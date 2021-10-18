ما هو التسليم المستمر؟

للاستفادة من مزايا التسليم المستمر، تحتاج إلى عناصر أخرى من إطار العمل المستمر، مثل الاستكشاف المستمر والتكامل المستمر والنشر المستمر والإصدار عند الطلب.

عند استخدام مراحل مسار التسليم المستمر، يجب تقسيمها إلى مهام منفصلة، وهي وحدات تنفيذ داخل مرحلة:

وظائف الإنشاء: قم بتجميع مشروعك في مهمة الإنشاء للتحضير للنشر، حيث يمكنك إنشاء العناصر التي يمكنك إرسالها إلى دليل أرشيف الإنشاء.





قم بتجميع مشروعك في مهمة الإنشاء للتحضير للنشر، حيث يمكنك إنشاء العناصر التي يمكنك إرسالها إلى دليل أرشيف الإنشاء. وظائف النشر: قم بتحميل مشروعك إلى مسار التسليم الخاص بك كتطبيق يمكنك الوصول إليه من خلال عنوان URL. بعد نشر مشروعك، يمكنك عرضه على لوحة المعلومات.





قم بتحميل مشروعك إلى مسار التسليم الخاص بك كتطبيق يمكنك الوصول إليه من خلال عنوان URL. بعد نشر مشروعك، يمكنك عرضه على لوحة المعلومات. وظائف الاختبار: قم بتخصيص وظائف الاختبار وتضمينها قبل أو بعد وظائف الإنشاء والنشر الخاصة بك استنادًا إلى مجموعة اختبارات الوحدة أو الاختبارات الوظيفية مع خدمات اختبار الجهة الخارجية.

يمكن أن يساعد مسار التسليم المستمر فرق التطوير في القيام بما يلي: