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watsonx Orchestrate

 تعزيز خدمة العملاء مع وكلاء الذكاء الاصطناعي 
تحسين تجارب العملاء وتعزيز ولاء العملاء للعلامة التجارية والاحتفاظ بهم من خلال روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي والمساعدين والوكلاء
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رسم توضيحي لشخص يستخدم روبوت محادثة مدعومًا بالذكاء الاصطناعي على كمبيوتر محمول
إعادة ابتكار تجارب العملاء مع الذكاء الاصطناعي

يمكنك تصميم مساعدي ذكاء اصطناعي ووكلاء ذكاء اصطناعي يفهمون استفسارات العملاء المعقدة، وتمكين الخدمة الذاتية للعملاء، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الحواري عبر كل القنوات ونقاط الاتصال ونشرها مع إمكانية التكامل السلس مع الأنظمة الخلفية. وبفضل الدعم بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) التي يمكنك الوثوق بها وإمكانات الأتمتة المتقدمة، يمكّن IBM watsonx Orchestrate فريقك من تصميم روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تفهم طلبات العملاء من المرة الأولى ونشرها.

حالات الاستخدام
دعم العملاء  إعادة تصور تجارب العملاء من خلال مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يفهمون طلبات العملاء من المرة الأولى. تصميم روبوتات محادثة ذكية لدعم العملاء مع watsonx Orchestrate لإتاحة التوافر متعدد القنوات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ومعالجة استفسارات العملاء في الوقت الفعلي وعلى القنوات المفضلة لإرضاء العملاء بصورة أفضل.
روبوتات صوتية لمركز الاتصالات تحويل مركز الاتصالات في مؤسستك باستخدام مساعدين صوتيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي. دع المساعد الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي يدير تفاعلات مركز الاتصالات المتكررة عبر الهاتف، ما يتيح الوقت أمام وكلاء الدعم البشريين للتعامل مع العملاء في الموضوعات الأكثر تعقيدًا وحساسية؛ وتحسين الاحتواء وإسعاد المتصلين ورفع كفاءة مركز الاتصالات.
مساعدة وكيل الدعم تمكين وكلائك البشريين من خلال المعارف وتحسين جودة المحادثات مع مساعدي الذكاء الاصطناعي. يمكّنك IBM watsonx Orchestrate من إنشاء مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يستفيدون من فعالية الذكاء الاصطناعي الحواري والأتمتة لجعل المعارف والمعلومات ذات الصلة في أيدي وكلائك البشريين، حتى يتمكنوا من الرد على استفسارات العملاء بشكل أسرع وبثقة أكبر.
ذكاء اصطناعي يعمل أينما كنت

يساعدك Orchestrate على نشر مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي وحلول الأتمتة في أعمالك وفي المجالات المختلفة.
إعادة "اللمسة البشرية" إلى الموارد البشرية

يساعد الذكاء الاصطناعي على تبسيط عمليات الأعمال حتى يتوفر لموظفي الموارد البشرية لديك الوقت الكافي لتعيين الموظفين ودعمهم بلمسة شخصية.

إنشاء ميزة تنافسية

يساعد Orchestrate على الارتقاء بفريق المشتريات لديك إلى كفاءة أكبر وتحسين التوريد الإستراتيجي من خلال التكامل السلس.

تعزيز إمكانات فريق المبيعات لديك

يمكنك زيادة الإنتاجية خلال كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات، بدءًا من التأهيل التلقائي للعملاء المحتملين وحتى تحسين تفاعلات العملاء.

مشاركة العملاء مع معالجة اللغة الطبيعية

تساعد معالجة اللغة الطبيعية روبوتات المحادثة على فهم استفسارات العملاء المعقدة وتقديم خدمة ذاتية حوارية.

عروض توضيحية تفاعلية


استكشف العروض التوضيحية التفاعلية التي يمكن النقر عليها لمعرفة كيف يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي أن يخففوا من أحمال التشغيل ويحسنوا الإنتاجية.

 استكشاف العروض التوضيحية التفاعلية
دراسات حالة
Avid Solutions

استخدام IBM watsonx Orchestrate لتحسين إرضاء الموظفين والعملاء.
Tricon Steamship Agency

تنسيق عمليات استيراد وتصدير فعالة باستخدام IBM watsonx Orchestrate لتوفير الوقت والمال وزيادة الإنتاجية وتحسين مشاركة الموظفين.
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