي لعملك من خلال شركات التأمين والمساعدة في الحفاظ على انخفاض أقساط التأمين.
غرامات أقل في القطاعات الخاضعة لتنظيمات صارمة
تواجه الشركات التي تعمل في قطاعات شديدة التنظيم، مثل الرعاية الصحية والتمويل الشخصي، غرامات وعقوبات باهظة على اختراقات أمن البيانات. ويعد تقصير دورات الاستجابة والتعافي أمرًا بالغ الأهمية في هذه القطاعات حيث غالبًا ما يرتبط مقدار العقوبة المالية بمدة الاختراق وشدته. ويمكن للمؤسسات التي لديها خطط DRP قوية أن تتعافى بسرعة أكبر وبشكل كامل من حادث غير مخطط له وتواجه غرامات أقل نتيجة لذلك.
يتم تطوير خطط DRP الأكثر فعالية جنبًا إلى جنب مع خطط BCP القوية وخطط IRP التي توفر دعمًا حاسمًا عند وقوع حادث. لنلق نظرة على بعض المصطلحات الأساسية الضرورية لفهم كيفية عمل خطط DRP وما يجب مراعاته عند إنشاء المصطلحات الخاصة بك:
تجاوز الفشل أو العودة إلى النظام الرئيسي
تجاوز الفشل هو عملية شائعة الاستخدام حيث يتم نقل عمليات تقنية المعلومات إلى نظام ثانوي عند تعطل النظام الرئيسي بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث هجوم إلكتروني أو أي تهديد آخر. العودة إلى النظام الرئيسي هي عملية التحول مرة أخرى إلى النظام الأصلي بعد استرجاعه. على سبيل المثال، قد تتجاوز شركة الفشل من مركز البيانات الخاص بها إلى موقع ثانوي حيث سيتم تفعيل نظام احتياطي على الفور. وإذا تم الأمر بشكل صحيح، يُمكن أن يؤدي تجاوز الفشل أو العودة إلى النظام الرئيسي إلى إنشاء تجربة سلسة لا يشعر فيها المستخدم/العميل بأنه تم نقله إلى نظام ثانوي.
هدف وقت الاسترداد (RTO)
هدف وقت الاسترداد (RTO) يشير إلى مقدار الوقت اللازم لاسترداد عمليات الأعمال بعد حدث غير متوقع. ويُعَد إنشاء هدف وقت استرداد معقول أحد الأشياء الأولى التي تحتاج الشركات إلى القيام بها عند إنشاء خطة التعافي من الكوارث (DRP).
هدف نقطة الاسترداد (RPO)
هدف نقطة الاسترداد (RPO) الخاص بشركتك هو مقدار البيانات التي يمكن أن تخسرها في كارثة وماتزال تتعافى. بعض المؤسسات يقومون بنسخ البيانات باستمرار إلى مركز بيانات بعيد لضمان استمرارية الأعمال في حالة وقوع اختراق كبير. بينما يُحدد البعض الآخر RPO لبضع دقائق - أو ساعات - ويثقون بأن لديهم القدرة على استعادة أي بيانات مفقودة خلال تلك الفترة.
خدمة التعافي من الكوارث (DRaaS)
اكتسبت خدمة DRaaS شعبية في الآونة الأخيرة بسبب الوعي المتزايد بأهمية أمن البيانات. وتقوم الشركات التي تتبع نهج DRaaS بإنشاء خطط DRP الخاصة بها من خلال الاستعانة بمصادر خارجية للتعافي من الكوارث. وتستضيف هذه الجهة الخارجية البنية التحتية اللازمة للتعافي وتديرها، ثم تنشئ خطط الاستجابة وتديرها وتضمن استئناف العمليات الحساسة للشركة بسرعة. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن Global Market Insights (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، بلغ حجم سوق DRaaS 11.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022 وكان من المتوقع أن ينمو بنسبة 22% في عام 2023.
مع انتشار الجرائم الإلكترونية وتطورها بشكل متزايد، تركز معظم المنظمات جهودها في خطة DRP على البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بها، بما في ذلك إجراءات النسخ الاحتياطي للبيانات الهامة (داخل وخارج الموقع) وحماية البيانات. وفيما يلي بعض الأمثلة على خطط التعافي من الكوارث التي تم تصميمها خصيصًا لتناسب تهديدًا معينًا أو احتياجات عمل:
تركز خطة DRP لمركز البيانات على الأمان العام لمنشأة مركز البيانات وقدرتها على استئناف العمل والتشغيل بعد وقوع حادث غير مخطط له. وتتضمن بعض التهديدات الشائعة لتخزين البيانات، الموظفين الذين يعملون فوق طاقاتهم والذين قد يرتكبون أخطاءً بشرية، والهجمات الإلكترونية، وانقطاع التيار الكهربائي وصعوبة اتباع متطلبات الامتثال. تعمل خطط DRP في مراكز البيانات على إنشاء تقييمات للمخاطر التشغيلية التي تحلل العناصر الأساسية، مثل البيئة المادية، والاتصال، ومصادر الطاقة، والأمان. ونظرًا لأن مراكز البيانات تواجه مجموعة واسعة من التهديدات المحتملة، فإن خطط DRP لتقنية المعلومات تميل إلى أن تكون أوسع نطاقًا من غيرها.
تعتمد خطط DRP للشبكة على مجموعة واضحة من الخطوات لمساعدة المنظمة في التعافي من انقطاع خدمات الشبكة، بما في ذلك الوصول إلى الإنترنت والبيانات الخلوية والشبكات المحلية وشبكات المنطقة الواسعة. وبالنظر إلى مدى أهمية الخدمات الشبكية لعمليات الأعمال، يجب أن تحدد خطة DRP الفعالة للشبكة بوضوح الخطوات والأدوار والمسؤوليات اللازمة لاستعادة الخدمات بسرعة وفعالية بعد اختراق الشبكة.
يمكن أن تعزز خطة DRP الافتراضية بشكل كبير فعالية جهود التعافي وسرعتها. وتعتمد خطط DRP الافتراضية على مثيلات الأجهزة الافتراضية (VM) i) التي يمكن أن تكون جاهزة للعمل في غضون دقيقتين. والأجهزة الافتراضية هي تمثيلات أو محاكاة لأجهزة الكمبيوتر الفعلية التي توفر خدمات تعافي التطبيقات المهمة من خلال التوافر العالي، أو قدرة النظام على العمل بشكل مستمر دون تعطل.
نظرًا لانتشار الحوسبة السحابية في كثير من أحمال التشغيل لدى المؤسسات، أصبح من الشائع للغاية وجود خطة DRP مخصصة لاستعادة الخدمات السحابية. وتحدد خطط Cloud DRP سلسلة من الخطوات التي تضمن نسخ البيانات السحابية احتياطيًا واستعادة التطبيقات والأنظمة التي تعتمد على السحابة بسلاسة.
يبدأ تطوير خطة DRP بتحليل عمليات الأعمال، وتحليل المخاطر، وعدد قليل من أهداف الاسترداد المحددة بوضوح. وعلى الرغم من عدم وجود نموذج موثوق به يناسب الجميع، إلا أن هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها — بغض النظر عن حجم الشركة أو المجال — لضمان وجود عملية لديك لمواجهة الحوادث المختلفة.
تحليل تأثير الأعمال (BIA) هو تقييم دقيق لكل تهديد قد تواجهه الشركة وما قد تكون تداعياته. ويفحص BIA القوي مدى إمكانية تأثير التهديد المحتمل على أشياء مثل العمليات اليومية وقنوات الاتصال وسلامة العمال. وتتضمن بعض الأمثلة على الاعتبارات المحتملة لـ BIA خسارة الإيرادات، وتكلفة فترة التعطل، وتكلفة تحسين السمعة (العلاقات العامة)، وفقدان العملاء والمستثمرين (على المدى القصير والطويل) وأي عقوبات متكبدة نتيجة انتهاكات الامتثال.
تواجه الصناعات وأنواع الأعمال المختلفة تهديدات مختلفة، لذا فإن تحليل المخاطر أمر بالغ الأهمية لتحديد كيفية استجابتك لكل منها. ويمكنك تقييم كل خطر على حدة من خلال دراسة كلٍ من احتماله وتأثيره المحتمل. وهناك طريقتان مستخدمتان على نطاق واسع لتحديد المخاطر: هما تحليل المخاطر النوعي والكمي. ويعتمد التحليل النوعي على المخاطر المتصورة، في حين يتم إجراء التحليل الكمي باستخدام بيانات يمكن التحقق منها.
للتعافي من حادث إلكتروني، من المهم أن يكون لديك صورة متكاملة عن الأصول التي تمتلكها مؤسستك. ويساعد إجراء جرد منتظم في تحديد الأجهزة والبرامج والبنية التحتية لتقنية المعلومات والبيانات والأصول الأخرى التي تعتبر ضرورية لعمليات الأعمال. ويمكنك استخدام تسميات مثل "بالغ الأهمية" و"مهم" و"غير مهم" كنقطة بداية لتقسيم أصولك إلى ثلاث فئات شاملة، ثم تعيين تسميات أكثر تحديدًا حسب الحاجة:
يمكن القول إن قسم الأدوار والمسؤوليات في خطة DRP لديك هو الأكثر أهمية. فمن دونه، لا أحد يعرف ماذا يجب فعله عندما يقع حادث غير مخطط له. وفي حين أن الأدوار والمسؤوليات الفعلية تختلف اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على نوع العمل الذي تديره، إليك بعض الأدوار والمسؤوليات النموذجية الواردة في معظم خطط DRP:
للتأكد من أن DRP الخاص بك يتكشف بسلاسة أثناء وقوع حادث فعلي ، تحتاج إلى ممارسته بانتظام وتحديثه وفقا لأي تغييرات ذات مغزى تجريها على عملك. على سبيل المثال، إذا استحوذت شركتك على أصل جديد بعد تشكيل خطة DRP الخاصة بك، فسوف تحتاج إلى دمجه في خطتك للتأكد من حمايته في المستقبل.
يمكن تبسيط الاختبار والتحسين في ثلاث خطوات:
احمِ بياناتك باستخدام خطة التعافي من الكوارث في السحابة.
استخدم وجهة متينة للغاية وقابلة للتطوير وغنية بالأمان لنسخ بياناتك احتياطيًا.
قم بتوسيع السعة ودمج البنية التحتية لمركز البيانات في مركز بيانات معرف بالبرامج مؤتمت ومدار مركزيًا مع IBM Cloud for VMware Solutions.
تسريع تعافي الأعمال استجابةً لأحداث الهجوم الإلكتروني باستخدام طرق الكشف عن التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي طورتها شركة IBM Research.
تدعم حلول IBM Cloud for VMware Solutions مجموعة واسعة من منتجات وخدمات VMware في بيئتها السحابية. قم بترحيل جميع أعباء عمل VMware من البنية التحتية المحلية إلى IBM Cloud، أو قم بالمزج والمطابقة، وإنشاء بيئة سحابة هجينة يمكنك إدارتها من مكان واحد.