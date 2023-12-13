تتغير أولويات العمل بصورة أسرع من أي وقت مضى. وتسهم الزيادة المستمرة في البيانات -والتي تتضاعف بفضل الذكاء الاصطناعي- في زيادة التعقيد. وتؤثر مشكلات البيانات في الإدارة الشاملة لعمليات المشتريات، وهو ما قد يتسبب في حدوث إنفاق غير منضبط والتسبب في نقص رؤية الإنفاق، الأمر الذي يؤدي إلى الافتقار في رؤى الموردين وتحليلات الأداء.



وتساعد IBM wasonx Orchestrate موظفي المشتريات في تبسيط سلاسل قيمة إدارة البائعين، والعقود، والطلبات من خلال أتمتة المشتريات والذكاء الاصطناعي الحواري. كما تساعد Orchestrate الفِرق على تعزيز الكفاءة وتحديد المصادر الاستراتيجية من خلال تكامل نظام سلس، وهو ما يجعل المشتريات ميزتك التنافسية. َيتم تخصيص Orchestrate بالمهارات اللازمة لدعم عمل الفِرَق باستخدام الأدوات التي يستخدمونها بالفعل.