Telstra قامت أكبر شركة اتصالات في أستراليا بتصميم روبوت محادثة توجيه بسيطة يحمل اسم "Codi"، ويتولى العديد من المهام الداخلية والخارجية، مما يوفر بشكل إجمالي ما يقدر بنحو 10 ملايين دولار أسترالي. وبفضل محرك اللغة الطبيعية المضبوط بدقة، يُعد Codi خدمة كونسيرج رقمية متكاملة الخدمات.

ENN Group تتيح شركة الطاقة العملاقة هذه التي تقع في الصين للموظفين الحصول على تحديثات الحالة للعمليات الداخلية، مثل تقارير النفقات، دون التسجيل في الأنظمة الداخلية الفردية أو إجراء استعلامات يدوية.