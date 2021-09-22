السحابة المتعددة هي استخدام الخدمات السحابية من أكثر من مورِّد سحابي واحد. ويمنح ذلك المؤسسات مرونة لتحسين الأداء والتحكم في التكاليف وتجنُّب التقييد بمزوِّد واحد.
يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل استخدام البرمجيات كخدمة (SaaS) من مزوِّدين سحابيين مختلفين مثل Salesforce وWorkday على سبيل المثال. لكن في المؤسسات الكبرى، يُشير مفهوم السحابة المتعددة عادةً إلى تشغيل تطبيقات المؤسسة على منصة كخدمة (PaaS) أو بنية تحتية كخدمة (IaaS) من مزودي خدمات سحابية متعددين، مثل Amazon Web Services (AWS) وGoogle Cloud Platform وIBM Cloud وMicrosoft Azure.
الحل متعدد السحابات هو حل حوسبة سحابية يمكن نقله عبر بنى تحتية سحابية متعددة لمزوِّدي خدمات مختلفين. عادةً ما يتم بناء حلول السحابة المتعددة على تقنيات مفتوحة المصدر وسحابية الأصل، مثل Kubernetes، المدعومة من جميع مزوِّدي الخدمات السحابية العامة. كما أنها تتضمن عادةً قدرات لإدارة أعباء العمل عبر بيئات سحابة متعددة من خلال وحدة تحكُّم مركزية أو واجهة موحَّدة.
يقدِّم العديد من مزوِّدي السحابة الرائدين ومزوِّدي الحلول السحابية، مثل VMware، حلولًا متعددة السحابة للبنية التحتية للحوسبة والتطوير ومستودعات البيانات والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) والتعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال وغيرها.
القيمة الأساسية للسحابة المتعددة في المؤسسات تكمن في أنها تمنع التقييد بمزوِّد واحد ومشكلات الأداء والخيارات المحدودة والتكاليف غير الضرورية الناتجة عن الاعتماد على مزوِّد سحابة واحد فقط. توفِّر استراتيجية السحابة المتعددة للمؤسسات ما يلي:
المفتاح لزيادة فوائد البنية متعددة السحابات هو إدارة التطبيقات والموارد عبر عدة سُحب بشكل مركزي كما لو كانت جزءًا من سحابة واحدة. لكن إدارة سحابات متعددة تأتي مع تحديات متعددة، ومنها:
تستخدم المؤسسات أدوات إدارة متعددة السحابة، أو من الأفضل منصة إدارة متعددة السحابة، لمراقبة وإدارة عمليات النشر المتعددة كما لو كانت بيئة سحابية واحدة. عادةً ما توفِّر أفضل منصات إدارة السحابة المتعددة ما يلي:
السحابة الهجينة هي استخدام كلٍّ من البيئات السحابية العامة والخاصة، مع إدارة وتنظيم وقابلية نقل بينهما تمكِّن المؤسسة من الاستفادة منهما كبيئة بنية تحتية واحدة موحَّدة ومحسَّنة لتكنولوجيا المعلومات.
السحابة المتعددة والهجينة ليستا متعارضتين مع بعضهما. في الواقع، معظم السحابات الهجينة الخاصة بالمؤسسات هي سحابات متعددة هجينة، حيث إنها تتضمن خدمات سحابية عامة أو خاصة من اثنين على الأقل من مزوِّدي الخدمات السحابية.
تعتمد السحابة المتعددة الهجينة على فوائد السحابة المتعددة من خلال:
اكتشف رؤى قابلة للتنفيذ لتبسيط تحديث التطبيقات واعتماد حلول السحابة الهجينة لتحقيق ابتكار أسرع وكفاءة أعلى.
اكتشف كيفية إعادة تشكيل استراتيجيات الأعمال باستخدام السحابة الهجينة وحلول الذكاء الاصطناعي. تعلَّم من خبراء الصناعة، واستكشف الشراكات الاستراتيجية، وتعمَّق في دراسات الحالة التي توضِّح كيفية تعزيز الابتكار وتحسين العمليات باستخدام تقنيات قابلة للتوسع وجاهزة للمستقبل.
أطلق العنان للقدرات الجديدة وحفِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات الاستشارات السحابة من IBM. اكتشف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال إستراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.
استفد من القوة المشتركة للذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة لدمج البيانات بسلاسة وتعزيز الابتكار وتحويل أعمالك. استكشف رؤى الخبراء وقصص النجاح والتطبيقات الواقعية لتسريع التحول الرقمي لديك.
دخلت Delta Air Lines في شراكة مع IBM لتحويل عملياتها وتقديم تجارب جديدة للعملاء من خلال الانتقال إلى سحابة هجينة.
بادر باستخدام منصة Red Hat OpenShift المُدارة بالكامل. تمكَّن من تسريع عملية التطوير والنشر لديك من خلال حلول قابلة للتوسع وآمنة ومصممة لتلبية احتياجاتك.
تمكَّن من تبسيط التحول الرقمي في مؤسستك باستخدام حلول السحابة الهجينة من IBM، والمصممة لتحسين قابلية التوسع والتحديث والتكامل السلس عبر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك.
أطلق العنان للقدرات الجديدة وحفِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات الاستشارات السحابية من IBM. اكتشف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال إستراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.
قم بتعزيز إمكانات تقنية السحابة الهجينة باستخدام الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. استكشف كيف يمكنك تحسين البنية التحتية السحابية لديك باستخدام عروض السحابة الهجينة من IBM أو الوصول إلى رؤى الخبراء لتعزيز إستراتيجية الذكاء الاصطناعي التوليدي لديك.