تساعد خطط DRP في ضمان استعداد الشركات لمواجهة كثير من أنواع الكوارث المختلفة، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي وهجمات برامج الفدية والبرامج الضارة والكوارث الطبيعية وغير ذلك الكثير.

تساعد DRP القوية في استعادة الاتصال بسرعة وفعالية والعمل على إصلاح فقدان البيانات بعد وقوع كارثة. وكان من المقرر أن تنفق الشركات في جميع أنحاء العالم 219 مليار دولار أمريكي في عام 2023 وحده، بزيادة قدرها 12٪ عن العام السابق ، وفقًا لتقرير صادر عن شركة البيانات الدولية.

ما هي خطة استمرارية الأعمال؟

على غرار خطة DRP، تعد خطة استمرارية الأعمال (BCP) جزءًا من عملية التعافي من الكوارث التي تساعد الشركات في استعادة العمليات العادية بعد وقوع الكارثة. وعادةً ما تُلقي خطط BCP نظرة أوسع على التهديدات وخيارات الحل مقارنةً بخطط DRP، وذلك لأنها تركِّز على ما تحتاجه الشركة لاستعادة العمليات الأساسية للأعمال بعد وقوع حادث.

ما هي خطة الاستجابة للحوادث؟

خطط الاستجابة للحوادث (IRP) هي نوع من خطط DRP يركز حصريًا على الأمن الإلكتروني والتهديدات لأنظمة المعلومات. وتحدد خطة IRP بوضوح كيفية استجابة المنظمة لحالات الطوارئ بدءًا من لحظة اكتشاف التهديد وحتى مرحلة التعامل معه والتغلب عليه. وتسعى خطة IRP إلى معالجة الضرر المحدد الناجم عن الهجوم الإلكتروني، وتركز حصريًا على الاستعداد للتهديدات التي تتعرض لها التقنيات والبنية التحتية لتقنية المعلومات وعمليات الأعمال والسمعة.