دع المساعد الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي يدير تفاعلات مركز الاتصالات المتكررة عبر الهاتف، مما يتيح الوقت أمام وكلائك البشريين للتعامل مع العملاء في الموضوعات الأكثر تعقيدًا وحساسية؛ وتحسين الاحتواء وإسعاد المتصلين ورفع كفاءة مركز الاتصالات.
IBM watsonx Assistant لعروض الخدمات الصوتية:
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يمكن لنموذج الحديث الكبير الجديد من IBM دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في المكالمات الهاتفية
في بعض الأحيان، أفضل طريقة لمساعدة المتصلين في العثور على المعلومات وإنجاز المهام تكون من خلال التفاعلات النصية، مثل إرسال رسالة نصية قصيرة لتأكيد تفاصيل الموعد أو إرسال رابط لتوجيههم إلى صفحة ويب ذات صلة. ومن خلال التكامل مع قنوات المراسلة المتعددة (بما في ذلك Whatsapp و Facebook Messenger)، يسهِّل روبوتك الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي على العملاء الحصول على الخدمة الذاتية دون إحباط.
تعمل روبوتات المحادثة الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويمكنها التعامل مع أكثر من 1000 استفسار من العملاء في وقت واحد. باستخدام watsonx Assistant، سيغطي الروبوت الصوتي نطاقًا واسعًا من الموضوعات بشكل شامل، ويساعد المتصلين باستمرار، ويزيد من معدلات الدقة من أول مرة، ويحول المكالمات من الوكيل المباشر.
يقوم مساعدو الذكاء الاصطناعي بأتمتة الاستفسارات الروتينية وتحرير مساحة للوكلاء البشريين للتعامل مع تفاعلات ذات قيمة أعلى ومحفزة فكريًا. عندما يكون لدى العملاء طلب فريد تجب إدارته من قِبَل وكيل، سيضمن روبوت المحادثة الصوتية المدعوم بالذكاء الاصطناعي عملية تسليم واستلام سلسة ويعيد توجيه موضوع المحادثة وسجل الدردشة، حتى يتمكن الوكلاء من استكمال المحادثة من حيث توقفت، ولن يحتاج المتصلون إلى تكرار كلامهم.
باستخدام IBM watsonx Assistant، يمكنك بسهولة دمج روبوتك الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع أي مكتب خدمة تقريبًا لتبسيط تفاعلات العملاء وضمان السهولة أثناء التسليم والاستلام للوكلاء البشريين. يمكنك استخدام اتصالاتنا المعدة مسبقًا مع Nice CXone و Genesys و IntelePeer و Twilio، أو يمكنك بسهولة مزج اتصالاتك الخاصة مع مجموعات البدء ذات المصدر المفتوح.
إن IBM Watson® Text to Speech هي خدمة واجهة برمجة تطبيقات سحابية تعمل على تمكين روبوتك الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من تحويل النص المكتوب إلى صوت طبيعي بمجموعة متنوعة من اللغات والأصوات داخل watsonx Assistant.
تتيح تقنية IBM Watson® Speech to Text إمكانية النسخ السريع والدقيق للحديث بلغات متعددة لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بما في ذلك خدمة العملاء الذاتية ومساعدة الوكيل وتحليلات الحديث.
هل أنت مستعد لمنح روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي صوتًا واضحًا وودودًا؟
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