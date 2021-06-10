تغذي التكنولوجيا تقريبًا كل جانب من جوانب أعمال اليوم، بدءًا من عمل الموظف الفرد وصولًا إلى العمليات والسلع والخدمات. عند الربط الشبكي بشكل صحيح، يمكن تحسين التكنولوجيا لتحسين التواصل، وخلق الكفاءات، وزيادة الإنتاجية.

إذا كانت البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات تتسم بالمرونة والموثوقية والأمن، فقد تساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها وتقديم ميزة تنافسية في السوق. في المقابل، إذا لم يتم تطبيق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بشكل صحيح، فقد تواجه الشركات مشكلات في الاتصال والإنتاجية والأمان، مثل أعطال الأنظمة والاختراقات. بشكل عام، يمكن أن يكون وجود بنية تحتية مُنفذة بشكل صحيح عاملاً في تحديد ما إذا كان العمل مربحًا أم لا.

بفضل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، يمكن للشركة:

