تجمع حلول إدارة المحتوى بطريقة ذكية محتوى المؤسسة وتعمل على حوكمته وإدارته وإثرائه بحيث يمكن نشره بكفاءة وأمن عبر أي سحابة وضمن أي تطبيق.
غالباً ما يبدأ التحول الرقمي بمنصة حديثة لخدمات المحتوى. وبفضل الوصول الآمن إلى مجموعة كبيرة من عناصر المحتويات والتحكم فيها، بما في ذلك المستندات والصور والملفات الصوتية، يمكن أن يحقق الموظفون إنتاجية أكبر في أي وقت وفي أي مكان، كما يمكن للمؤسسات تقديم تجربة أفضل للعملاء.
يمنح نظام إدارة محتوى المؤسسة المستخدمين وصولاً فعالاً إلى ما يحتاجون إليه على مستوى المؤسسة. فهو يتيح إمكانية الوصول إلى المحتوى عبر قنوات متعددة مثل الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، وكقدرات منفصلة مدمجة في سير العمل أو التطبيقات مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
يمكنك تحسين تجربة العملاء من خلال تسريع موافقات العملاء، وبالتالي تقليل أوقات إدارة الحالات وغير ذلك الكثير.
يمكنك أتمتة عملية تصنيف المستندات يدويًا والتي تستغرق وقتًا طويلاً وإدخال البيانات الوصفية المعرضة للأخطاء.
يمكنك البحث عن المحتوى والوصول إليه ومشاركته وإدارته من العديد من التطبيقات والأجهزة على مستوى المؤسسة مع توفّر خيارات نشر مرنة.
يمكنك تطبيق عمليات موحدة لحوكمة المحتوى بشكل متسق عبر المستودعات والملفات المشتركة من خلال حل واحد شامل وقابل للتوسع.
يمكنك استخدام أدوات الرمز المنخفض لإنشاء تطبيقات آمنة تركز على المحتوى وقائمة على الحاويات يمكن نشرها على أي سحابة.
وفّر وقت موظفيك وحسّن تجربة العملاء باستخدام IBM® FileNet® Content Manager — وهو حل مرن ومكتمل الميزات لإدارة المحتوى والذي يوفر أيضًا الأساس لـ Cloud Pak® for Business Automation. تعرّف على كيفية استخدامه كحل تعاون خارجي لأي تطبيق أعمال يعمل على السحابة.
تعد خدمات المحتوى من القدرات الرئيسية في IBM Cloud Pak® for Business Automation.. ستجد ما يلي:
IBM FileNet Content Manager
IBM Cloud Pak for Business Automation
IBM Enterprise Records
IBM Content Collector
جمع البيانات وأتمتتها وتصنيفها واستخراجها من المحتوى.
تنسيق سير العمل عبر جميع أصول وخدمات المحتوى.
التقط كشوف الحسابات والمراسلات الصادرة واستفد من خيارات الأرشفة والبحث والاسترجاع القوية.
تعرف على كيفية استخدام Fleet Hire Services لحلول إدارة المحتوى في المؤسسات من IBM للمساعدة على إدارة العمليات المعقدة بكفاءة.
تعرّف على كيفية قيام شركة Central Nacional Unimed بتبسيط الفواتير الطبية باستخدام سير عمل المحتوى الإلكتروني.
لست متأكدًا من نقطة البداية الصحيحة؟ جرّب ورشة عمل مجانية أو تعرف على المزيد عن حلول إدارة المحتوى في المؤسسات من IBM.
يمكنك أتمتة العمل وتسريع نمو الأعمال باستخدام هذه المجموعة المعيارية من عناصر البرامج المتكاملة والمصممة لأي سحابة هجينة.
يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم معارف تفصيلية عميقة من المحتوى غير المنظم من خلال هذا الحل المرن ومتكامل المزايا لإدارة المحتوى.