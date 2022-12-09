ما هو مكتب الخدمة؟

Business automation

ما هو مكتب الخدمة؟

مكتب خدمة تكنولوجيا المعلومات هو آلية تسليم توفر نقطة اتصال واحدة (SPOC) بين مجموعات تكنولوجيا المعلومات والمستخدمين النهائيين.

تتعامل مكاتب الخدمة، وهي عنصر أساسي لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM)، مع دورة الحياة الكاملة لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، بدءًا من إدارة طلبات الخدمة إلى حل مشكلات الخدمة وتخطيط ترقيات الخدمة.

تم تحديد مكاتب خدمات تكنولوجيا المعلومات بواسطة مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL)، وهي مجموعة شاملة من مكتب المساعدة القياسي. ينصب التركيز الرئيسي لمكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات على إصلاح المشكلات، بينما يركز مكتب الخدمة على نطاق أوسع على تقديم الخدمات للمستخدمين. لذلك، الأول مخصص لدعم تكنولوجيا المعلومات التكتيكي، بينما الأخير أكثر استراتيجية. على سبيل المثال، يتعامل مكتب الخدمة أيضًا مع ترخيص البرامج ومقدمي الخدمات والعقود الخارجية المتعلقة بإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات.

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لماذا تعتبر مكاتب الخدمة مهمة؟

مكاتب الخدمة هي "واجهة" عمليات تكنولوجيا المعلومات للموظفين والعملاء والموردين وشركاء الأعمال. فهي توفر موردًا مركزيًا للحصول على المساعدة في حوادث تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى طلبات خدمات تكنولوجيا المعلومات مثل إعادة تعيين كلمة المرور أو طلبات الوصول إلى قاعدة البيانات.

مكاتب خدمات تكنولوجيا المعلومات هي جزء حيوي من إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM)، وهو إطار أفضل الممارسات "لإدارة تكنولوجيا المعلومات كخدمة". غالبًا ما تكون مكاتب الخدمات مسؤولة عن أنشطة ITSM متعددة، بما في ذلك إدارة طلبات الخدمة، وإدارة الحوادث، وإدارة المعرفة، وبوابات الخدمة الذاتية، وتقارير الأداء، وإدارة اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA). كما تتضمن بعض أدوات مكتب الخدمات وظائف لإدارة المشكلات وإدارة التغيير.

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فوائد مكاتب خدمات تكنولوجيا المعلومات

تلعب مكاتب خدمات تكنولوجيا المعلومات دورًا مهمًا في صعود العمل عن بعد والتحول الرقمي. يحتاج الموظفون الذين يعملون عن بُعد إلى تقنية موثوقة وتعاون في الوقت الفعلي بشكل أكبر. لقد زادت المؤسسات التي اعتمدت الخدمة الذاتية من مستوى الرضا وقامت بتوسيع نطاق قدرة مكاتب خدماتها، وحققت في المتوسط 20% من حلول الخدمة الذاتية [1].

تشمل بعض الميزات الرئيسية لمكاتب الخدمة ما يلي:

  • الكفاءة التشغيلية: تعمل مكاتب الخدمة على توحيد عمليات تكنولوجيا المعلومات، وأتمتة المهام الروتينية قدر الإمكان، لتمكين الاستجابة الأسرع للحوادث—وعمليات أكثر فعالية من حيث التكلفة. يمكن أن يؤدي نشر وكيل افتراضي وروبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي داخل مكتب الخدمة إلى تقليل أوقات الاستجابة من 10 دقائق إلى ثوان فقط [2].
  • تحقيق قدر أعظم من التوافق بين الأعمال وتكنولوجيا المعلومات: تمثل مكاتب الخدمة الواجهة بين المستخدمين وعمليات الأعمال وخدمات تكنولوجيا المعلومات التي تمكّنهم من ذلك. وهذا يوفر رؤى قيّمة حول رضا المستخدمين، مما يتيح إدارة المشكلات بشكل استباقي والتخطيط بشكل أفضل لخدمات تكنولوجيا المعلومات المستقبلية.
  • زيادة الإنتاجية: تعمل أدوات الخدمة الذاتية وقواعد المعرفة المشتركة ومهام سير العمل الآلية على تبسيط تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات. يساعد هذا المستخدمين على العودة إلى العمل بشكل أسرع ويحرر موظفي تكنولوجيا المعلومات للتركيز على المزيد من الأنشطة الاستراتيجية. يمكن لبرنامج مكتب الخدمة خفض أحجام تذاكر العملاء بنسبة تصل إلى 80% [3].
  • إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات المحسّنة: تعمل مكاتب الخدمة كمركز لجميع الأصول والبرامج، بالإضافة إلى أي عقود، مما يتيح استرجاع المعلومات بسهولة، وتقييم الأصول، والتكوين، والصيانة، وما إلى ذلك.
  • موثوقية أكبر: من خلال تسريع حل حوادث الأعطال، وتقليل عدد الحوادث والمشكلات، وحتى منع أو حل المشكلات تلقائيًا، تحافظ مكاتب الخدمة على استمرارية عمل الأعمال بتكلفة أقل. قام أحد أكبر مزودي التأمين الصحي بتقليل مكالمات ما قبل الخدمة المكلفة باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري [4].

القدرات الرئيسية لمكاتب الخدمة

تعتمد المؤسسات على مكاتب خدمة تكنولوجيا المعلومات من أجل:

  • مراقبة حوادث تكنولوجيا المعلومات—أي الانقطاعات غير المخطط لها أو الانقطاعات في الخدمة—وحلها بأقل تأثير ممكن على المستخدمين والأعمال.
  • استكشاف المشكلات وإصلاحها وتسهيل الحلول للمشكلات المعروفة.
  • إدارة التغييرات لتقليل حالات انقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات ومشكلات الامتثال والمخاطر الأخرى للعمليات الهامة.
  • معالجة طلبات الخدمة من المستخدمين الفرديين وكذلك وحدات الأعمال. يمكن أن تتنوع هذه الطلبات من طلبات الموظفين للحصول على أجهزة جديدة، وطلبات الشركاء للوصول إلى البوابة، إلى طلبات الأقسام للحصول على تراخيص برامج جديدة.
  • توفير كتالوجات الخدمة وأدوات "الخدمة الذاتية" لمساعدة المستخدمين على حل المشكلات بسرعة وبشكل مستقل.
  • توسيع نطاق المعرفة في الإدارة، ثم مشاركة تلك المعلومات مع الآخرين عبر قواعد المعرفة القابلة للبحث.
  • تتبع فعالية فريق تكنولوجيا المعلومات وأدوات مكتب الخدمة من خلال المقاييس والتقارير التفصيلية.

يستخدم برنامج مكتب الخدمة الحديث الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد أولويات تذاكر الخدمة وتعيينها وإدارتها لضمان حل أسرع. يمكن للوكلاء الافتراضيين إدارة تصعيد المشكلات المختلفة مع التوجيه التلقائي إلى فرق الدعم المناسبة، مما يحسّن عمليات تكنولوجيا المعلومات وتجارب المستخدمين في نفس الوقت.

وقد تطورت مكاتب الخدمات أيضاً لدعم احتياجات العمل التي لا تتعلق تقليدياً بتكنولوجيا المعلومات، مثل الموارد البشرية والمهام القانونية والمالية/المحاسبية. وقد تتولى بعض مكاتب الخدمات إدارة عملية تأهيل الموظفين، وعقود الموردين/الشركاء، وإدارة الوصول إلى البيانات، وما إلى ذلك.

ما التالي بالنسبة لمكاتب خدمة تكنولوجيا المعلومات؟

مع ظهور تقنيات جديدة كل يوم، يجب على مكاتب خدمة تكنولوجيا المعلومات تكييف عملياتها باستمرار لتلبية احتياجات المستخدمين. ولكن الحفاظ على إنتاجية الموظفين ورضاهم يمثل تحديًا كبيرًا. فوفقًا لبحث أجرته شركة Forrester، فإن 17% فقط من العاملين في مجال المعلومات على مستوى العالم يقولون إن الحصول على الموافقة للوصول إلى البيانات التي يحتاجونها عملية بسيطة [1].

واستجابة لذلك، تقوم مكاتب خدمات تكنولوجيا المعلومات بتصميم عروض خدمات جديدة لتحسين التجارب الرقمية. تعمل قنوات الاتصال الجديدة، مثل الدردشة وروبوت المحادثة، على تسهيل الاتصال بمكتب الخدمة. وتتيح أدوات أخرى، مثل متجر تطبيقات الخدمة، للمستخدمين طلب التطبيقات والخدمات وأجهزة نقطة النهاية والمساعدة—حتى أثناء العمل عن بُعد.

يتطور نطاق الخدمة أيضًا إلى إدارة خدمات المؤسسة، مع عمليات رسمية لدعم أقسام الموارد البشرية والمرافق والمالية والأمن والأقسام القانونية. تفهم فرق تكنولوجيا المعلومات كيفية تهيئة حتى المهام غير المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات لتقديم نتائج أفضل للأعمال.

لا تعمل الأتمتة على تسريع حل الحوادث فحسب، بل تزيد أيضًا من رضا الموظفين والعملاء. لا يتعين على المستخدمين الانتظار للحصول على طلب بسيط، مثل الوصول إلى قاعدة بيانات جديدة. يمكن أيضًا معالجة الطلبات التي تتطلب معرفة أعمق بتكنولوجيا المعلومات بشكل أسرع، وذلك بفضل التصنيف الآلي للحوادث وأنظمة التذاكر الذكية.

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الحواشي
المصادر

[1]Charles Betz, Andrew Hewitt, “Service Desk 2020: It’s All About Employee Experience,” Forrester Research, October 6, 2020.

[2]قصة عميل IBM: Bradesco

[3]IBM Client Story: Cognizant Technology

[4]IBM Client Story: Humana