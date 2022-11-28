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watsonx Assistant للموارد البشرية

 
قدّم الاستجابات في الوقت المناسب وحسّن مشاركة الموظفين باستخدام روبوتات محادثة للموارد البشرية
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موظف موارد بشرية يجيب على أسئلة الموظفين
قم بتمكين قوتك العاملة باستخدام روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة

يستخدم IBM watsonx Assistant نماذج لغوية كبيرة والذكاء الاصطناعي الحواري الأفضل في فئته لتوفير وصول سهل إلى سياسات الموارد البشرية وتقديم استجابات دقيقة للموظفين. وباستخدام watsonx Assistant، يمكن تكوين روبوتات المحادثة للموارد البشرية بسرعة للتعرُّف على سياسات عملك والتكامل مع حلولك التقنية. وقد أدى هذا الأمر إلى توحيد تجربة دعم الموارد البشرية من خلال:

  • تقليل إحباط الموظفين
  • تحسين المشاركة
  • تخفيف العبء التشغيلي والوقت عن متخصصي الموارد البشرية لديك
 طالع Assistant وهو يؤدي مهامه
النتائج باستخدام watsonx Assistant المدعوم بالذكاء الاصطناعي، شهد قادة الموارد البشرية هذه التحسينات المهمة في عمليات الموارد البشرية وسير العمل. %75 الوقت الموفَّر

يمكنك تقليص الوقت الذي يقضيه الموظفون في مهام الموارد البشرية الشائعة بنسبة %75%.

  %14.7+ الدقة

أفضل من المنافسين بنسبة تصل إلى 14.7% في فهم نوايا الموظف.

 أقل من سنة فترة استرداد رأس المال

يمكن أن يبدأ عائد الاستثمار في أقل من عام واحد مع توفر ما لا يقل عن 500 موظف. ويمكن أن يبدأ بشكل أسرع مع زيادة عدد الموظفين.

حالات استخدام روبوت المحادثة للموارد البشرية

عبر الموارد البشرية من خلال واجهة المحادثة، يمكن لقسم الموارد البشرية مساعدة الموظفين وموظفي الموارد البشرية في مجموعة واسعة من سياسات ووظائف الشركة، بما في ذلك: العطلات وإجازة الأمومة والأبوة والإجازات الأخرى؛ والتغطية التأمينية؛ وحسابات التقاعد، بما في ذلك المعاشات التقاعدية وخطط 401k؛ ونظم السلامة والعافية؛ والتغطية التأمينية للإعاقات والمزايا العائلية والتأمين على الحياة. 
التعويض يمكن لروبوت المحادثة للموارد البشرية المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يجيب تلقائيًا على الأسئلة الحسَّاسة، التي تُطرح غالبًا: الاعتراف بمحطات الإنجاز وتقديرها وبرنامج الجوائز، والمبادئ التوجيهية للرواتب والزيادة في الرواتب، والترقية وخفض الرتبة، وسياسة AHA، وحقوق الموظفين.
السفر والنفقات يمكن للموظفين ومتخصصي الموارد البشرية العثور بسرعة على إجابات لأسئلتهم حول: استخدام بطاقة الشركة والموافقات وتقارير النفقات وحجوزات الفنادق/السيارات/رحلات الطيران واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والوصول إلى Concur، و/أو النفقات الأخرى تكامل. 
نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) يمكن لنظام معلومات الموارد البشرية الخاص بك مساعدة الموظفين والعمال فيما يلي: التحويلات المصرفية أو المعلومات المصرفية، أو الإجازة المدفوعة/الإجازات غير المدفوعة، أو حالات الاستقالة، أو المعلومات المحاسبية، أو التنبيهات/الإخطارات، أو برنامج Workday، أو غيرها من عمليات تكامل نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS). 
التنوع والتضمين سياسة مكافحة التحرش، والتدريب على التنوع، والتدريب على مكافحة التحيز والميل الجنسي، والتمييز والتنمر.
المزايا تحسين تجربة الموظف

يطرح الموظفون الكثير من الأسئلة ويمكن لمساعد الموارد البشرية الافتراضي العثور على إجابات لأسئلتهم الأكثر شيوعًا بسرعة وسهولة. باستخدام روبوت المحادثة الخاص بالموارد البشرية، يمكنك تقليل تعقيد العمليات لتوفير ساعات لا حصر لها من العمل للموظفين وموظفي الموارد البشرية لديك وإبعادهم عن الإحباط، مما يساعد على منع إرهاق الموظفين ويعزز رضاهم.

 التكامل يسرِّع التفاعلات

يمكنك أتمتة العمليات عبر أنظمة خلفية متعددة من خلال واجهة مستخدم (UI) حوارية واحدة للمساعدة في تبسيط الكفاءات للموظفين وفريق الموارد البشرية الذي يقدم الدعم لهم. لا تتبع خطوات مجهدة ومتعددة المراحل للتعامل مع أنظمة نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS).

 رؤى أفضل حول الموظفين

تساعد التحليلات المضمنة متخصصي الموارد البشرية لديك على فهم ما يفكر فيه موظفوك لكي تتمكن من اتخاذ تدابير استباقية تلبي احتياجاتهم بدلًا من اتباع استراتيجية رد الفعل. حدد النقاط التي تحتاج إلى تحسين وادعم موظفيك متى وأينما يحتاجون إلى الدعم حتى يكون أعضاء فريق الموارد البشرية لديك أكثر فاعلية.
دراسات حالة
Telstra

قامت أكبر شركة اتصالات في أستراليا بتصميم روبوت محادثة توجيه بسيطة يحمل اسم &quot;Codi&quot;، ويتولى العديد من المهام الداخلية والخارجية، مما يوفر بشكل إجمالي ما يقدر بنحو 10 ملايين دولار أسترالي. وبفضل محرك اللغة الطبيعية المضبوط بدقة، يُعد Codi خدمة كونسيرج رقمية متكاملة الخدمات.
ENN Group

تتيح شركة الطاقة العملاقة هذه التي تقع في الصين للموظفين الحصول على تحديثات الحالة للعمليات الداخلية، مثل تقارير النفقات، دون التسجيل في الأنظمة الداخلية الفردية أو إجراء استعلامات يدوية.
NHS Trust

أطلقت مجموعة NHS Trust الطبية التي تقع في هارتفوردشير الشرقية والشمالية، وهو مساعد افتراضي ذكي جديد مدعوم من IBM watsonx Assistant على IBM Cloud®، للتخفيف من أعباء العمل الإداري لموظفي الموارد البشرية، وتوفير وقتهم للقيام بمهام أكثر تعقيدًا وذات قيمة مضافة، بينما توفير خدمة دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع الموظفين.
الميزات ذات الصلة
إجابات من مصدر واحد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يمكنك توحيد تجربة الموظف الخاصة بأدوات الموارد البشرية من خلال واجهة واحدة متكاملة بالكامل مع أنظمة الواجهة الخلفية لديك، مما يتيح أتمتة المهام المطلوبة بشكل متكرر. ومن خلال واجهة المحادثة الخاصة بالموظفين، يحصل الموظفون على إجابات لأسئلتهم الملحة في الوقت الحقيقي عبر Web أو Slack أو Microsoft Teams أو الهاتف المحمول. تعرّف على عمليات التكامل
إنشاء روبوت محادثة سهل يمكنك تمكين موظفي الموارد البشرية الذين ليس لديهم خبرة سابقة في روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من تأليف ونشر القدرات الجديدة بسرعة. تسرع المهارات المعدة مسبقًا والذكاء الاصطناعي والأتمتة من إنشاء روبوتات الموارد البشرية لنشر أسرع وكفاءة أكبر. تعرف على المنشئ المرئي
تحليلات قوية تمكن من فهم احتياجات الموظفين من خلال رؤية أكبر للإجراءات المتبعة في قسم الموارد البشرية التي يستخدمها موظفوك كثيرًا والإجراءات التي يتمنون وجودها. يستطيع قسم الموارد البشرية لديك فهم ميول الموظفين بشكل أفضل، بناءً على الأسئلة الأكثر شيوعًا وأنماط الاستخدام. تحلل روبوتات المحادثة أسئلة الموظفين للتعلم التلقائي وتقديم التحسينات المستمرة. تعرَّف على التحليلات
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