انتقل بفريق المبيعات الخاص بك بعيدًا عن المهام المتكررة وبيانات العملاء والأنظمة المنفصلة، واجعل عملية المبيعات سلسة باستخدام watsonx Orchestrate. وبفضل النماذج اللغوية الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة، فإن Orchestrate هنا لمساعدة موظفي المبيعات في كل مرحلة من مراحل عملية البيع، من المشاركة إلى الاقتراح والانتهاء من البيع.

يساعد Orchestrate متخصصي المبيعات على فهم خيارات المنتج بشكل أفضل، والعثور بسرعة على عرض المنتج المناسب الذي يناسب احتياجات العميل، وتسريع إكمال طلب تقديم العروض، والعثور بسهولة على معلومات حول التسعير، وإرسال طلبات دعم الصفقة، وما إلى ذلك.