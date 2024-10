يقدم التعاون الاستراتيجي بين شركة IBM وشركة Dun & Bradstreet (D&B)، المزود العالمي الرائد لبيانات الأعمال والتحليلات، حلول Ask Procurement للعملاء، وهذا لمساعدة موظفي المشتريات في رحلتهم مع الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة. حيث إنها تمكِّن موظفي المشتريات لديك من اكتشاف بيانات ورؤى جديدة من خلال رؤية شاملة لجوانب علاقات الشركة للمساعدة في زيادة المدخرات، وتقليل الوقت، وتخفيف احتمالية المخاطر. وقد صُمِّمَت منصة Ask Procurement -التي هي حل Orchestrate من شركة D&B وشركة IBM watsonx- من أجل تزويد موظفي المشتريات برؤية كاملة للعلاقات مع الموردين، وإطلاق العنان للرؤى القابلة للتنفيذ، وتعزيز الإنتاجية، وأتمتة سير العمل. هل أنت مستعد لتقديم تجربة مستخدم سلسة وتسريع عمليات شرائك باستخدام Ask Procurement؟