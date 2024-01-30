تمكّن ممارسات إدارة التكوين (CM) المصممة خصيصًا مديري الأنظمة من تتبع حالة الأصول (مثل أنظمة الحاسوب والخوادم والتطبيقات) بحيث يمكن للفرق تحديد المشكلات بسرعة، وإدارة التحكم في التغييرات بفعالية، ومنع انحراف التكوين وفترة التعطل غير الضرورية.

بدأت هذه الدراسة في الجيش الأمريكي—وتحديدًا في وزارة الدفاع—التي سعت إلى زيادة العمر الافتراضي لمعداتها الصلبة دون التضحية بالأداء بمرور الوقت. أنشأ الجيش في النهاية سلسلة 480، وهي مجموعة من المعايير الحاكمة لصيانة المعدات التقنية، والتي تطورت لتصبح ANSI–EIA–649 (المعيار الوطني التوافقي لإدارة التكوين) في عام 1998.

الهدف الأساسي لإدارة التكوين (CM) هو التحكم في تطور الأنظمة المعقدة وإنشاء عمليات حفظ سجلات يقظة تعمل على تبسيط وتسريع إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات. تضمن ممارسات إدارة التكوين أن تكون معلومات تصميم النظام وتنفيذه وتشغيله متزامنة دائمًا، مما يسهل إدارة الإصدارات بكفاءة ويمنع حالات عدم استقرار النظام التي يمكن أن تحدث مع التعديلات غير المتعقبة.بعبارة أخرى، يضمن نظام إدارة التكوين بقاء أصول تكنولوجيا المعلومات في حالتها المرغوبة، بغض النظر عن كيفية تطورها بمرور الوقت.