الصفحة الرئيسية AI and ML watsonx watsonx Orchestrate أتمتة سير عمليات المبيعات
تمكين فريق المبيعات الخاص بك من إطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة
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رسم توضيحي يبين كيف يمكن لبرنامج watsonx Orchestrate المساعدة في تسهيل المهام وتبسيطها
تعزيز إنتاجية موظفي المبيعات وأدائهم

إن قسم المبيعات هو أحد أكثر الأقسام التي تتعرض للضغط والمطالبة بسرعة الحركة في عملك. ويتعين على موظفي المبيعات الموازنة بين المهام الإدارية المتكررة الضرورية التي تستغرق وقتًا طويلًا، وغالبًا ما يفتقرون إلى الوصول بسهولة إلى رؤى دقيقة تعتمد على البيانات لتطوير استراتيجية مبيعات مستهدفة.

 

ماذا لو كان فريق المبيعات لديك لديه القدرة على تفويض المهام الإدارية بسهولة والوصول إلى المعلومات والرؤى ببساطة عن طريق الدردشة بسلاسة باستخدام تطبيق واحد متكامل؟ بدءًا من أتمتة تأهيل العملاء المحتملين وحتى تعزيز التفاعلات مع العملاء المحتملين والعملاء الحاليين، يمكن أن يساعد ™IBM watsonx Orchestrate في تعزيز إنتاجية البائعين في كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات.
مزايا العميل
نتائج أسرع في كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات

التخلص من التأخيرات الناجمة عن البحث اليدوي عن فرص العملاء؛ وتقليل وقت اتخاذ القرار من خلال توافق العملاء مع المنتجات الجديدة تلقائيًّا؛ وتقليل الوقت اللازم للتحقق من عروض المنتجات المتعددة.

 بيانات العملاء الموحدة والعرض الشامل

تبسيط الوصول إلى بيانات العملاء للعثور على المعلومات وتحليلها والعمل عليها في الوقت الفعلي بسلاسة، وهو ما يتيح لفريق المبيعات لديك إدارة علاقات العملاء.

 أتمتة المهام الإدارية

قم بتعزيز مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك بالمهارات من خلال الاستفادة من الأتمتة الحالية أو بناء أتمتة جديدة لتفويض المهام اليدوية وتقليل الأخطاء.
حلول المبيعات
اسأل المبيعات

انتقل بفريق المبيعات الخاص بك بعيدًا عن المهام المتكررة وبيانات العملاء والأنظمة المنفصلة، واجعل عملية المبيعات سلسة باستخدام watsonx Orchestrate. وبفضل النماذج اللغوية الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة، فإن Orchestrate هنا لمساعدة موظفي المبيعات في كل مرحلة من مراحل عملية البيع، من المشاركة إلى الاقتراح والانتهاء من البيع.

يساعد Orchestrate متخصصي المبيعات على فهم خيارات المنتج بشكل أفضل، والعثور بسرعة على عرض المنتج المناسب الذي يناسب احتياجات العميل، وتسريع إكمال طلب تقديم العروض، والعثور بسهولة على معلومات حول التسعير، وإرسال طلبات دعم الصفقة، وما إلى ذلك.
تجربة المشتري

تساعد Orchestrate على تعزيز التفاعلات الذكية للعملاء من خلال تجارب الذكاء الاصطناعي الحواري، وتسهم في إنشاء دعم عملاء متميز من خلال تقديم المساعدة الفورية والاستجابة للعملاء.

يتفاعل Orchestrate مع العملاء باللغة الطبيعية، وهو ما يساعدهم على التنقل بين منتجات وخدمات علامتك التجارية وتعزيز جودة وسرعة تفاعلاتهم. وتم تصميم Orchestrate خصوصًا بمهارات ورؤية شاملة لبيانات ورؤى العملاء لدعم بناء علاقات قوية مع العملاء وجمع أكبر قدر من الرؤى من كل تفاعل مع العملاء.
إدارة الفرص والقيادة

ماذا لو كان بإمكانك تبسيط إدارة عمليات المبيعات الحساسة لديك؟ يساعدك IBM watsonx Orchestrate على مساعدة فريق مبيعاتك في التعرف على الفرص الجديدة، والتخلص من التأخيرات، وتحسين جودة وسرعة تفاعل البائعين مع العملاء. ومن خلال تجربة محادثة طبيعية، يتمكن Orchestrate من استدعاء مهارات متقدمة تستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة لمساعدة فريق مبيعاتك على تحديد الفرص والتقدم فيها وإنهاء عملية البيع بشكل أسرع وأسهل.
كيف يعمل Orchestrate
المهارات وعمليات التكامل تستخدم Orchestrate معالجة اللغة الطبيعية للاستفادة من فهرس مخصص ومبني مسبقًا من المهارات لتنفيذ المهام المحددة لعمليات الموارد البشرية الرئيسية. ويتم تمكين ذلك من خلال التكامل مع التطبيقات التي يعتمد عليها قسم الموارد البشرية لديك بالفعل.   استكشف عمليات التكامل
المهارات المنشأة مسبقًا ما الذي يقدمه Orchestrate؟ يمكنه إنشاء قالب وصف وظيفي، ومشاركته مع مدير التوظيف، وإعلامك بالمصدر، وتوفير قائمة مرشحين مطابقة، وإخبارك عندما يتقدم المرشحون المؤهلون، وإرسال رسالة تمهيدية. وهذه مجرد بداية. استكشاف كتالوج المهارات
مهارات مخصصة باستخدام أي واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة، يمكنك إنشاء عمليات الأتمتة ونشرها في صورة مهارات في Orchestrate. ومن هذه الواجهة، يمكن لفِرقك استخدام اللغة الطبيعية للوصول إلى عمليات الأتمتة وتشغيلها على نطاق واسع. ويمكنك الجمع بين الأنظمة الداخلية وأدوات الجهات الخارجية والمهارات المبتكرة لإنجاز حالات استخدام لا نهاية لها عبر عملك. تعرف على كيفية عمل المهارات المخصصة

دراسة حالة

شخص مبتسم في مكان العمل
دراسة حالة
استخدام IBM watsonx Orchestrate لتحسين سعادة الموظفين والعملاء

لاحظ العميل تحسينات كبيرة نتيجة استخدامه لبرنامج watsonx Orchestrate. ولم يقتصر ذلك على تقليل عدد الأخطاء التي تحدث في عمليات إدارة المشاريع بنسبة 10%، بل أسهم ذلك أيضًا في تقليل الوقت المستغرق لإضافة عملاء جدد بنسبة 25%.

اتخِذ الخطوة التالية

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