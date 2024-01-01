بوابة النماذج وتخصيص النماذج

تحسين أداء نماذج الذكاء الاصطناعي

يُتيح watsonx.ai لمطوِّري الذكاء الاصطناعي ومهندسي التعلم الآلي الاختيار من بين الآلاف من نماذج الأساس المتقدمة والرائدة (SOTA)، ثم تحسين عملية تطوير النماذج من خلال التخصيص والضبط وفقًا لحالة استخدام محددة.
تجربة موحدة وتعاونية

من خلال تمكين تخصيص النماذج، تُعيد فرق التطوير استخدام المعارف والمهارات عبر نماذج متعددة.
التكرار السريع

تخصيص شامل للنماذج باستخدام البيانات المؤسسية خلال ساعات بدلًا من شهور.
تحسين التكلفة

الاستدلال على نموذج متخصص أصغر، وليس نموذج عام أكبر.
أداء النموذج

قم بتشغيل النماذج بكفاءة أكبر لتحسين الأداء ووقت التشغيل.
خصص النماذج الخاصة بك باستخدام هذه الأدوات مسار استيعاب البيانات

استيعاب آلاف المستندات وإدارة مسارات الاستيعاب المعقدة مثل الإخفاء والتقطيع وعناصر التصفية. معالجة تنسيقات مستندات متعددة من مصادر بيانات متنوعة، بما في ذلك PDF وPPT وTXT وDOC.

 إدارة التصنيف

إنشاء تصنيف معرفي لمعارف ومهارات المؤسسة معروضًا في هيكل شجري سهل التصفح. يوفر IBM watsonx.ai واجهة المستخدم (UI)، وواجهة سطر الأوامر (CLI)، وواجهة برمجة التطبيقات (API)، ومجموعة أدوات التطوير (SDK) لإنشاء التصنيفات.

 توليد البيانات الاصطناعية

تعزيز التصنيف باستخدام توليد البيانات الاصطناعية المستند إلى الوكلاء من InstructLab. يوفر IBM watsonx.ai واجهة المستخدم (UI)، وواجهة سطر الأوامر (CLI)، وواجهة برمجة التطبيقات (API)، ومجموعة أدوات التطوير (SDK) لإنشاء البيانات الاصطناعية.

 ضبط المحاذاة

مواءمة النماذج مع البيانات الاصطناعية التي تم إنشاؤها باستخدام تقنية مواءمة متعددة المراحل. يوفر IBM watsonx.ai واجهة المستخدم (UI)، وواجهة سطر الأوامر (CLI)، وواجهة برمجة التطبيقات (API)، ومجموعة أدوات التطوير (SDK) لضبط المواءمة.

 دورة حياة البيانات

فهرسة مستندات مؤسستك واستردادها بكفاءة.

 تقييم النماذج

استخدِم دفاتر Python لتشغيل معايير IBM Bluebench والمعايير المفتوحة القياسية (مثل Loss function وMMLU وMT-Bench وPR-Bench) على النماذج قبل المواءمة وبعدها.

اختيار النموذج

شغِّل تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام مكتبتنا من النماذج التابعة لأطراف خارجية ونماذج IBM® Granite المناسبة لمهام سير عمل الذكاء الاصطناعي، أو أحضِر نموذج الأساس المخصص الخاص بك إلى المنصة.

اتخِذ الخطوة التالية

جرِّب watsonx.ai مجانًا أو واصل رحلتك الاستكشافية.

