ما بنية سطح المكتب الافتراضية (VDI)؟

يشهد أفق العمل تغييرات كبيرة مع انتشار العمل من المنزل واعتماد منظومات السحابة الهجينة بشكل واسع كأمر معتاد. مع انتشار الموظفين والبيئات، أصبح من الصعب إدارة متطلبات الإدارة والأمان والبنية التحتية اللازمة للحفاظ على استمرارية العمل. وبسبب هذه التحديات، يبحث قادة تكنولوجيا المعلومات عن أدوات تسهّل إدارة هذه البيئات بشكل آمن من دون أن يكلفهم ذلك الكثير. البنية التحتية الافتراضية لسطح المكتب (VDI) هي تلك الأداة.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
بنية سطح المكتب الافتراضية (VDI) هي عملية إنشاء وإدارة بيئات سطح المكتب والتطبيقات التي تتيح للموظفين العمل والوصول إلى التطبيقات والخدمات سواء من داخل المكتب أو خارجه أو من أي موقع بعيد. تدعم حلول المحاكاة الافتراضية عمليات نشر VDI من خلال إنشاء نظام حوسبة افتراضي —يعرف باسم الأجهزة الافتراضية (VMs) —والذي يسمح للمؤسسات بتشغيل تطبيقات وأنظمة تشغيل متعددة على خادم فعلي واحد في مركز بيانات. يتم تمكين VDI من خلال استضافة نظام تشغيل سطح المكتب — مثل Microsoft Windows Desktop —داخل أجهزة افتراضية تعمل جميعها على خادم مضيف.
من خلال استخدام نظام تشغيل سطح المكتب المستضاف على جهاز افتراضي (VM) على خادم مضيف، يمكن لمديري تكنولوجيا المعلومات نشر بيانات الشركة وتطبيقاتها وأسطح المكتب الخاصة بالمستخدمين في مركز بيانات افتراضي وتقديمها كخدمة عبر الإنترنت. هذا على عكس أجهزة الكمبيوتر التقليدية، حيث يستخدم المستخدم جهاز نقطة نهاية شخصية محمولاً فعليًا من موقع محلي.
عند تنفيذ حل VDI، يقوم وسيط الاتصال بالعثور على سطح المكتب الافتراضي المناسب لكل موظف ضمن مجموعة الموارد للاتصال به عند الوصول إلى بيئة VDI. تتضمن أمثلة وسطاء الاتصال تطبيقات Citrix الظاهرية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وVMwar Horizon وAmazon Workspaces وMicrosoft Azure وNutanix.
يمكن للمستخدمين الاتصال بأمان بصور أسطح المكتب الخاصة بهم، مثل Microsoft Windows، من أي جهاز أو موقع. يعد امتلاك القدرة على الوصول إلى التطبيقات من أي مكان أمرًا مفيدًا لأنه يعني أنك لست بحاجة إلى التواجد فعليًا في المكتب على سطح المكتب الفعلي الخاص بك مع نظام نقطة النهاية، ويسمح لك بنظام "أحضر جهازك معك" — "أحضر جهازك معك"—(بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الأجهزة اللوحية أو الأجهزة الطرفية العميلة الرقيقة) من أي مكان يكون أسهل بالنسبة إليك.
لمزيد من المعلومات حول حلول المحاكاة الافتراضية للتطبيقات وتقنية المحاكاة الافتراضية بشكل عام، شاهد الفيديو التالي واطلع على المقالة، "5 فوائد للمحاكاة الافتراضية":
فيما يلي بعض أهم الفوائد التي توفرها بنية سطح المكتب الافتراضية (VDI):
تُعد بنية VDI نوعًا من المحاكاة الافتراضية لسطح المكتب، حيث إن المحاكاة الافتراضية لسطح المكتب هي مصطلح شامل يغطي أي تقنية تفصل بين سطح المكتب والأجهزة. للتعمق في فئة المستوى الأعلى، راجع "ما المحاكاة الافتراضية؟" أو شاهد الفيديو التالي:
تمكّن بنية VDI المستمرة المستخدم من الحصول على سطح مكتب مخصص، حيث يتصل بسطح المكتب نفسه في كل مرة. يتيح ذلك للمستخدمين تخصيص أجهزة سطح المكتب الخاصة بهم، حيث يتم حفظ التغييرات، ما يحول بيئة سطح المكتب الافتراضي إلى مساحة عمل رقمية قابلة للتخصيص والتخصيص بشكل كبير.
أما بنية VDI غير المستمرة، فهي سطح مكتب عام يُستخدم لمرة واحدة فقط، حيث لا تُحفظ التغييرات التي يجريها المستخدم. يعد نهج بنية VDI غير المستمرة مثاليًا للمؤسسات التي لديها موظفين لديهم الكثير من المهام المتكررة، حيث إنه عادةً ما يكون أرخص وأسهل في الإدارة.
تُعد بنية سطح المكتب الافتراضية (VDI) جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات لدى العديد من الشركات، إذ تمكّنها من خفض التكاليف وتبسيط إدارة هذه الأنظمة. وتتزايد أهمية بنية سطح المكتب الافتراضية (VDI) بشكل كبير حيث تتطلع الشركات إلى تمكين مشهد عمل أفقي أكثر مرونة لأنه يوفر إمكانية الوصول والأمان وقابلية التوسع والأتمتة وسهولة الاستخدام للتنفيذ بسرعة وفعالية.
إذا كنت تتطلع إلى إنشاء بيئة VDI خاصة بك، فيمكنك القيام بذلك باستخدام حلول IBM Cloud IaaS. تقدم شركة IBM منصة سحابية ذات واجهة أمامية وخلفية للتطبيقات (Full Stack) تتضمن جميع العناصر التي قد تحتاجها لبناء بيئة تشغيل VDI الخاصة بك، بما في ذلك الحوسبة الافتراضية وشبكة الاتصال والتخزين. في هذا السيناريو، ستحتاج إلى تثبيت Hypervisor وإدارته بنفسك.
بالشراكة مع VMware، تقدم IBM حلول VDI المدارة من قبل العملاء والتي يديرها VMware جزئيًا (مع VMwar Horizon) وحل سطح المكتب الافتراضي كخدمة (DaaS) المدار بالكامل، لتوفير أسطح المكتب والتطبيقات الافتراضية المستضافة على منصة IBM Cloud .
اكتشف مزايا الأجهزة الافتراضية (VMs)، التي تمكّن الشركات من تشغيل أنظمة تشغيل متعددة بكفاءة على خادم فعلي واحد، ما يؤدي إلى تحسين الموارد وخفض التكاليف.
تسريع تحول الأعمال باستخدام الحلول السحابية المصممة للابتكار والنمو. استكشف الأدوات والمعارف المتطورة للبقاء في صدارة المنافسة.
مع فشل 84% من عمليات التحول الرقمي، حان الوقت لإعادة النظر. استكشف كيف يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي والسحابة الهجينة على تشكيل مستقبل الابتكار في مجال الأعمال. تعرّف على إطارات عمل التصميم الهجين التي تمكن الشركات من تسخير الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي.
استكشف كيف أن برامج الإشراف على الأجهزة الافتراضية ضرورية للمحاكاة الافتراضية من خلال السماح بتشغيل أنظمة تشغيل متعددة على جهاز واحد. تعرّف على الأنواع الرئيسية والميزات والحلول الشائعة لإدارة موارد تكنولوجيا المعلومات وقيادة التحول الرقمي بكفاءة.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud هي منصة حاويات OpenShift (OCP) المُدارة بالكامل.
محاكاة افتراضية آمنة وفعالة وجديرة بالثقة للتخزين لبيئات VMware مع IBM Spectrum Virtualize.
العثور على حل البنية التحتية السحابية الذي يلبي احتياجات أعمالك وتوسيع نطاق الموارد عند الطلب.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud هي منصة حاويات OpenShift (OCP) المُدارة بالكامل.