ما هو نظام إدارة المحتوى (CMS)؟

لفهم كيفية عمل نظام إدارة المحتوى، دعونا نعود خطوة إلى الوراء. فموقع الويب الذي تتم إدارته يدويًا يتطلب من الفرد أو المؤسسة كتابة ملف HTML ثابت من الصفر وتحميله إلى الخادم لكل صفحة ويب. هذا النهج يستهلك وقتًا وجهدًا كبيرين، ويتطلب تحديثات دورية، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد في المؤسسات المشغولة.

ولتفادي هذا التعقيد، يمكن استخدام منصة CMS، حيث يكون النظام مُهيّأ بالفعل على الواجهة الأمامية والخلفية، وكل ما يراه منشئ المحتوى هو واجهة سهلة تتيح له تنفيذ التعديلات اللازمة بسهولة. وقد صُمِّم نظام إدارة المحتوى (CMS) لتحسين تجربة العملاء عند تصفح المحتوى عبر الإنترنت أو من خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة.

بالإضافة إلى ذلك، تُعد واجهات برمجة التطبيقات (APIs) جزءًا أساسيًا من أي نظام CMS ناجح، إذ تتيح الربط بين الأنظمة المختلفة عبر عدة مجالات. فواجهات البرمجة الخاصة بالتطبيقات أو الهواتف أو مواقع الويب تساعد على استيعاب المحتوى من نظام إدارة المحتوى.