يمكنك تصميم مساعدي ذكاء اصطناعي ووكلاء ذكاء اصطناعي يفهمون استفسارات العملاء المعقدة، وتمكين الخدمة الذاتية للعملاء، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الحواري عبر كل القنوات ونقاط الاتصال ونشرها مع إمكانية التكامل السلس مع الأنظمة الخلفية. وبفضل الدعم بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) التي يمكنك الوثوق بها وإمكانات الأتمتة المتقدمة، يمكّن IBM watsonx Orchestrate فريقك من تصميم روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تفهم طلبات العملاء من المرة الأولى ونشرها.