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ودّع قوائم الاستجابة الصوتية التفاعلية التي لا تنتهي وحسّن تجربة العملاء باستخدام مساعدي الصوت المعتمدين على الذكاء الاصطناعي المتقدم.
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يد تحمل هاتفًا ذكيًا أثناء محادثة الدردشة
تحويل مركز الاتصالات في مؤسستك باستخدام مساعدين صوتيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي

دع المساعد الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي يدير تفاعلات مركز الاتصالات المتكررة عبر الهاتف، مما يتيح الوقت أمام وكلائك البشريين للتعامل مع العملاء في الموضوعات الأكثر تعقيدًا وحساسية؛ وتحسين الاحتواء وإسعاد المتصلين ورفع كفاءة مركز الاتصالات.

IBM watsonx Assistant لعروض الخدمات الصوتية:

  • تقنية متقدمة للذكاء الاصطناعي تمزج بين ميزة التعرُّف على صوت نماذج الحديث الكبيرة (LSMs) وقدرات تحويل الحديث إلى نص وفهم اللغة الطبيعية (NLU).
  • أصوات معبرة مصممة للاستجابة لطلبات العملاء في خطاب طبيعي يشبه خطاب الإنسان مع القدرة على فهم التعبيرات وتحليل المشاعر المتضمنة في المحادثة.
  • التحليلات التي تكشف عن رؤى قيّمة مثل استفسارات العملاء الشائعة والأسئلة المتداولة والموضوعات الناشئة وتعليقات تجربة المستخدم ومستويات الرضا، مما يمكّنك من إنشاء تفاعلات شخصية.
  • واجهة سهلة الاستخدام يمكن إعدادها بسهولة.

 

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محتوى متميز المدونة

يمكن لنموذج الحديث الكبير الجديد من IBM دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في المكالمات الهاتفية
المزايا مشاركة عملاء محسَّنة من خلال خيارات الخدمة الذاتية متعددة القنوات

في بعض الأحيان، أفضل طريقة لمساعدة المتصلين في العثور على المعلومات وإنجاز المهام تكون من خلال التفاعلات النصية، مثل إرسال رسالة نصية قصيرة لتأكيد تفاصيل الموعد أو إرسال رابط لتوجيههم إلى صفحة ويب ذات صلة. ومن خلال التكامل مع قنوات المراسلة المتعددة (بما في ذلك Whatsapp و Facebook Messenger)، يسهِّل روبوتك الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي على العملاء الحصول على الخدمة الذاتية دون إحباط.

 معدلات زائدة لاحتواء المكالمات مقارنةً بالاستجابة الصوتية التفاعلية التقليدية

تعمل روبوتات المحادثة الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويمكنها التعامل مع أكثر من 1000 استفسار من العملاء في وقت واحد. باستخدام watsonx Assistant، سيغطي الروبوت الصوتي نطاقًا واسعًا من الموضوعات بشكل شامل، ويساعد المتصلين باستمرار، ويزيد من معدلات الدقة من أول مرة، ويحول المكالمات من الوكيل المباشر.

 زيادة إنتاجية الوكيل وتعزيز رضا العملاء

يقوم مساعدو الذكاء الاصطناعي بأتمتة الاستفسارات الروتينية وتحرير مساحة للوكلاء البشريين للتعامل مع تفاعلات ذات قيمة أعلى ومحفزة فكريًا. عندما يكون لدى العملاء طلب فريد تجب إدارته من قِبَل وكيل، سيضمن روبوت المحادثة الصوتية المدعوم بالذكاء الاصطناعي عملية تسليم واستلام سلسة ويعيد توجيه موضوع المحادثة وسجل الدردشة، حتى يتمكن الوكلاء من استكمال المحادثة من حيث توقفت، ولن يحتاج المتصلون إلى تكرار كلامهم.

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المزايا

نماذج الحديث الكبيرة تستخدم الروبوتات الصوتية المبنية على منصة الذكاء الاصطناعي الحواري في watsonx Assistant نماذج الحديث الكبيرة (LSMs) للمزج بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والمكالمات الهاتفية وتوفير فهم متقدم للغة الطبيعية (NLU) للتنقل بشكل أفضل في المحادثات — مما يؤدي إلى تفاعلات فعالة وشخصية تعزز رضا العملاء. اقرأ المدونة
التعرف التلقائي على الحديث (ASR) تستخدم تقنية التعرف على الصوت الخاصة بنا خوارزميات تعليمية عالية المستوى لتحويل اللغة المنطوقة إلى نص في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، نحن نجمع بين نماذج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) الدقيقة للغاية وأدوات التخصيص القوية، للتأكد من أن مساعدي الذكاء الاصطناعي لدينا يفهمون ما يحتاجه المتصلون في المرة الأولى، وكذلك فهم السياق والعواطف المنقولة من خلال النغمة والفروق الدقيقة في المحادثة. تعرف على أتمتة التعرف على الحديث
الأصوات العصبية التعبيرية تعمل تقنية تحويل النص إلى حديث المتطورة على إنشاء أصوات طبيعية للغاية وواضحة ونقية بشكل استثنائي، وتستخدم أيضًا أسلوب التحدث والتنغيم المناسبين، وتؤكد تلقائيًا على المداخلات والكلمات المحددة. ويمكن للروبوت الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الخاص بنا أن يدعم المحادثات باللغات الإنجليزية والهولندية والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والكورية والبرتغالية والإسبانية. استكشف اللغات والأصوات المدعومة
عمليات التكامل للروبوتات الصوتية الوكيل المباشر ومنصات مركز الاتصال

باستخدام IBM watsonx Assistant، يمكنك بسهولة دمج روبوتك الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع أي مكتب خدمة تقريبًا لتبسيط تفاعلات العملاء وضمان السهولة أثناء التسليم والاستلام للوكلاء البشريين. يمكنك استخدام اتصالاتنا المعدة مسبقًا مع Nice CXone و Genesys و IntelePeer و Twilio، أو يمكنك بسهولة مزج اتصالاتك الخاصة مع مجموعات البدء ذات المصدر المفتوح.

 استكشف عمليات تكامل روبوت المحادثة IBM Watson Text to Speech

إن IBM Watson® Text to Speech هي خدمة واجهة برمجة تطبيقات سحابية تعمل على تمكين روبوتك الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من تحويل النص المكتوب إلى صوت طبيعي بمجموعة متنوعة من اللغات والأصوات داخل watsonx Assistant.

 استكشف Watson Text to Speech IBM Watson Speech to Text

تتيح تقنية IBM Watson® Speech to Text إمكانية النسخ السريع والدقيق للحديث بلغات متعددة لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بما في ذلك خدمة العملاء الذاتية ومساعدة الوكيل وتحليلات الحديث.

استكشف Watson Speech to Text
لقد كانت التحليلات التي توفرها لنا شركة IBM حسَّاسة فيما يتعلق بالأعمال والإدارة التنفيذية. أصبحت لدينا القدرة على معرفة عدد المكالمات الواردة. ونعرف كذلك أوقات الذروة، مما يساعد في توزيع الموظفين. وأصبحنا على دراية بالأوقات التي يزيد فيها متوسط مدة مكالماتنا أو ينقص ويمكننا الرد حسب الحاجة. جون هاريسون مدير إدارة تقنية المعلومات وزارة الشؤون المجتمعية بولاية نيوجيرسي اقرأ دراسة الحالة
اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مستعد لمنح روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي صوتًا واضحًا وودودًا؟ 

حدد موعدًا مع أحد خبراء IBM لمعرفة المزيد حول نشر المساعدين الصوتيين فيما يتعلق بالأعمال. من خلال IBM، يمكنك أيضًا تدريب صوت مخصص جديد وفريد لعلامتك التجارية.

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