ما هي استمرارية الأعمال؟

تشير استمرارية الأعمال إلى قدرة المؤسسة على الحفاظ على وظائف الأعمال الحيوية وتقليل الاضطراب واستئناف العمليات العادية بأقل فترة تعطل عند حدوث أزمة. يمكن أن تشمل مثل هذه الأزمات الهجمات الإلكترونية أو أعطال المعدات أو سلسلة التوريد والكوارث الطبيعية وانقطاع التيار الكهربائي وغيرها من الأحداث غير المتوقعة.
ومن دون خطة لاستمرارية الأعمال، تترك المؤسسات نفسها عرضة لمجموعة من الحوادث. فعندما تفشت جائحة كوفيد في عام 2020، لم يكن لدى 51% من الشركات حول العالم خطة لاستمرارية الأعمال.1
يمكن أن يكون النقص في إدارة استمرارية الأعمال (BCM) مكلفًا للغاية. على سبيل المثال، بلغ متوسط تكلفة اختراق البيانات في عام 2023 4,45 مليون دولار أمريكي، وفقًا للتقرير الصادر عن ®IBM "تكلفة اختراق البيانات".2 بعد هذه الخسارة، قد تجد الشركات صعوبة في التعافي. أكثر من 40% من الشركات لن تعيد فتح أبوابها بعد مواجهة كارثة.3 يمكن أن يؤدي الاستثمار في تخطيط استمرارية الأعمال إلى تحقيق وفورات على المدى الطويل، حيث أن استراتيجيات التعافي موجودة حتى قبل وقوع التهديد.
توضح خطة استمرارية الأعمال (BCP) بالتفصيل الخطوات التي ستتبعها المؤسسة للعودة إلى وظائف العمل العادية في حالة وقوع كارثة. وتتخذ خطط استمرارية الأعمال نهجًا موسعًا، بهدف إعداد المؤسسات لمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات المحتملة.
في حين أن خطط استمرارية الأعمال وخطط التعافي من الكوارث هي خطط طوارئ، فإن كلًا منهما يتعامل مع إدارة الأزمات بشكل مختلف. بينما تركز إدارة استمرارية الأعمال على التأهب على نطاق أوسع، تركز خطة التعافي من الكوارث (DRP) بشكل خاص على حماية البيانات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات عند وقوع حادث.
إن خطط استمرارية الأعمال هي استراتيجية استباقية للحفاظ على وظائف الأعمال قبل الانقطاع وفي أثنائه وبعده مباشرةً. وفي الوقت نفسه، تُعدّ خطط التعافي من الكوارث استراتيجية تفاعلية للاستجابة الفعالة والتعافي من الكوارث.
غالبًا ما يتم التعامل مع هاتين الخطتين بشكل منفصل، ولكن اتباع نهج منسق لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث يمكن أن يزيد من تعزيز المرونة التشغيلية للمؤسسة.
عند وقوع حادث غير مخطط له، يمكن لخطة استمرارية الأعمال أن توضح الطريق إلى الأمام وتقدم هيكلًا لعمليات الاستجابة والتعافي.
فيما يلي بعض الفوائد التي يمكن أن تتوقعها الشركات التي تستثمر في إنشاء خطة قوية لاستمرارية الأعمال:
يمكن أن يؤدي الحدث الكارثي إلى تعطل مدمر. تعم الفوضى، وغالبًا ما تتدافع الفرق لإعادة تشغيل الأنظمة مرة أخرى. يمكن أن يساعد برنامج استمرارية الأعمال في تقليل هذا الاضطراب، مع وجود خطة لإدارة الأزمات وإجراءات إدارة الطوارئ للعودة إلى العمل في وقت أقل.
بمجرد انتهاء وظائف الأعمال الهامة، يمكن للفرق التركيز على استئناف العمليات التجارية العادية. تحدد خطة استمرارية الأعمال هدف وقت التعافي أو RTO، الذي يشير إلى مقدار الوقت المستغرق لاستعادة العمليات التجارية بعد وقوع حادث غير مخطط له. يمكن أن يؤدي تنفيذ خطط استمرارية الأعمال التي تم اختبارها بدقة والتي تحدد RTO معقولًا إلى انتعاش سريع للأعمال، وزيادة ثقة العملاء والمستثمرين والأطراف المعنية.
يمكن أن تكون اضطرابات الأعمال باهظة الثمن—كل دقيقة تتعطل فيها أنظمة الشركة قد تترجم إلى خسارة في الإيرادات. يمكن أن تقلل إدارة استمرارية الأعمال بشكل كبير من تكاليف الاسترداد. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات أن تستثمر في حلول الأمن الإلكتروني مثل الذكاء الاصطناعي الأمني والأتمتة كجزء من خطة استمرارية الأعمال، والتي يمكن أن تؤدي إلى توفير 1,76 مليون دولار أمريكي في المتوسط، وفقًا للتقرير الصادر عن IBM "تكلفة اختراق البيانات".2 يمكن أن تقلل خطة استمرارية الأعمال أيضًا من تأثير أي تداعيات محتملة على السمعة قد تتبع ذلك.
قد تكون استمرارية الأعمال مطلبًا تنظيميًا، خاصة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتمويل الشخصي. يعد إنشاء خطة قوية لاستمرارية الأعمال أمرًا ضروريًا للمؤسسات العاملة في هذه القطاعات، مما يساعدها على تلبية معايير الامتثال.
عندما يتعلق الأمر بتخطيط استمرارية الأعمال، سيكون لكل مؤسسة احتياجاتها الخاصة. وعلى الرغم من عدم وجود إطار عمل واحد يناسب جميع المؤسسات، فإليك أربع خطوات يمكن للشركات اتخاذها لإنشاء خطة فعالة لاستمرارية الأعمال:
يُعدّ تحليل تأثير الأعمال (BIA) جزءًا أساسيًا من إدارة المخاطر ويُعدّ بمثابة الخطوة الأولى في عملية التخطيط. وهو ينطوي على تقييم المخاطر لتقييم وظائف الأعمال المختلفة وتحديد أي مخاطر وتهديدات ونقاط ضعف محتملة. ويستلزم تحليل تأثير الأعمال أيضًا تقدير احتمالية حدوث هذه الأحداث وتأثيرها المحتمل على العمليات التجارية حتى تتمكن المؤسسات من تحديد الأولويات وفقًا لذلك.
يجب على الشركات تصميم استجابة مناسبة لكل حدث يتم تحديده. من الضروري أن تتضمن الاستجابة بروتوكولات واضحة وإجراءات مفصلة لمواجهة التهديد.
تتطلب الأحداث المختلفة مستويات مختلفة من الاستجابة. فعلى سبيل المثال، عندما يتسبب انقطاع التيار الكهربائي أو هجوم إلكتروني في انقطاع الخدمة، قد تحتاج المؤسسة إلى تشغيل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ذات المهام الحساسة أولًا ثم تشغيل التطبيقات المهمة الأخرى لاحقًا.
تأتي هذه الخطوة أيضًا حيث تأتي اعتبارات التكنولوجيا، خاصةً عند تحديد هدف نقطة الاسترداد (RPO). ويشير هدف نقطة الاسترداد الخاص بالمؤسسة إلى كمية البيانات التي يمكنها تحمل خسارتها في كارثة ومع ذلك تتعافى. واعتمادًا على هدف نقطة الاسترداد الخاص بها، قد تنظر الشركات في أدوات النسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها. تساعد هذه الأدوات على إصلاح فقدان البيانات وحلول النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث التي تخزن البيانات خارج الموقع في مركز بيانات بعيد، وخدمات الجهات الخارجية مثل التعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS).
خلال هذه الخطوة، سيقوم قادة الأعمال والأطراف المعنية بتعيين أعضاء الفريق الرئيسيين الذين سيضعون الخطة موضع التنفيذ ويوجهون جهود الاستجابة والتعافي. تحدد خطة استمرارية الأعمال الفعالة بوضوح مسؤوليات كل عضو في الفريق وتحدد الموارد المطلوبة لأداء أدوارهم. تتضمن أيضًا معلومات الاتصال لأعضاء الفريق هؤلاء، بالإضافة إلى وسائل اتصال بديلة في حالة انقطاع التيار الكهربائي التي تؤدي إلى انقطاع الاتصال.
لإثبات قوة خطة استمرارية الأعمال (BCP)، يجب على المنظمات وضعها من خلال الاختبارات الدورية والمراجعات المستمرة. كما أن التدريب ضروري لتثقيف الموظفين بشأن التهديدات المحتملة، في حين يمكن أن تساعد التدريبات التجريبية المتكررة على سيناريوهات واقعية في تحديد المشكلات وفرص التحسين. ومن خلال اختبار خطة استمرارية الأعمال وتحسينها بانتظام، تكون المؤسسات مستعدة قدر الإمكان عند وقوع كارثة فعلية.
