يستخدم IBM watsonx Assistant نماذج لغوية كبيرة والذكاء الاصطناعي الحواري الأفضل في فئته لتوفير وصول سهل إلى سياسات الموارد البشرية وتقديم استجابات دقيقة للموظفين. وباستخدام watsonx Assistant، يمكن تكوين روبوتات المحادثة للموارد البشرية بسرعة للتعرُّف على سياسات عملك والتكامل مع حلولك التقنية. وقد أدى هذا الأمر إلى توحيد تجربة دعم الموارد البشرية من خلال:
تحقق من خيارات التسعير المختلفة لاشتراك watsonx Assistant الخاص بك، وابدأ اليوم في تصميم أول مساعد بالذكاء اصطناعي من أجلك.
يمكنك تقليص الوقت الذي يقضيه الموظفون في مهام الموارد البشرية الشائعة بنسبة %75%.
أفضل من المنافسين بنسبة تصل إلى 14.7% في فهم نوايا الموظف.
يمكن أن يبدأ عائد الاستثمار في أقل من عام واحد مع توفر ما لا يقل عن 500 موظف. ويمكن أن يبدأ بشكل أسرع مع زيادة عدد الموظفين.
يطرح الموظفون الكثير من الأسئلة ويمكن لمساعد الموارد البشرية الافتراضي العثور على إجابات لأسئلتهم الأكثر شيوعًا بسرعة وسهولة. باستخدام روبوت المحادثة الخاص بالموارد البشرية، يمكنك تقليل تعقيد العمليات لتوفير ساعات لا حصر لها من العمل للموظفين وموظفي الموارد البشرية لديك وإبعادهم عن الإحباط، مما يساعد على منع إرهاق الموظفين ويعزز رضاهم.
يمكنك أتمتة العمليات عبر أنظمة خلفية متعددة من خلال واجهة مستخدم (UI) حوارية واحدة للمساعدة في تبسيط الكفاءات للموظفين وفريق الموارد البشرية الذي يقدم الدعم لهم. لا تتبع خطوات مجهدة ومتعددة المراحل للتعامل مع أنظمة نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS).
تساعد التحليلات المضمنة متخصصي الموارد البشرية لديك على فهم ما يفكر فيه موظفوك لكي تتمكن من اتخاذ تدابير استباقية تلبي احتياجاتهم بدلًا من اتباع استراتيجية رد الفعل. حدد النقاط التي تحتاج إلى تحسين وادعم موظفيك متى وأينما يحتاجون إلى الدعم حتى يكون أعضاء فريق الموارد البشرية لديك أكثر فاعلية.
قامت أكبر شركة اتصالات في أستراليا بتصميم روبوت محادثة توجيه بسيطة يحمل اسم "Codi"، ويتولى العديد من المهام الداخلية والخارجية، مما يوفر بشكل إجمالي ما يقدر بنحو 10 ملايين دولار أسترالي. وبفضل محرك اللغة الطبيعية المضبوط بدقة، يُعد Codi خدمة كونسيرج رقمية متكاملة الخدمات.
تتيح شركة الطاقة العملاقة هذه التي تقع في الصين للموظفين الحصول على تحديثات الحالة للعمليات الداخلية، مثل تقارير النفقات، دون التسجيل في الأنظمة الداخلية الفردية أو إجراء استعلامات يدوية.
أطلقت مجموعة NHS Trust الطبية التي تقع في هارتفوردشير الشرقية والشمالية، وهو مساعد افتراضي ذكي جديد مدعوم من IBM watsonx Assistant على IBM Cloud®، للتخفيف من أعباء العمل الإداري لموظفي الموارد البشرية، وتوفير وقتهم للقيام بمهام أكثر تعقيدًا وذات قيمة مضافة، بينما توفير خدمة دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع الموظفين.
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