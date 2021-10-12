ما المقصود بإدارة المعرفة؟

إدارة المعرفة (KM) هي عملية تحديد المعلومات وتنظيمها وتخزينها ونشرها داخل المؤسسة.
عند تعذر الوصول إلى المعلومات بسهولة داخل المؤسسة، يمكن أن يكون ذلك مكلفًا للغاية بالنسبة إلى الشركات حيث يُقضى وقت ثمين في البحث عن المعلومات ذات الصلة بدلاً من تنفيذ المهام التي تركز على تحقيق النتائج.
يعمل نظام إدارة المعرفة (KMS) على الاستفادة من المعرفة الجماعية بالمؤسسات، ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية. وهذه الأنظمة مدعومة باستخدام قاعدة المعلومات. وعادةً ما تكون مهمة لنجاح إدارة المعرفة، حيث توفر مكانًا مركزيًا لتخزين المعلومات والوصول إليها بسهولة.
تحقق الشركات التي تتبنى إستراتيجية لإدارة المعرفة نتائج الأعمال بسرعة أكبر حيث إن زيادة التعلم المؤسسي والتعاون بين أعضاء الفريق يسهل صناعة القرار بشكل أسرع عبر الشركة. وهذا يبسّط المزيد من العمليات المؤسسية، مثل التدريب والتأهيل، ما يؤدي إلى إعداد تقارير عن زيادة رضا الموظفين والقدرة على الاحتفاظ بهم.
يتضمن تعريف إدارة المعرفة أيضًا ثلاثة أنواع من المعرفة—المعرفة الضمنية والكامنة والصريحة. تتميز هذه الأنواع من المعرفة إلى حد كبير بتدوين المعلومات.
في حين يلخص بعض الأكاديميينعملية إدارة المعرفة في أنها عملية تتضمن اكتساب المعرفة، وإنشاءها، وصقلها، وتخزينها، ونقلها، ومشاركتها، واستخدامها. يمكن توضيح هذه العملية بشكل أبسط من ذلك بقليل. يمر نظام إدارة المعرفة الفعال عادةً بثلاث خطوات رئيسية وهي ما يلي:
يوجد عدد من الأدوات التي تستخدمها المؤسسات لتحقيق مزايا إدارة المعرفة. يمكن أن تشمل أمثلة أنظمة إدارة المعرفة ما يلي:
في حين أن حلول إدارة المعرفة يمكن أن تكون مفيدة في تسهيل نقل المعرفة عبر الفرق والأفراد، فإنها تعتمد أيضًا على كيفية تبني المستخدم لها لتحقيق نتائج إيجابية. ونتيجة لذلك، يجب على المؤسسات ألا تقلل من قيمة العناصر البشرية التي تُمكّن من تحقيق النجاح فيما يتعلق بإدارة المعرفة.
بفضل الأدوات والإستراتيجيات المناسبة، حققت ممارسات إدارة المعرفة نجاحًا في تطبيقات محددة، مثل ما يلي:
تشهد الشركات عددًا من المزايا عند تبني إستراتيجيات إدارة المعرفة. تتضمن بعض المزايا الرئيسية ما يلي:
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