مكتب المساعدة هو أداة برمجية أو فريق من الوكلاء البشريين الذين يمكّنون الشركة من دعم عملائها في الوقت الفعلي.

يقوم مكتب المساعدة بمهمتين أساسيتين:

  1. يجيب على الأسئلة التي قد تكون لدى العملاء حول المنتجات أو الخدمات.
  2. يساعد العملاء بالدعم الفني والحلول للمشاكل.

يعمل نظام مكتب المساعدة على تبسيط طلبات الدعم ضمن واجهة واحدة. ويتضمن ميزات الأتمتة والتصنيف لتنظيم مشكلات العملاء ومنع التصعيد. حيث يتيح ذلك لوكلاء مكتب المساعدة الرجوع إلى مشاركات متعددة لتوفير أفضل الحلول الممكنة للمستخدمين النهائيين بسرعة.
ميزات مكتب المساعدة

يعمل مكتب المساعدة على تحسين تجربة المستخدم (UX) بشكل كبير لفرق الدعم والمستخدمين الذين يخدمونهم. على وجه التحديد، فهو يعزز إنتاجية دعم تكنولوجيا المعلومات لتحسين الحلول ورضا العملاء. فيما يلي خمسة جوانب لمكتب المساعدة تفيد وكلاء الدعم وكذلك عملاءهم:

  1. قاعدة المعرفة: تثقيف العملاء حول استفساراتهم من خلال الوثائق ذات الصلة. تتضمن قواعد المعرفة الحديثة الأتمتة التي ترشد العملاء إلى الحلول التي يحتاجون إليها قبل الاضطرار إلى التحدث إلى وكيل مباشر.
  2. وضع العلامات والتحليلات: إنشاء رؤى تساعد الوكلاء على اكتشاف طلبات الخدمة وحلها بشكل أفضل. يكشف ذلك عن معلومات مهمة حول احتياجات العملاء، والتي يمكن أن تؤدي إلى عروض منتجات ووثائق جديدة بالإضافة إلى بروتوكولات خدمات تكنولوجيا المعلومات الجديدة.
  3. دعم متعدد القنوات: يمكّن الوكلاء من توحيد قنوات متعددة (على سبيل المثال الهاتف، والفيديو، والبريد الإلكتروني، والدردشة) في واجهة واحدة لدعم العملاء بشكل أفضل. هذا التسلسل في المشاركة لمنع تذاكر الدعم من "التنقل" بين القنوات المختلفة أو "الضياع في زحمة" تكنولوجيا المعلومات والموارد.
  4. أتمتة الدعم: تمكِّن الوكلاء من تسريع سير عمل الاستجابة والحل من خلال أتمتة المهام المتكررة (على سبيل المثال وضع العلامات، إدارة تذاكر مكتب المساعدة).
  5. مراقبة الأداء: تمكّن مديري مكاتب المساعدة من تتبع جودة وكمية مشاركة العملاء ورفع التقارير بها. وهذا يساعدهم على قياس نجاح القسم ووضع معايير قياسية للمستقبل.
أهم حالات استخدام مكتب المساعدة

مع استمرار التحول الرقمي في الارتفاع، أصبحت مكاتب المساعدة ضرورية لتيسير عمليات الأعمال التجارية الكبيرة والصغيرة. لذلك، يجب أن تكون منظومة مكتب الخدمة مرنة وقابلة للتكيف. وفيما يلي ثلاثة سيناريوهات يكون فيها مكتب المساعدة الحديث أكثر فائدة¹:

  1. الخدمة الذاتية للعملاء: تتيح توفير دعم مكتب المساعدة المؤتمت المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر قنوات الويب والأجهزة المحمولة والصوت. قد يشمل ذلك روبوت محادثة يمكنه الرد على أسئلة العملاء أو العثور على إجابات داخل قواعد المعرفة والأسئلة الشائعة أو توجيه العملاء إلى وكلاء بشريين حسب الحاجة.
  2. الخدمة الذاتية للموظف: تمكين الدعم الداخلي المؤتمت المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يجيب بسرعة على استفسارات الموارد البشرية (HR) وتكنولوجيا المعلومات على مدار الساعة. تمكّن بوابة الخدمة الذاتية المؤتمتة الموظفين من إكمال مهامهم بشكل أسرع، مما يساعد على تعزيز إنتاجيتهم.
  3. المساعدة التعاونية: دمج روبوت المحادثة الآلية والمساعدة البشرية لحل استفسارات العملاء المعقدة بشكل أسرع وأكثر شمولاً. وهذا النوع من حلول مكتب المساعدة قد يستخدم روبوت المحادثة كنقطة اتصال أساسية قبل توجيه إعادة إرسال المشكلة إلى وكيل دعم بشري.
أفضل ممارسات مكاتب المساعدة

مع تطور مكتب المساعدة، يجب على وكلاء الدعم والفِرق توسيع قدراتهم ليظل أداؤهم فعالاً. وقد يتطلب ذلك تعزيز التعاون الداخلي وتوسيع نطاق الاتصالات الخارجية. فيما يلي طريقتان لإكمال فريق دعم العملاء الخاص بك للنمو الإداري والتنظيمي²:

  1. التعاون بين الفرق: قد تتطلب بعض مكاتب المساعدة فرقاً أكبر أو تعاوناً بين فرق ومستويات متعددة. في هذه السيناريوهات، يجب أن تكون أدوار الفريق وقواعده وإجراءاته محددة بشكل جيد ويتم تنفيذها بوضوح.
  2. التدريب المتخصص: التدريب على الحساسية الثقافية والإلقاء الثقافي يُمكّن أعضاء فريق مكتب المساعدة الموزَّعين من التعاون الجيد وفهم بعضهم بعضًا بشكل أفضل. وعلاوة على ذلك، يتوفر تدريب مخصص لكل صناعة؛ يساعد الوكلاء على دعم العملاء المتنوعين بأفضل شكل ممكن.
أقوال شائعة عن مكتب المساعدة وغير صحيحة

مع استمرار تزايد أهمية مكاتب المساعدة في بيئة الأعمال اليوم، ظهرت العديد من المفاهيم الخاطئة. فيما يلي أربع خرافات لمكتب المساعدة يجب عليك رفضها قبل بدء رحلة دعم العملاء:

  1. المساعدة الذاتية لا تنجح: في بعض الأحيان يمكنك توفير الوقت بالتشمير عن ساعديك وحل المشكلة بنفسك. وفقًا للموقع الإخباري Programming Insider (الرابط موجود خارج ibm.com)، يمكن حل ما يصل إلى 25% من تذاكر مكتب المساعدة ذاتيًا إذا بحث العملاء عن رمز الخطأ أو قاموا بتغيير المتصفح أو إعادة تشغيل الجهاز.
  2. تذاكر مكتب المساعدة غير مطلوبة: يجب إنشاء تذكرة لأي طلب للدعم —مهما كانت المشكلة صغيرة أو كبيرة. فهي تساعد وكلاء مكتب المساعدة على تتبع أعمالهم بالإضافة إلى تخزين القرارات الخاصة بالتذاكر المستقبلية التي قد تكون مشابهة لتذاكرك.
  3. أوصاف المشكلة غير مطلوبة: الوصف العام جدًا لا يكفي. فمعظم النماذج المخصصة لمعلومات الحادث بها مساحة كافية لوصف مشكلتك تحديدًا. فمن المهم أن تشرح مشكلتك بدقة لاختصار التواصل وتسريع الحل.
  4. جميع وكلاء مكتب المساعدة من الخبراء الكبار: العديد من وكلاء مكتب المساعدة ليس عندهم إلا المعرفة الأساسية بأساسيات وظائف تقنية المعلومات. ومع ذلك، فإن قيمتهم الحقيقية تظهر في قدرتهم على توفير تجربة خدمة عملاء عالية الجودة، يمكن مع توجيه منك أن تثمر أفضل حل ممكن.
مستقبل مكاتب المساعدة

تقود روبوتات المحادثة، بقدراتها اللغوية المتقدمة مثل معالجة اللغة الطبيعية الأصلية (NLP) وفهم اللغة الطبيعية (NLU)، مستقبل أنظمة مكتب المساعدة. في الواقع ، كشف استطلاع تم إجراؤه مؤخرًا أن 58٪ من صانعي القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات (ITDM) قد تبنوا روبوتات المحادثة أو هم في طور القيام بذلك.³

هناك أدوات جديدة ناشئة مثل الوكلاء الافتراضيين وصناديق أدوات روبوتات المحادثة ومُجمِّعات الأتمتة وروبوتات المحادثة الخاصة بكل منصة، والتي توفر تغطية دائمة لمكتب الخدمة وحلاً أسرع للمشكلات. وفي واقع الأمر، تقلل روبوتات المحادثة متوسط وقت التعامل (AHT) بنسبة 10%، مما يقلل التكاليف المرتبطة بإدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM).¹
watsonx Assistant: بناء وكلاء افتراضيين أفضل

قدِّم خدمة عملاء متواصلة وذكية عبر جميع القنوات باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري.

الذكاء الاصطناعي الحواري الرائد

تعرّف على روبوت محادثة بلغة طبيعية يفهم المحادثة البشرية ويحسّن تجربة العملاء.

الموارد رحلة Bradesco Bank مع IBM
انظر كيف نجح بنك Bradesco في تحسين دعم العملاء في مركز الاتصال لديهم وتقليل وقت الاستجابة إلى 10 دقائق.
قصة Humana مع الذكاء الاصطناعي التحادثي من شركة IBM
يمكنك توفير طريقة أسرع لمقدمي الخدمات الصحية للوصول إلى المعلومات الطبية من خلال استبدال أجهزة الرد الصوتي التفاعلي القديمة بمكتب صحي يعمل بالذكاء الاصطناعي.
اتخِذ الخطوة التالية

يساعد IBM watsonx Assistant المنظمات على تقديم تجارب أفضل للعملاء من خلال روبوت محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والذي يفهم لغة الأعمال، ويتصل بأنظمة خدمة العملاء الحالية، ويمكن نشره في أي مكان ليتكامل مع الأمان المؤسسي وقابلية التوسع. يؤتمت Watsonx Assistant المهام المتكررة ويستخدم التعلم الآلي لحل مشكلات دعم العملاء بسرعة وكفاءة.

