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AI and ML
watsonx
watsonx Orchestrate
يمكنك تصميم مساعدي ذكاء اصطناعي ووكلاء ذكاء اصطناعي يفهمون استفسارات العملاء المعقدة، وتمكين الخدمة الذاتية للعملاء، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الحواري عبر كل القنوات ونقاط الاتصال ونشرها مع إمكانية التكامل السلس مع الأنظمة الخلفية. وبفضل الدعم بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) التي يمكنك الوثوق بها وإمكانات الأتمتة المتقدمة، يمكّن IBM watsonx Orchestrate فريقك من تصميم روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تفهم طلبات العملاء من المرة الأولى ونشرها.
يساعدك Orchestrate على نشر مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي وحلول الأتمتة في أعمالك وفي المجالات المختلفة.
يساعد الذكاء الاصطناعي على تبسيط عمليات الأعمال حتى يتوفر لموظفي الموارد البشرية لديك الوقت الكافي لتعيين الموظفين ودعمهم بلمسة شخصية.
يساعد Orchestrate على الارتقاء بفريق المشتريات لديك إلى كفاءة أكبر وتحسين التوريد الإستراتيجي من خلال التكامل السلس.
يمكنك زيادة الإنتاجية خلال كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات، بدءًا من التأهيل التلقائي للعملاء المحتملين وحتى تحسين تفاعلات العملاء.
تساعد معالجة اللغة الطبيعية روبوتات المحادثة على فهم استفسارات العملاء المعقدة وتقديم خدمة ذاتية حوارية.