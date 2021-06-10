ما المقصود بالبنية التحتية لتقنية المعلومات؟

IT infrastructure
10 يونيو 2021

ما المقصود بالبنية التحتية لتقنية المعلومات؟

تشير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، أو IT infrastructure، إلى المكونات المجمعة اللازمة لتشغيل وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات المؤسسية وبيئات تكنولوجيا المعلومات.

لماذا تعتبر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مهمة؟

تغذي التكنولوجيا تقريبًا كل جانب من جوانب أعمال اليوم، بدءًا من عمل الموظف الفرد وصولًا إلى العمليات والسلع والخدمات. عند الربط الشبكي بشكل صحيح، يمكن تحسين التكنولوجيا لتحسين التواصل، وخلق الكفاءات، وزيادة الإنتاجية.

إذا كانت البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات تتسم بالمرونة والموثوقية والأمن، فقد تساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها وتقديم ميزة تنافسية في السوق. في المقابل، إذا لم يتم تطبيق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بشكل صحيح، فقد تواجه الشركات مشكلات في الاتصال والإنتاجية والأمان، مثل أعطال الأنظمة والاختراقات. بشكل عام، يمكن أن يكون وجود بنية تحتية مُنفذة بشكل صحيح عاملاً في تحديد ما إذا كان العمل مربحًا أم لا.

بفضل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، يمكن للشركة:

  • توفير تجربة إيجابية للعملاء من خلال توفير وصول غير متقطع إلى موقعها الإلكتروني ومتجرها الإلكتروني.

  • تطوير الحلول والبدء في طرحها في السوق بسرعة.

  • جمع البيانات في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات سريعة.

  • تحسين إنتاجية الموظفين.
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كيف تعمل مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات؟

تتكون مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من عناصر مترابطة، والمجموعتان الأساسيتان للمكونات هما الأجهزة والبرامج. تستخدم الأجهزة البرامج—مثل نظام التشغيل—للعمل. وبالمثل، يقوم نظام التشغيل بإدارة موارد النظام والأجهزة. تربط أنظمة التشغيل أيضًا تطبيقات البرامج والموارد المادية باستخدام مكونات الشبكات.

الأجهزة

يمكن أن تتضمن عناصر الأجهزة:

  • أجهزة الكمبيوتر المكتبية
  • الخوادم
  • مراكز البيانات
  • المحاور
  • أجهزة التوجيه
  • المحولات
  • المرافق

البرامج

يمكن أن تشمل عناصر البرمجيات ما يلي:

  • أنظمة إدارة المحتوى (CMS)
  • إدارة علاقات العملاء (CRM)
  • تخطيط موارد المؤسسة (ERP)
  • أنظمة التشغيل
  • خوادم الويب

المرافق

توفر المرافق أو المنشآت المادية مساحة لأجهزة الشبكات والخوادم ومراكز البيانات. كما تشمل كابلات الشبكة في مباني المكاتب لربط عناصر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ببعضها البعض.

الشبكة

تتكون الشبكات من المحولات وأجهزة التوجيه والمحاور والخوادم. تقوم المحولات بتوصيل أجهزة الشبكة مثل أجهزة التوجيه والخوادم وغيرها على شبكات المنطقة المحلية (LAN). تسمح أجهزة التوجيه للأجهزة الموجودة على شبكات LAN مختلفة بالاتصال ونقل الحزم بين الشبكات. تتصل المحاور (Hubs) بالعديد من أجهزة الشبكة لتعمل كمكون واحد.

الخادم

يعد الخادم المكون الأساسي للأجهزة اللازمة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. الخوادم هي في الأساس أجهزة كمبيوتر تسمح لعدة مستخدمين بالوصول إلى الموارد ومشاركتها.

غرفة خادم/مركز بيانات
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تستضيف المؤسسات خوادم متعددة في غرف تسمى غرف الخادم أو مراكز البيانات. مراكز البيانات هي جوهر معظم الشبكات.

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أنواع البنية التحتية

النوعان الأساسيان من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات هما البنية التحتية التقليدية والسحابية.

البنية التحتية التقليدية

تتكون البنية التحتية التقليدية لتكنولوجيا المعلومات من مكونات الأجهزة والبرامج المعتادة: التسهيلات، ومراكز البيانات، والخوادم، وأجهزة الشبكات، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، وحلول برامج تطبيقات المؤسسات. عادةً ما يتطلب إعداد البنية التحتية هذا مزيدًا من الطاقة والمساحة المادية والمال مقارنة بأنواع البنية التحتية الأخرى. تُثبت البنية التحتية التقليدية عادةً محليًا للاستخدام الخاص بالشركة أو للاستخدام الخاص.

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البنية التحتية السحابية

تُشبه البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات القائمة على الحوسبة السحابية البنية التحتية التقليدية. ومع ذلك، يمكن للمستخدمين النهائيين الوصول إلى البنية التحتية عبر الإنترنت، مع القدرة على استخدام موارد الحوسبة دون تثبيت محلي من خلال المحاكاة الافتراضية. تربط المحاكاة الافتراضية الخوادم الفعلية التي يحتفظ بها مزود الخدمة في أي أو عدة مواقع جغرافية. ثم تقوم بتقسيم الموارد وتلخيصها، مثل التخزين، لجعلها متاحة للمستخدمين في أي مكان تقريبًا يمكن فيه الاتصال بالإنترنت. نظرًا لأن البنية التحتية السحابية تكون عامة في كثير من الأحيان، يُشار إليها عادةً باسم السحابة العامة.

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بنية تحتية مثالية لتكنولوجيا المعلومات

تختلف إعدادات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات باختلاف احتياجات وأهداف العمل، ولكن بعض الأهداف عالمية لكل مؤسسة. البنية التحتية المثلى توفر للأعمال سعة تخزين عالية الأداء وشبكة منخفضة زمن الانتقال والأمان وشبكة واسعة محسّنة (WAN) والمحاكاة وفترة تعطل صفرية.

  • تخزن أنظمة التخزين عالي الأداء البيانات وتقوم بعمل نسخة احتياطية لها وتتضمن نظام استرداد البيانات في حالة الكوارث.

  • الشبكات منخفضة زمن الانتقال تستخدم مكونات البنية التحتية على مستوى المؤسسة لتقليل تأخير تدفق البيانات.

  • البنى التحتية الآمنة تتضمن أنظمة تتحكم في الوصول إلى المعلومات وتوافر البيانات. ويمكنها أيضًا حماية الأعمال من الاختراقات والهجمات الإلكترونية أينما كانت البيانات، مما يحافظ على ثقة العملاء.

  • شبكات WAN تدير الشبكة من خلال تحديد أولويات حركة المرور وإعطاء تطبيقات معينة نطاقًا تردديًا أكثر أو أقل حسب الحاجة.

  • المحاكاة الافتراضية تقدم تزويدًا أسرع للخادم، وتزيد من مدة التشغيل، وتحسن التعافي من الكوارث، وتوفر الطاقة.

  • فترة التعطل الصفري تهدف إلى الحد من تعطل عمليات الأعمال والقضاء على تعطل النظام للحفاظ على انخفاض التكاليف وزيادة الأرباح.

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