التخلص من التأخيرات الناجمة عن البحث اليدوي عن فرص العملاء؛ وتقليل وقت اتخاذ القرار من خلال توافق العملاء مع المنتجات الجديدة تلقائيًّا؛ وتقليل الوقت اللازم للتحقق من عروض المنتجات المتعددة.
تبسيط الوصول إلى بيانات العملاء للعثور على المعلومات وتحليلها والعمل عليها في الوقت الفعلي بسلاسة، وهو ما يتيح لفريق المبيعات لديك إدارة علاقات العملاء.
قم بتعزيز مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك بالمهارات من خلال الاستفادة من الأتمتة الحالية أو بناء أتمتة جديدة لتفويض المهام اليدوية وتقليل الأخطاء.
انتقل بفريق المبيعات الخاص بك بعيدًا عن المهام المتكررة وبيانات العملاء والأنظمة المنفصلة، واجعل عملية المبيعات سلسة باستخدام watsonx Orchestrate. وبفضل النماذج اللغوية الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة، فإن Orchestrate هنا لمساعدة موظفي المبيعات في كل مرحلة من مراحل عملية البيع، من المشاركة إلى الاقتراح والانتهاء من البيع.
يساعد Orchestrate متخصصي المبيعات على فهم خيارات المنتج بشكل أفضل، والعثور بسرعة على عرض المنتج المناسب الذي يناسب احتياجات العميل، وتسريع إكمال طلب تقديم العروض، والعثور بسهولة على معلومات حول التسعير، وإرسال طلبات دعم الصفقة، وما إلى ذلك.
تساعد Orchestrate على تعزيز التفاعلات الذكية للعملاء من خلال تجارب الذكاء الاصطناعي الحواري، وتسهم في إنشاء دعم عملاء متميز من خلال تقديم المساعدة الفورية والاستجابة للعملاء.
يتفاعل Orchestrate مع العملاء باللغة الطبيعية، وهو ما يساعدهم على التنقل بين منتجات وخدمات علامتك التجارية وتعزيز جودة وسرعة تفاعلاتهم. وتم تصميم Orchestrate خصوصًا بمهارات ورؤية شاملة لبيانات ورؤى العملاء لدعم بناء علاقات قوية مع العملاء وجمع أكبر قدر من الرؤى من كل تفاعل مع العملاء.
ماذا لو كان بإمكانك تبسيط إدارة عمليات المبيعات الحساسة لديك؟ يساعدك IBM watsonx Orchestrate على مساعدة فريق مبيعاتك في التعرف على الفرص الجديدة، والتخلص من التأخيرات، وتحسين جودة وسرعة تفاعل البائعين مع العملاء. ومن خلال تجربة محادثة طبيعية، يتمكن Orchestrate من استدعاء مهارات متقدمة تستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة لمساعدة فريق مبيعاتك على تحديد الفرص والتقدم فيها وإنهاء عملية البيع بشكل أسرع وأسهل.