ما هي شبكة التخزين (SAN)؟

قد لا توفر ذاكرة الكمبيوتر وموارد التخزين المحلية سعة تخزين كافية، أو حماية للتخزين، أو وصول متعدد المستخدمين، أو سرعة وأداء لتطبيقات المؤسسات. لذلك، تستخدم معظم المؤسسات شكلًا من أشكال شبكات التخزين (SAN) بالإضافة إلى التخزين المتصل بالشبكة (NAS) لتحسين الكفاءة وإدارة البيانات بشكل أفضل.

تقليديًا، كان بإمكان عدد محدود فقط من أجهزة التخزين الاتصال بخادم، مما يحد من سعة تخزين الشبكة. ومع ذلك، فإن شبكة التخزين (SAN) تقدم مرونة في الشبكات تمكن خادمًا واحدًا، أو العديد من الخوادم غير المتجانسة عبر مراكز بيانات متعددة، من مشاركة أداة تخزين مشتركة. تلغي SAN الاتصال المخصص التقليدي بين خادم ملفات الشبكة والتخزين—ومفهوم أن الخادم يمتلك ويدير أجهزة التخزين فعليًا—مما يزيل اختناقات عرض النطاق الترددي. كما تقضي SAN على نقاط الفشل الفردية لتعزيز موثوقية وتوافر التخزين.

يُعدّ نظام شبكة التخزين (SAN) الأمثل أيضًا للتعافي من الكوارث (DR) لأن الشبكة قد تتضمن العديد من أجهزة التخزين، بما في ذلك الأقراص والأشرطة المغناطيسية والتخزين الضوئي. وقد تكون أداة التخزين موجودة أيضًا بعيدًا عن الخوادم التي تستخدمها.