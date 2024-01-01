يُتيح watsonx.ai لمطوِّري الذكاء الاصطناعي ومهندسي التعلم الآلي الاختيار من بين الآلاف من نماذج الأساس المتقدمة والرائدة (SOTA)، ثم تحسين عملية تطوير النماذج من خلال التخصيص والضبط وفقًا لحالة استخدام محددة.