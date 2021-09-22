يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل استخدام البرمجيات كخدمة (SaaS) من مزوِّدين سحابيين مختلفين مثل Salesforce وWorkday على سبيل المثال. لكن في المؤسسات الكبرى، يُشير مفهوم السحابة المتعددة عادةً إلى تشغيل تطبيقات المؤسسة على منصة كخدمة (PaaS) أو بنية تحتية كخدمة (IaaS) من مزودي خدمات سحابية متعددين، مثل Amazon Web Services (AWS) وGoogle Cloud Platform وIBM Cloud وMicrosoft Azure.

الحل متعدد السحابات هو حل حوسبة سحابية يمكن نقله عبر بنى تحتية سحابية متعددة لمزوِّدي خدمات مختلفين. عادةً ما يتم بناء حلول السحابة المتعددة على تقنيات مفتوحة المصدر وسحابية الأصل، مثل Kubernetes، المدعومة من جميع مزوِّدي الخدمات السحابية العامة. كما أنها تتضمن عادةً قدرات لإدارة أعباء العمل عبر بيئات سحابة متعددة من خلال وحدة تحكُّم مركزية أو واجهة موحَّدة.

يقدِّم العديد من مزوِّدي السحابة الرائدين ومزوِّدي الحلول السحابية، مثل VMware، حلولًا متعددة السحابة للبنية التحتية للحوسبة والتطوير ومستودعات البيانات والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) والتعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال وغيرها.