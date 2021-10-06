تعمل أجهزة سطح المكتب في الأجهزة الافتراضية التي تتم استضافتها على البنية التحتية للحوسبة والتخزين والشبكة التي يديرها مزود السحابة. يمكن للمستخدمين الوصول إلى بيئة سطح المكتب الخاصة بهم من خلال مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وبعض الهواتف الذكية.

تبحث العديد من المؤسسات عن بديل لنموذج النشر التقليدي لسطح المكتب، حيث يقوم مسؤولو تكنولوجيا المعلومات بتثبيت نظام تشغيل وتطبيقات على كل جهاز موظف. باستخدام هذا النموذج، غالبًا ما يقضي المسؤولون الكثير من الوقت وينفقون الكثير من الأموال لتثبيت البرامج وإدارة الترقيات والتحديثات وتأمين الأجهزة.

يُعد نموذج النشر التقليدي لسطح المكتب أيضًا غير مناسب للقوى العاملة المتنقلة والعاملة عن بُعد بشكل متزايد. يعمل الموظفون اليوم غالبًا عن بُعد وفي أثناء السفر - ويستخدمون مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الهاتف المحمولة. يجب على المؤسسات توفير تجربة مستخدم قوية ومتسقة عبر جميع هذه الأجهزة لزيادة الإنتاجية عن بُعد وعبر الهاتف المحمول. يتيح هذا النهج للعاملين الوصول بسهولة إلى التطبيقات والبيانات نفسها بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمونه.

عندما تختار المؤسسات أساليب جديدة لتقديم التطبيقات والبيانات، يجب أن يكون الأمن أولوية قصوى. إذ يجب على المؤسسات التأكد من عدم وقوع البيانات في الأيدي الخطأ، حتى في حالة فقدان الجهاز أو سرقته.

قد يكون نموذج DaaS هو الحل. من خلال عرض DaaS المناسب، يمكن لمؤسستك منح المستخدمين وصولاً مريحًا ومتسقًا إلى التطبيقات والبيانات عبر الأجهزة، وحماية المعلومات الحساسة، وتبسيط الإدارة، وتقليل النفقات.