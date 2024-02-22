ما المقصود بإدارة الحوادث؟

إدارة الحوادث هي عملية تستخدمها عمليات تقنية المعلومات وفرق عمليات التطوير للاستجابة للأحداث غير المخطط لها ومعالجتها والتي يمكن أن تؤثر على جودة الخدمة أو عمليات الخدمة. وتهدف إدارة الحوادث إلى تحديد المشكلات وتصحيحها مع الحفاظ على الخدمة العادية وتقليل التأثير على الأعمال.
يمكن أن تسبب الحوادث مجموعة من المشكلات للمنظمات، من فترة التعطل المؤقت إلى فقدان البيانات. وعندما تتم إدارة الحوادث بشكل جيد، فيمكنها توفير طريقة كفؤة وفعالة لحل جميع أنواع الحوادث بأقل قدر من الاضطراب وجعل المنظمات أكثر استعدادا للحوادث المستقبلية.
بفضل الجذور التي تعود إلى مكتب خدمات تقنية المعلومات، لطالما كانت إدارة الحوادث بمثابة الواجهة الأساسية بين عمليات تقنية المعلومات (ITOps) والمستخدم النهائي. مع التقدم التقني وزيادة تعقيده، تطورت كذلك طريقة تحديد المنظمات للحوادث والاستجابة لها. وتوسعت هذه الممارسة إلى ما هو أبعد من مساعدة المستخدمين في إصلاح المشكلات لتُمثل عملية للحفاظ على مدة تشغيل ثابتة للتطبيق وتسريع جهود التحسين المستمر.
تعالج إدارة الحوادث ضمن عمليات تقنية المعلومات الخاصة بالشركة، والتي يشار إليها غالبًا بإدارة حوادث ITIL ، مجموعة واسعة من المشكلات التي يمكن أن تؤثر على الخدمة وعمليات الأعمال، بدءًا من تعطل الكمبيوتر المحمول أو خطأ الطابعة إلى مشكلات الاتصال بشبكة wifi وتعطل الشبكة.
تعمل إدارة الحوادث، في إطار إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM)، كجانب واحد من نموذج خدمة إدارة خدمات تقنية المعلومات. وبدلاً من التركيز على إنشاء الأنظمة والتقنيات، فإن إدارة الحوادث في مجال تقنية المعلومات تكون أكثر تركيزًا على المستخدم، حيث تهدف إلى الحفاظ على تشغيل البنية التحتية لتقنية المعلومات بشكل صحيح، سواء كان تطبيقًا أو نقطة نهاية، مثل جهاز استشعار أو كمبيوتر سطح مكتب.
في إطار إدارة خدمات تقنية المعلومات، يتولى قسم تقنية المعلومات أدوارًا مختلفة، بما في ذلك معالجة المشكلات فور ظهورها، حيث إن خطورة هذه المشكلات هي ما يميز الحادث عن طلب الخدمة.
طلب الخدمة، هو ببساطة، عندما يطلب المستخدم تقديم شيء ما، مثل المشورة أو المعدات. ويمكن أن تتضمن الخدمات طلب المساعدة في إعادة تعيين كلمة المرور أو الحصول على ذاكرة إضافية لجهاز كمبيوتر سطح المكتب.
أما الحادث، من ناحية أخرى، يكون أكثر إلحاحًا ويشير إلى خطأ أساسي يحتاج إلى معالجة.
الحادث هو حدث مفاجئ غير مخطط له يتسبب في انقطاع الخدمة، في حين أن المشكلة هي السبب الجذري لانقطاع الخدمة، ويُمكن أن يكون حادثًا واحدًا أو سلسلة من الحوادث المتتالية.
يكمن الاختلاف في المعالجة وكيفية تعامل المستجيبين مع حل المشكلة. الاستجابة للحوادث تكون تفاعلية، حيث تتلقى فرق إدارة الحوادث إنذارًا وتعالج الحادث. ومع ذلك، عند معالجة مشكلة ما، تحدد فرق تقنية المعلومات السبب الأساسي ثم تصلحه. وتتبع إدارة المشكلات نهجًا استباقيًا، حيث تبحث في أنواع مختلفة من الحوادث والأنماط التي تنشأ لفهم كيفية منع الحوادث المستقبلية.
تعرف على المزيد حول الاختلافات بين إدارة الحوادث وإدارة المشكلات.
تركز فرق عمليات التطوير على إيجاد طرق أكثر فاعلية لبناء البرامج واختبارها ونشرها، الأمر الذي يتطلب جزئيًا معالجة الحوادث بسرعة. كما هو حال إدارة حوادث مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات (ITIL)، تهدف إدارة حوادث عمليات التطوير إلى إصلاح المشكلات دون تعطيل العمل. فعلى سبيل المثال، قد تراقب فرق عمليات التطوير مقاييس متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)، والتي يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة أساسية يجب التحقيق فيها.
نظرا لأن عمليات التطوير متجذرة في التحسين المستمر، فهناك تركيز كبير على تحليل ما بعد التجارب وثقافة الشفافية الخالية من اللوم. والهدف هو تحسين الأداء العام للنظام، وتبسيط معالجة الحوادث وتسريعها، ومنع وقوع الحوادث المستقبلية.
كما عليه الحال مع فرق تقنية المعلومات اليوم، غالبًا ما تستخدم فرق عمليات التطوير التزويد الآلي، وتحديد أولويات الحوادث وأدوات تحليل السبب الأساسي المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) لضمان مدة التشغيل، ومعالجة الحوادث الأكثر إلحاحًا أولاً، ومعرفة كيفية إصلاح المشكلات المستقبلية بشكل أسرع. (أو منعها من الحدوث في الأساس.)
عادةً ما تنشئ المنظمات عملية إدارة حوادث توثق تسلسل الأحداث التي يجب أن يتخذها فريق الاستجابة. ويجب على جميع الأطراف المعنيين معرفة الموظفين المسؤولين عن التعامل مع الحوادث، والوقت الذي يجب أن يستغرقه حل المشكلة، ومتى يتم تصعيد الحادث إلى المستوى التالي، وكيفية توثيق الحادث وطريقة حله.
بمجرد تحديد العملية، عادةً ما يكون سير عمل إدارة الحوادث كما يلي:
تحتاج جميع المنظمات إلى إصلاح المشكلات وحل الحوادث. إنها الطريقة التي يحافظون بها على سير الأعمال. ولكن هناك أيضًا ميزات واضحة لوجود أدوات فعالة لحل الحوادث - وفرق - يمكنها الاستجابة بسرعة دون تعطيل كبير للأعمال. وتشمل هذه الميزات ما يلي:
تساعد أدوات إدارة الحوادث والأتمتة و الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات الفرق في تحديد المشكلات وإصلاحها بسرعة. ويُحسن هذا بدوره الكفاءة من خلال السماح للفرق بالتركيز على العمليات التجارية الأساسية بدلاً من مكافحة المشكلات باستمرار.
عند إصلاح الحوادث بشكل صحيح (وسريع) في المرة الأولى، فإن ذلك يُحسن جودة الخدمة للمستخدم النهائي. يبدأ هذا بنظام واضح وسهل الاستخدام للإبلاغ عن انقطاع الخدمة ويستمر بالتواصل الجيد عند معالجة الحوادث.
تُنشئ الاستجابة للحوادث نظامًا يكون فيه للمشكلات مسار واضح للحل وتساعد في بناء المعرفة المؤسسية بمرور الوقت، حيث تساعد هذه المعرفة - إما التي يحتفظ بها الموظفون أو المدمجة في نظام آلي مُعزز بالذكاء الاصطناعي - في توثيق مقاييس الأداء المهمة، مثل متوسط الوقت اللازم للحل (MTTR). وتساعد هذه المقاييس في ضمان حفاظ المؤسسة على مستوىً عالٍ من الخدمة وتوفير تجربة عملاء ممتازة.
مع وجود نظام فعال لإدارة الحوادث، يُمكن للفرق معالجة الحوادث الكبرى بشكل أسرع واستخراج معارف لتحليل السبب الرئيسي. وعندما يوثق أعضاء الفريق كيفية حل الحوادث السابقة، يبدأون في إنشاء دليل تشغيل يحتوي على قوالب لحل حوادث مماثلة في المستقبل.
تحدد اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) مستوى الخدمة المطلوب من الشركة تقديمها للعميل. ولذلك، تؤدي الاستجابة للحوادث وإدارتها دورًا رئيسيًا في تحقيق المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المحددة في اتفاقية مستوى الخدمة.
لقد أدى التعقيد المتزايد لعمليات تقنية المعلومات، والذي يرجع جزئيًا إلى العديد من التطبيقات التي تعتمد عليها المنظمات في العمليات التجارية اليومية، إلى جعل أدوات الاستجابة للحوادث والأتمتة أكثر أهمية من أي وقت مضى.
تتضمن بعض أدوات إدارة الحوادث الأكثر شيوعًا ما يلي:
اكتشِف كيف يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات تقنية المعلومات منحك ما تحتاج إليه من معارف لدفع عجلة أداء أعمالك لمستويات استثنائية من التميز.
يمكنك الابتكار بشكل أسرع، وتقليل التكلفة التشغيلية، وتحويل عمليات تقنية المعلومات عبر مشهد متغير باستخدام منصة الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات التي توفر رؤية لبيانات الأداء والتبعيات عبر البيئات.
خدمة مراقبة IBM Cloud Monitoring هي خدمة مراقبة مُدارة بالكامل للمسؤولين وفرق عمليات التطوير والمطورين، حيث تعمل على توقع مقاييس شاملة ورؤية عميقة بشأن الحاويات. وتقلل التكلفة من خلال توفير عمليات التطوير وإدارة دورة حياة البرنامج بشكل أفضل.
يمكنك تبسيط وتحسين إدارة تطبيقاتك وعملياتك التقنية من خلال المعارف المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تساعد حلول الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات وأتمتة تقنية المعلومات من IBM المنظمات في ضمان أداء التطبيقات وخفض تكاليف تقنية المعلومات.