التعرف التلقائي على الحديث (ASR) تستخدم تقنية التعرف على الصوت الخاصة بنا خوارزميات تعليمية عالية المستوى لتحويل اللغة المنطوقة إلى نص في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، نحن نجمع بين نماذج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) الدقيقة للغاية وأدوات التخصيص القوية، للتأكد من أن مساعدي الذكاء الاصطناعي لدينا يفهمون ما يحتاجه المتصلون في المرة الأولى، وكذلك فهم السياق والعواطف المنقولة من خلال النغمة والفروق الدقيقة في المحادثة. تعرف على أتمتة التعرف على الحديث