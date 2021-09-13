ما فوائد عمليات المحادثة (ChatOps)؟

يتطلب نشر بيئة عمليات المحادثة استخدام أنواع الأدوات التالية:

نظام الإشعارات لإرسال التنبيهات إلى غرف المحادثة عند وقوع الحوادث.

عميل المحادثة (مثل Slack وMicrosoft Teams) لتنفيذ الأوامر المبرمجة مسبقًا.

(مثل Slack وMicrosoft Teams) لتنفيذ الأوامر المبرمجة مسبقًا. أدوات عمليات التطوير الموجودة مسبقًا (مدمجة في بيئة عمليات المحادثة) لتحسين تتبُّع التذاكر وأتمتة مهام سير العمل لمعالجة الحوادث.

بمجرد الحصول على أدوات ChatOps هذه، يمكن تنفيذ بيئة فعَّالة على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: إنشاء الاتصالات

تُتيح ChatOps للفِرق المشاركة في محادثات لمعالجة القضايا، واستكشاف خيارات الحلول، ثم الاتفاق على حل نهائي قبل عرضه على العميل.

المرحلة 2: إنشاء المجموعات

تُتيح ChatOps إمكانية إجراء محادثات جماعية بسيطة ومشاركة لقطات الشاشة ومقاطع فيديو للمشكلات والملفات (مثل السجل والتكوين ومخرجات الأوامر). يمكن لعميل ChatOps تخزين الرسائل، بحيث يمكن لأي شخص تمت إضافته إلى المجموعة الاطِّلاع على الاتصالات السابقة للحصول على "آخر المستجدات" والبقاء مطَّلِعًا عليها.

المرحلة 3: إنشاء القنوات

عند وقوع حادثة كبيرة، تُنشئ بعض أدوات المحادثة قنوات محددة تلقائيًا. يمكنك أيضًا إعداد قوائم التعيين بحيث تتم دعوة أعضاء الفريق المؤهلين تلقائيًا للانضمام إلى القناة لتطوير الحلول.