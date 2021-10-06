سطح المكتب كخدمة (DaaS) هو طريقة لتوفير بيئات سطح مكتب افتراضية كاملة للمستخدمين، تشمل أنظمة التشغيل والتطبيقات والملفات وتفضيلات المستخدم من السحابة.
تعمل أجهزة سطح المكتب في الأجهزة الافتراضية التي تتم استضافتها على البنية التحتية للحوسبة والتخزين والشبكة التي يديرها مزود السحابة. يمكن للمستخدمين الوصول إلى بيئة سطح المكتب الخاصة بهم من خلال مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وبعض الهواتف الذكية.
تبحث العديد من المؤسسات عن بديل لنموذج النشر التقليدي لسطح المكتب، حيث يقوم مسؤولو تكنولوجيا المعلومات بتثبيت نظام تشغيل وتطبيقات على كل جهاز موظف. باستخدام هذا النموذج، غالبًا ما يقضي المسؤولون الكثير من الوقت وينفقون الكثير من الأموال لتثبيت البرامج وإدارة الترقيات والتحديثات وتأمين الأجهزة.
يُعد نموذج النشر التقليدي لسطح المكتب أيضًا غير مناسب للقوى العاملة المتنقلة والعاملة عن بُعد بشكل متزايد. يعمل الموظفون اليوم غالبًا عن بُعد وفي أثناء السفر - ويستخدمون مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الهاتف المحمولة. يجب على المؤسسات توفير تجربة مستخدم قوية ومتسقة عبر جميع هذه الأجهزة لزيادة الإنتاجية عن بُعد وعبر الهاتف المحمول. يتيح هذا النهج للعاملين الوصول بسهولة إلى التطبيقات والبيانات نفسها بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمونه.
عندما تختار المؤسسات أساليب جديدة لتقديم التطبيقات والبيانات، يجب أن يكون الأمن أولوية قصوى. إذ يجب على المؤسسات التأكد من عدم وقوع البيانات في الأيدي الخطأ، حتى في حالة فقدان الجهاز أو سرقته.
قد يكون نموذج DaaS هو الحل. من خلال عرض DaaS المناسب، يمكن لمؤسستك منح المستخدمين وصولاً مريحًا ومتسقًا إلى التطبيقات والبيانات عبر الأجهزة، وحماية المعلومات الحساسة، وتبسيط الإدارة، وتقليل النفقات.
مثل عروض DaaS، تقدم حلول البنية التحتية لسطح المكتب الافتراضي (VDI) أجهزة سطح المكتب إلى الأجهزة من مركز بيانات مركزي. لكن البنية التحتية التي يقوم عليها حل VDI غالبًا ما تكون موجودة محليًا وعادةً ما تديرها مجموعة تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة.
مع نموذج DaaS، تدار البنية التحتية للحوسبة والتخزين والشبكة من قِبل مزود سحابة. ويمكن للمؤسسة التي توفر أجهزة سطح المكتب لموظفيها إدارة نظام تشغيل سطح المكتب والتطبيقات وبرامج مكافحة الفيروسات وأي مهام أخرى متعلقة بسطح المكتب - أو العمل مع مزود خدمة سطح مكتب مُدار من طرف ثالث.
توفر خدمة DaaS جميع فوائد الخدمة المُدارة المستندة إلى السحابة. على سبيل المثال، باستخدام DaaS، يمكنك التخلص من التكاليف الكبيرة المترتبة على بناء VDI محليًا. تستخدم عروض DaaS عادةً نموذج اشتراك لا يتطلب استثمارًا مقدمًا. ويمكنك أيضًا إلغاء تحميل جميع الأعمال الإدارية المطلوبة لدعم بنية VDI وصيانتها وتصحيحها وترقيتها.
لإلقاء نظرة فاحصة على البنية التحتية لسطح المكتب الافتراضي (VDI)، انظر "ما المقصود بالبنية التحتية لسطح المكتب الافتراضي (VDI)؟"
لقد أثبت نموذج DaaS نجاحه في عديد من المواقف:
مراكز الاتصالات، والعمل بدوام جزئي والعمل بنظام الورديات: يمكن للمؤسسات دعم مراكز الاتصالات الكبيرة أو غيرها من بيئات العمل بنظام الورديات حيث تدعم كل محطة عمل العديد من الموظفين على مدار اليوم. ومن خلال نهج DaaS، يكون لكل موظف تسجيل دخول فريد للوصول إلى سطح المكتب الخاص به.
مطورو البرامج: بدلاً من التبديل بين عدة أجهزة كمبيوتر أو الاحتفاظ بأنظمة تشغيل متعددة على جهاز كمبيوتر واحد، يمكن للمطورين الوصول بسهولة إلى عدة أجهزة سطح مكتب افتراضية مختلفة. ويمكنك المساعدة في تسريع الاختبار وتحسين ضمان الجودة مع شراء عدد أقل من الأجهزة.
مقدمو الرعاية الصحية: يمكن للأطباء والممرضين الوصول إلى التطبيقات والملاحظات وملفات المرضى بغض النظر عن غرفة الفحص أو الكمبيوتر في الممر الذي يستخدمونه. يؤدي تخزين جميع البيانات والتطبيقات على سحابة معتمدة من قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA) إلى حماية معلومات المرضى. وقد يتحوَّل فقدان جهاز كمبيوتر محمول مسروق إلى مجرد إزعاج بسيط بدلاً من كونه اختراقًا كارثيًا لأمن البيانات.
مختبرات الجامعة: يمكن للطلاب والمعلمين الاتصال بعملهم من خلال أي جهاز كمبيوتر في مختبر الكمبيوتر أو غرفة الموظفين أو المكتبة أو غرفة السكن الجامعي من خلال الربط بسطح المكتب الافتراضي الخاص بهم. ويمكن للجامعات توفير التطبيقات باهظة الثمن ومحدودة الترخيص للعديد من الطلاب من خلال السماح لهم بمشاركة سطح مكتب بعيد واحد.
الأعمال الموسمية أو التعاقدية: عندما يغادر الموظف الشركة، لا حاجة لمسح الكمبيوتر وإعادة تكوينه. إذ يمكن توفير سطح مكتب افتراضي جديد وإيقاف تشغيل التكوين القديم في دقائق. ويمكنك ضم المستخدمين أو إنهاء خدمتهم بسرعة، وهو أمر ضروري للوظائف ذات معدل الدوران المرتفع.
العاملون عن بُعد والعاملون المتنقلون: يمكنك تعزيز إنتاجيتهم عن بُعد وفي أثناء التنقل، مع تعزيز أمن البيانات. فمع خدمة DaaS، لن يكون الموظفون مقيدين بجهاز كمبيوتر مادي في موقع ثابت؛ بل يمكنهم الوصول إلى ملفاتهم بشكل آمن من أي جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول، ومن أي مكان في العالم.
عمليات الدمج والاستحواذ: باستخدام نموذج DaaS، يمكنك إضافة العديد من الموظفين الجدد إلى شبكة مؤسستك من دون الحاجة إلى نشر أجهزة كمبيوتر محلية جديدة. ويمكن للموظفين الجدد الاستمرار في استخدام المعدات في أثناء الاتصال بالتطبيقات وملفات صاحب العمل الجديد.
هل تفكر في تطبيق نموذج DaaS؟ ضع في حسبانك أن نهج DaaS لا يزال يتطلب منك التعامل مع الترخيص والإدارة لنظام التشغيل والتطبيقات المفضلة لديك. تأكد من أخذ تكاليف البرامج وتكاليف إدارة تكنولوجيا المعلومات في الحسبان قبل البدء في تنفيذ خدمة DaaS.
غالبًا ما تكون خدمة DaaS هي الأنسب للمؤسسات التي لديها أعداد كبيرة من الموظفين الذين يستخدمون بيئة سطح المكتب نفسها. فيمكن أن تكون إدارة البيئات الفريدة المتعددة مستهلكة للوقت والعمالة.
قبل تطبيق نموذج DaaS، يجب عليك تقييم احتياجاتك المحددة لتجنب الإفراط في الإنفاق أو التقليل من الشراء.
ابدأ بفهم احتياجاتك المتعلقة بالأداء. هل تحتاج إلى وحدات معالجة مركزية افتراضية عالية القدرة لتقديم رسوم متحركة معقدة ثلاثية الأبعاد؟ ماذا عن الأنظمة المبسطة المستخدمة بشكل أساسي لتطبيقات الإنتاجية؟ بمجرد أن تعرف احتياجات تطبيقك، يمكنك نشر المزيج المناسب من أجهزة سطح المكتب الافتراضية عالية ومنخفضة الطاقة لتقليل التكاليف مع توفير الأدوات التي تحتاج إليها القوى العاملة لديك لتحقيق النجاح.
بينما ستنقل إدارة البنية التحتية إلى مزود السحابة الخاص بك، قد يحتاج فريق تكنولوجيا المعلومات لديك إلى تعزيز بنية الشبكات في مؤسستك. يمكن لمزود خدمة DaaS الجيد تقليل زمن الانتقال من خلال إنشاء مضيف مخصص لكل مستأجر، لكن سرعة واستجابة أجهزة سطح المكتب الافتراضية تعتمد على عرض النطاق الترددي لموقعك. الاتصالات السريعة والموثوقة والقوية ضرورية لتحقيق تجربة مستخدم سلسة، والشبكات القوية تتطلب صيانة ماهرة. وتأكد من أن لديك موظفين قادرين على دعم هذه البنية التحتية.
تُعد خدمة DaaS ممتازة للتوسع عند الطلب، لذا لا فائدة كبيرة من الإفراط في شراء التراخيص. إذا كان لديك عاملون بنظام الورديات أو موظفون بدوام جزئي قد لا يحتاجون إلى وصول متزامن، ففكر في الحد من التكاليف من خلال مشاركة التراخيص. فيمكن للترخيص نفسه الوصول إلى العديد من أجهزة سطح المكتب الافتراضية، لكن إلى جهاز واحد فقط في كل مرة.
