إن IBM watsonx Assistant عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي الحواري لإنشاء مساعدي المحادثة والمساعدين الصوتين الذين يمكنهم أتمتة خدمة العملاء الذاتية وتقديم تجارب استثنائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمكنك الوثوق به.
يمكنك الإنشاء من خلال watsonx Assistant باستخدام:
- واجهة المستخدم لدينا بدون رمز/برمز منخفض المصممة لمستخدمي الأعمال
- نماذج لغوية كبيرة (LLMs) مبتكرة ورائدة في السوق خاصة بـ IBM Granite
- نماذج لغوية كبيرة مخصصة أو نماذج من اختيارك باستخدام watsonx.ai
تحقق من خيارات التسعير المختلفة لاشتراك watsonx Assistant لديك وأنشئ أول مساعد ذكاء اصطناعي اليوم.
استفِد من مزايا حل الذكاء الاصطناعي الحواري المبتكر من IBM.
يتعاون المساعد مع IBM Research لتقديم ابتكارات في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) وفهم اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي الحواري والذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة، بحيث تُدمج هذه الابتكارات مباشرةً في المساعد.
يستفيد المساعد من نماذج الأساس التي ابتكرتها شركة IBM، والتي تم تدريبها على مجموعة ضخمة من البيانات مع تتبع كامل للبيانات، وهذه النماذج مصممة لتقديم إجابات دقيقة يمكن تتبعها مرتكزة على معلومات خاصة بالشركة. اعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لتخصيص مساعدك الافتراضي باستخدام قدرات توليدية محددة بحالات الاستخدام لديك.
تتعامل روبوتات محادثة watsonx بطريقة لطيفة مع تفاعلات العملاء غير المرتبة بغض النظر عن الطلبات الغامضة أو تغييرات الموضوع أو الأخطاء الإملائية أو صعوبات التواصل الأخرى. يعرف محرك الذكاء الاصطناعي الفعَّال متى يجيب بثقة، أو متى يقدم دعم المعاملات، أو متى يتصل بوكيل بشري.
يشير الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى نماذج التعلم العميق التي يمكنها إنشاء نصوص وصور وصوتيات ورموز ومحتويات أخرى بناءً على البيانات التي تم تدريبهم عليها.
watsonx هو عبارة عن منصة للبيانات وتعتمد على السحابة الأصلية والذكاء الاصطناعي ابتكرتها شركة IBM لتعمل على مستوى المؤسسات والشركات، وتدمج العمليات التجارية بالذكاء وتمكِّن منشئي الذكاء الاصطناعي من التدريب، والتحقق من صحة البيانات، والضبط، واستعمال الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يستفيد من البيانات أينما وجدت، بكل مسؤولية وشفافية.
يمكنك أيضًا الاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج الأساس باستخدام منتجات الذكاء الاصطناعي المحسنة من IBM، مثل watsonx Assistant ومنصة الذكاء الاصطناعي الحواري التي تمكن حتى الموظفين من غير الفنيين من تصميم وكيل افتراضي فعَّال، يمكنه تقديم تجربة رقمية استثنائية.
يشير الذكاء الاصطناعي الحواري (الذكاء الاصطناعي) إلى تقنية تشبه روبوتات المحادثة أو المساعدين الصوتيين، والتي يمكن للمستخدمين التحدث إليها. يستخدمون كميات كبيرة من البيانات، وتقنيات مثل التعلم العميق والتعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية لتقليد المحادثات البشرية والإجابة على الأسئلة في الوقت الحقيقي وتحسين التفاعلات مع المستخدمين النهائيين من خلال دعمهم للعثور على المعلومات أو إنجاز المهام المعقدة، دون الحاجة إلى التحدث مع وكيل بشري.
خدمة العملاء
لقد كان لخدمة العملاء الأولوية قبل المهام الأخرى لتصبح المطلب الأول في الذكاء الاصطناعي التوليدي من رؤساء الشركات التنفيذيين (حسب تقرير IBV). يتوقع العملاء الحصول على إجابات مخصصة، سريعة ودون أي متاعب، ويطالبون الشركات بتسريع اعتماد التقنيات الجديدة. إن روبوتات محادثة خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي ليست مفيدة فحسب، بل إنها ضرورية لإدارة التفاعلات القياسية مع العملاء. استكشف روبوتات محادثة خدمة العملاء.
الموارد البشرية
يفتح الذكاء الاصطناعي التوليدي الأبواب لإعادة اكتشاف تجربة الموظف (حسب تقرير IBV). يمكن للوكلاء الافتراضيين التخلص من الأسئلة الروتينية من الموظفين وأتمتة المهام اليدوية الشاقة، مما يسمح لمتخصصي الموارد البشرية بترك المعالجات اليومية للتركيز على ما يهم حقًا — وهو تنمية المواهب. استكشف روبوتات المحادثة للموارد البشرية.
التسويق والمبيعات
تُستخدم روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الحواري في كثير من الأحيان من قِبل الشركات لتقديم المساعدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمشترين وتوجيههم خلال رحلات معقدة متعددة القنوات. ومن خلال الاستفادة من التحليلات القوية، يمكن للعلامات التجارية إجراء محادثات أكثر إقناعًا وتوفير تجربة تسوق مخصصة تحول الزائرين السلبيين إلى عملاء محتملين. استكشف روبوتات محادثة للتسويق.
يحتاج المساعدون المدعومون بالذكاء الاصطناعي إلى استدعاء المعلومات وجلبها من عالم تطبيقات الويب المتنامي باستمرار. واجهة برمجة التطبيقات (API) هي عبارة عن وسيط برمجي يمكّن تطبيقين من التواصل مع بعضهما عن طريق فتح بياناتهما ووظائفهما. يستخدم مطورو التطبيقات واجهة برمجة التطبيقات للتواصل مع المنتجات والخدمات الأخرى لإعادة المعلومات التي يطلبها المستخدم النهائي. يتيح watsonx Assistant الاتصال السهل بواجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية لتبسيط سير العمل وسهولة التكامل مع القنوات وأنظمة إدارة علاقات العملاء وقواعد البيانات وأدوات البحث ومركز الاتصال كمنصات خدمة وأدوات دعم العملاء وغير ذلك. استكشف عمليات تكامل watsonx Assistant.
نعم، مع watsonx Assistant، يمكنك تقديم تجارب عملاء متعددة القنوات. يمكن نشر الوكلاء الافتراضيين عبر قنوات وتطبيقات متعددة لتوسيع نطاق مشاركة العملاء. نحن نقدم عمليات تكامل وملحقات مدمجة للدردشة على الويب والهاتف والرسائل النصية القصيرة وتطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات المراسلة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل Facebook Messenger، وWhatsApp، وIntercom، وAmazon Alexa وغير ذلك. استكشف عمليات تكامل watsonx Assistant.
نعم، بالاستفادة من عمليات التكامل مع أدوات البحث مثل Watson Discovery وCoveo وGoogle Custom Search وMagnolia وغير ذلك، يمكنك تمكين الوكلاء الافتراضيين للبحث في المستندات ومواقع الويب والتطبيقات المؤسسية الحالية الخاصة بشركتك (بما في ذلك Salesforce وSharePoint وBox وIBM Cloud Object Storage، وما إلى ذلك) لتقديم إجابات دقيقة لاستفسارات العملاء. استكشف عمليات تكامل البحث مع watsonx Assistant.
نعم، يتضمن كتالوج القوالب لدينا الآن فئات الصناعات (الرعاية الصحية والخدمات المالية) ومجموعات المبتدئين الإضافية، وغير ذلك. يمكنك الاستفادة من هذه الميزات ومن واجهة محادثة برمز منخفض/بلا رموز لبناء مهارات روبوت محادثة بشكل أسرع وتسريع نشر روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
اليوم، تستطيع روبوتات المحادثة إدارة تفاعلات العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع تحسين جودة الاستجابات وخفض التكاليف بشكل مستمر. تقوم روبوتات المحادثة بأتمتة عمليات سير العمل وتحرير الموظفين من المهام المتكررة. يمكن لروبوت المحادثة أيضًا تخليص خدمة دعم العملاء من أوقات الانتظار الطويلة عبر الهاتف، أو حتى من أوقات انتظار أطول لرسائل البريد الإلكتروني والدردشة والدعم عبر الويب، لأنها ستكون متاحة على الفور لأي عدد من المستخدمين في وقت واحد. ستكون هذه تجربة رائعة للمستخدم، ومن المرجح أن يظهر العملاء الراضون عن الخدمة الولاء للعلامة التجارية. استكشف روبوتات المحادثة لخدمة العملاء.
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