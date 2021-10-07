من خلال تسريع المهام بشكل منهجي مثل طلبات الخدمة ودعم تكنولوجيا المعلومات وإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات وإدارة التغيير، يمكن لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات مساعدة الشركات على تحسين تجربة المستخدم واكتساب المزيد من الإنتاجية من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. كما يمكن أن تساعد إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات المؤسسات في تعزيز استراتيجيات الأعمال وتحقيق الامتثال وتقليل المخاطر من خلال تضمين الضوابط في تصميم خدمات تكنولوجيا المعلومات وتقديمها وإدارتها.

الهدف الرئيسي لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) هو توفير أفضل مستويات من النشر والتشغيل والإدارة لكل موارد تكنولوجيا المعلومات لكل مستخدم على مستوى المؤسسة. يمكن أن يشمل المستخدمون العملاء أو الموظفين أو شركاء الأعمال. يمكن أن تتضمن موارد تكنولوجيا المعلومات أي أجهزة أو برامج أو أصول حوسبة، مثل كمبيوتر محمول أو تطبيق برمجي أو حل تخزين سحابي أوجهاز افتراضي.

تعتمد إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات على أدوات البرامج والأتمتة وأفضل الممارسات المثبتة. إذا اتصل أحد العملاء بمكتب الخدمة، على سبيل المثال، للإبلاغ عن مشكلة في محطة عمل كمبيوتر أو طلب ترخيص جديد أو الوصول إلى أحد أصول البرامج، فإن إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات تحدد سير العمل لتلبية هذه الطلبات، مع التركيز على تحسين تجربة المستخدم أو العميل بشكل مستمر.

هناك مجموعة واسعة من حلول برامج إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والعمليات وأطر العمل التوجيهية لتنفيذها. تقوم فرق تكنولوجيا المعلومات بتخصيص نهجها في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وفقًا لاحتياجات العملاء وأهداف العمل. توسع بعض المؤسسات قدراتها في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لتشمل إدارة خدمات المؤسسة، أو ESM، والتي تركز على احتياجات العمل الأوسع لفرق أو أقسام أو وحدات محددة.