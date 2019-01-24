التكاليف الحقيقية للتعافي من الكوارث

غالبًا ما يبقى حلّ DR غير مُستَخدَم ولا يحقق أي عائد على الاستثمار. وقد تشمل التكاليف التشغيلية المستمرة كلًّا من مركز البيانات والعمالة والاتصال والطاقة والبنية التحتية وصيانة البرامج. وتؤدي هذه العناصر إلى تكاليف رأسمالية وتشغيلية كبيرة مرتبطة بامتلاك حلّ التعافي من الكوارث داخل المؤسسة. ويُضاف إلى هذه التكاليف ضرورة تحديث حلّ التعافي من الكوارث بالتزامن مع تحديث بيئة الإنتاج، . مما يضاعف فعليًا تكلفة كل عملية ترقية. ولزيادة التعقيد، لا يمكن اعتماد حلول التعافي من الكوارث الجديدة والناشئة إلا بعد استرداد قيمة الاستثمار في الحلّ الذي تم شراؤه مسبقًا.

مقارنة حلّ التعافي من الكوارث باشتراك شهري في خدمة DRaaS

قارن بين حلّ التعافي من الكوارث المملوك داخليًا وبين اشتراك شهري في خدمة التعافي من الكوارث كخدمة، والذي يشمل أجهزة مؤسسية مُهيّأة مسبقًا، بالإضافة إلى الصيانة والدعم المرتبطين بمتطلبات التعافي الخاصة بك. ينقل اشتراك DRaaS عبء صيانة الموقع البديل إلى المزوّد، مما يُلغي التكاليف الأولية ويُخفّض النفقات التشغيلية الإجمالية. وبالطريقة نفسها التي انتقلت بها المؤسسات إلى استخدام خدمات SaaS ومزوّدي الخدمات المُدارة في وظائف كشوف المرتبات والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، يساهم اعتماد DRaaS المُدار والنسخ الاحتياطي في خفض التكاليف الرأسمالية وتكاليف العمالة المرتفعة المرتبطة بحلول التعافي من الكوارث داخل الموقع.

وبالإضافة إلى وفورات التكلفة الناتجة عن استخدام DRaaS بدلًا من امتلاك حل داخلي، ينبغي مراعاة تكاليف فترات التعطل. تقدّر Gartner متوسط تكلفة فترات التعطّل بحوالي 5,600 دولار في الدقيقة الواحدة لدى معظم المؤسسات متوسطة إلى كبيرة الحجم. ورغم أن تنفيذ خطة التعافي من الكوارث داخل الموقع قد يكون فعالًا، فإن اعتماد خدمة DRaaS القائمة على الحوسبة السحابية يمكن أن يوفر أوقات استعادة أسرع، بشرط أن يخصص مقدمو الخدمة العملية بالشكل الصحيح.

اعتبارات الخدمة وسهولة الاستخدام

في الوقت نفسه، يتوقع المستخدمون مستوى خدمة من فريق دعم العملاء لدى مزوّد DRaaS يلبّي توقعاتهم أو يتجاوزها. ووفقًا لموقع Gartner ، فإن المزوّدين الأصغر حجمًا الذين يديرون برامج خدمة العملاء لديهم بكفاءة، يحققون أعلى معدلات رضا للعملاء، بدرجة 4.5 أو أعلى على مقياس من 1 إلى 5. قد يواجه مزوّد خدمة DRaaS ذو القاعدة الكبيرة من العملاء ضغطًا شديدًا عند ارتفاع حجم طلبات الدعم، ويُفقد هذا الوضع المؤسسة الفائدة الأساسية من تفويض هذه المسؤوليات إلى مزوّد خدمة DRaaS.

ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة عند اختيار الحل الأنسب للمؤسسة الاعتقاد بأن الحلّ المملوك والمدار داخليًا سيكون أقل تكلفة في النهاية. ويؤكد مؤيدو حلول التعافي من الكوارث داخل الموقع أن هذه الحلول تُعد أصولًا ملموسة للمؤسسة، وأن الموظفين الداخليين قادرون على إدارتها دون الحاجة إلى مزوّدين خارجيين. لكن المشكلة أن هذا التقييم لا يأخذ في الاعتبار التكلفة الإجمالية للملكية بكل أعبائها التشغيلية. كما أن حلول التعافي من الكوارث تُعد أصولًا قابلة للاستهلاك، وستتطلب الترقية أو الاستبدال بمرور الوقت. ويمكن أن يؤثر معدل دوران الموظفين بشكل كبير في قدرة المؤسسة على إدارة حلول DR بكفاءة.

والواقع أن امتلاك وإدارة موقع تعافي من الكوارث داخلي قد يكلّف ما يقرب من ثلاثة أضعاف تكلفة استخدام خدمة DRaaS. وتحدّد شروط العقد المبرم مع المزوّد آلية إدارة حل التعافي من الكوارث، ويجب أن يتضمن العقد مستويات الخدمة وإجراءات التصعيد بشكل واضح. ومن خلال تفويض إدارة التعافي من الكوارث إلى المزوّد، يتاح للموظفين الداخليين التركيز على إدارة العمليات الأساسية للمؤسسة.

تتمثّل مشكلة أخرى في أن معظم الحلول المحلية تفترض أن معظم أحمال التشغيل أو جميعها يمكن دمجها ضمن منصة واحدة للتعافي من الكوارث أو منصة مشتركة للنسخ الاحتياطي. وغالبًا ما تكون خدمات الاستعادة غير المتدرجة إحدى أكبر نقاط الضعف في حلول التعافي من الكوارث والنسخ الاحتياطي المحلية، ويمكن أن تتسبب في المشكلات التالية:

منصّات تعافٍ ونسخ احتياطي مصمّمة لتلبية إرشادات عامة فقط دون مراعاة الاحتياجات الخاصة لكل تطبيق.

أحمال تشغيل حسّاسة ومهمة غير محمية بالشكل الكافي.

أحمال تشغيل من المستوى الأدنى محمية بشكل يفوق احتياجاتها الفعلية.

زيادة مخاطر فترات التعطّل بالنسبة لأحمال التشغيل الحسّاسة للأعمال.

إفراط أو تقصير في الاستثمار عبر مستويات التطبيق المختلفة.

الحوسبة السحابية والتعافي من الكوارث

تقدّم الحوسبة السحابية مجموعة واسعة من الاستخدامات والخدمات التي يمكن للشركات تنفيذها، ومن بينها التشغيل الكامل، بنسبة 100%، من البيئة السحابية. وتُعد الشركات الناشئة في مجال التقنية مثالًا بارزًا على هذا الأسلوب.

وإذا كانت مؤسستك تخطط لاستخدام مزوّدي السحابة العامة كبيئة الإنتاج الأساسية، فإن CPA Canada توصي بإعداد خطط للتعافي من الكوارث للتطبيقات السحابية بالطريقة نفسها التي تُعد بها للتطبيقات المحلية. فعدم القيام بذلك يضع المؤسسة تحت اعتماد كامل على مزوّد الخدمة السحابية (CSP)، ولا يترك أمامها أي خيارات حتى يعود مزوّد CSP إلى العمل. ويُعد الاعتماد على مزوّد CSP بديل خيارًا موصى به لحلول DR. ويوفر هذا النهج خيارًا فعّالًا للأعمال في حال تعرض الموقع الأساسي لعطل أو لم يعد قادرًا على العمل. ويُعد مزوّدو DRaaS الداعمون للبيئات متعددة السحابات الخيار الأفضل لتوفير مرونة مستندة إلى السحابة.

ورغم أن التكلفة المبدئية لأجهزة DR قد تبدو جذابة مقارنةً برسوم اشتراك DRaaS لعدة سنوات، فإن المقارنة الحقيقية يجب أن تأخذ في الحسبان التكلفة التشغيلية الإجمالية للحلّين. وعند احتساب جميع التكاليف، يتّضح أن DRaaS هو الخيار الأكثر مسؤولية من الناحية المالية.

