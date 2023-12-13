تتغير أولويات العمل بصورة أسرع من أي وقت مضى. وتسهم الزيادة المستمرة في البيانات -والتي تتضاعف بفضل الذكاء الاصطناعي- في زيادة التعقيد. وتؤثر مشكلات البيانات في الإدارة الشاملة لعمليات المشتريات، وهو ما قد يتسبب في حدوث إنفاق غير منضبط والتسبب في نقص رؤية الإنفاق، الأمر الذي يؤدي إلى الافتقار في رؤى الموردين وتحليلات الأداء.
وتساعد IBM wasonx Orchestrate موظفي المشتريات في تبسيط سلاسل قيمة إدارة البائعين، والعقود، والطلبات من خلال أتمتة المشتريات والذكاء الاصطناعي الحواري. كما تساعد Orchestrate الفِرق على تعزيز الكفاءة وتحديد المصادر الاستراتيجية من خلال تكامل نظام سلس، وهو ما يجعل المشتريات ميزتك التنافسية. َيتم تخصيص Orchestrate بالمهارات اللازمة لدعم عمل الفِرَق باستخدام الأدوات التي يستخدمونها بالفعل.
تسريع تحليل مخاطر البائعين من خلال رؤى شخصية، واستباقية، وموضوعية تُقدَّم إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال المشتريات من خلال الدردشة للمساعدة في زيادة المدخرات، وتقليل الوقت، وتخفيف إمكانية المخاطر. وتستخدم Ask Procurement قوة بيانات شركة Dun & Bradstreet ذات المستوى العالمي، وبيانات عملائك الخاصة، وتقنية المساعد الذكي الرائدة في هذا المجال من IBM، وwatsonx Orchestrate، من أجل تقديم تجربة في الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنك الوثوق بها. وبفضل المعلومات المتوفرة حول أكثر من نصف مليار شركة خاصة وعامة والبيانات الفريدة من أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) لديك، والتي تُقدَّم عندما يحتاج إليها موظفو المشتريات، توفر لك منصة Ask Procurement تجربة سلسة جاهزة لتسريع عمليات المشتريات الخاصة بك.
يمكن لمنصة Orchestrate -من خلال استخدام مهارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي ورؤى البيانات- تبسيط عملية بدء طلب العقد من خلال العمل داخل نظام إدارة البائعين (VMS) لديك، وهو ما يؤدي إلى تقليل وقت الدورة. وبمساعدة Orchestrate، يمكنك إدارة الموردين ومصادرهم من خلال التواصل الآلي مع الأطراف المعنية، وهو ما يجعل العملية برمتها أكثر كفاءةً وفاعلية. كما تساعدك Orchestrate على تسريع عملية إدارة العقود من خلال أتمتة اختيار نموذج العقد، وتقليل العبء الإداري، وتسريع عمليات الموافقة. وتساعد Orchestrate كذلك موظفي المشتريات على تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض المخاطر.
التحول من إدارة عمليات الشراء والدفع والطلب المجزأة إلى سلسلة توريد متكاملة من البداية إلى النهاية، والاستفادة من الأدوات الرقمية الرائدة والذكاء الاصطناعي التوليدي لتبسيط أعباء العمل، وتوفير الوقت، والحد من المهام اليدوية. وسوف يساعدك Orchestrate على اكتساب الشفافية والرؤى حول مورديك للحصول على مفاوضات أفضل بشأن الشروط والتسعير، مع تحسين رأس المال العامل من خلال معالجة الفواتير وإجراء الدفع بكفاءة ودقة.
يقدم التعاون الاستراتيجي بين شركة IBM وشركة Dun & Bradstreet (D&B)، المزود العالمي الرائد لبيانات الأعمال والتحليلات، حلول Ask Procurement للعملاء، وهذا لمساعدة موظفي المشتريات في رحلتهم مع الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة. حيث إنها تمكِّن موظفي المشتريات لديك من اكتشاف بيانات ورؤى جديدة من خلال رؤية شاملة لجوانب علاقات الشركة للمساعدة في زيادة المدخرات، وتقليل الوقت، وتخفيف احتمالية المخاطر. وقد صُمِّمَت منصة Ask Procurement -التي هي حل Orchestrate من شركة D&B وشركة IBM watsonx- من أجل تزويد موظفي المشتريات برؤية كاملة للعلاقات مع الموردين، وإطلاق العنان للرؤى القابلة للتنفيذ، وتعزيز الإنتاجية، وأتمتة سير العمل. هل أنت مستعد لتقديم تجربة مستخدم سلسة وتسريع عمليات شرائك باستخدام Ask Procurement؟
تتكامل IBM watsonx Orchestrate مع أفضل الأدوات التي تستخدمها كل يوم لإنجاز المهام الشائعة، مثل إنشاء طلب المورد، واسترجاع سطر أمر الشراء، وإدارة العقود.
تأكد من دقة البيانات لإنشاء أمر شراء
تمكِّن Orchestrate من تنفيذ إجراءات مختلفة، مثل إرسال البريد، وجدولة الاجتماعات، وإضافة جهات اتصال، وغير ذلك.
تمكِّن Orchestrate من إنشاء حسابات وحملات وجهات اتصال؛ وتتبع العملاء المحتملين والفرص؛ وبدء الطلبات، وغير ذلك.
تمكِّن Orchestrate من تنظيم إدارة علاقات العملاء وأتمتتها، وتخطيط موارد المؤسسة، وإدارة الطلبات، وعمليات الوحدة المالية داخل مؤسستك.
تمكِّن Orchestrate من المساعدة في أتمتة التنبيهات، والإشعارات، والمهام المتكررة الأخرى، بالإضافة إلى تجميع الموافقات وتبسيطها.
تمكِّن Orchestrate من إرسال الرسائل، ومتابعة طلبات العمل، ومشاركة التقويمات، وما إلى ذلك.
تمكِّن Orchestrate من مشاركة القوائم، والملفات، والاجتماعات حتى تتمكن من التعاون مع الزملاء، والشركاء، والعملاء.
تمكِّن Orchestrate من تخزين الملفات في التقنيات السحابية، ومشاركة الملفات، وتحرير المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية مع المتعاونين.
تمكِّن Orchestrate من أتمتة استرداد رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها وحذف رسائل البريد الإلكتروني غير الضرورية.
تمكِّن Orchestrate من إدارة وتحليل الإنفاق التجاري عبر المشتريات وسلسلة التوريد والتمويل.