ما هي استمرارية الأعمال؟

ومن دون خطة لاستمرارية الأعمال، تترك المؤسسات نفسها عرضة لمجموعة من الحوادث. فعندما تفشت جائحة كوفيد في عام 2020، لم يكن لدى 51% من الشركات حول العالم خطة لاستمرارية الأعمال.1

يمكن أن يكون النقص في إدارة استمرارية الأعمال (BCM) مكلفًا للغاية. على سبيل المثال، بلغ متوسط تكلفة اختراق البيانات في عام 2023 4,45 مليون دولار أمريكي، وفقًا للتقرير الصادر عن ®IBM "تكلفة اختراق البيانات".2 بعد هذه الخسارة، قد تجد الشركات صعوبة في التعافي. أكثر من 40% من الشركات لن تعيد فتح أبوابها بعد مواجهة كارثة.3 يمكن أن يؤدي الاستثمار في تخطيط استمرارية الأعمال إلى تحقيق وفورات على المدى الطويل، حيث أن استراتيجيات التعافي موجودة حتى قبل وقوع التهديد.