يشير الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى نماذج التعلم العميق التي يمكنها إنشاء نصوص وصور وصوتيات ورموز ومحتويات أخرى بناءً على البيانات التي تم تدريبهم عليها.

watsonx هو عبارة عن منصة للبيانات وتعتمد على السحابة الأصلية والذكاء الاصطناعي ابتكرتها شركة IBM لتعمل على مستوى المؤسسات والشركات، وتدمج العمليات التجارية بالذكاء وتمكِّن منشئي الذكاء الاصطناعي من التدريب، والتحقق من صحة البيانات، والضبط، واستعمال الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يستفيد من البيانات أينما وجدت، بكل مسؤولية وشفافية.

يمكنك أيضًا الاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج الأساس باستخدام منتجات الذكاء الاصطناعي المحسنة من IBM، مثل watsonx Assistant ومنصة الذكاء الاصطناعي الحواري التي تمكن حتى الموظفين من غير الفنيين من تصميم وكيل افتراضي فعَّال، يمكنه تقديم تجربة رقمية استثنائية.