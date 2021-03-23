العلامات
IT Infrastructure

ما بنية سطح المكتب الافتراضية (VDI)؟

منظر علوي لمدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، عند غروب الشمس

استعراض لبنية سطح المكتب الافتراضية، وآلية عملها، والفوائد التي تقدمها.

يشهد أفق العمل تغييرات كبيرة مع انتشار العمل من المنزل واعتماد منظومات السحابة الهجينة بشكل واسع كأمر معتاد. مع انتشار الموظفين والبيئات، أصبح من الصعب إدارة متطلبات الإدارة والأمان والبنية التحتية اللازمة للحفاظ على استمرارية العمل. وبسبب هذه التحديات، يبحث قادة تكنولوجيا المعلومات عن أدوات تسهّل إدارة هذه البيئات بشكل آمن من دون أن يكلفهم ذلك الكثير. البنية التحتية الافتراضية لسطح المكتب (VDI) هي تلك الأداة.

 

النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.

ما المقصود بمصطلح VDI وكيف يعمل؟

بنية سطح المكتب الافتراضية (VDI) هي عملية إنشاء وإدارة بيئات سطح المكتب والتطبيقات التي تتيح للموظفين العمل والوصول إلى التطبيقات والخدمات سواء من داخل المكتب أو خارجه أو من أي موقع بعيد. تدعم حلول المحاكاة الافتراضية عمليات نشر VDI من خلال إنشاء نظام حوسبة افتراضي —يعرف باسم الأجهزة الافتراضية (VMs) —والذي يسمح للمؤسسات بتشغيل تطبيقات وأنظمة تشغيل متعددة على خادم فعلي واحد في مركز بيانات. يتم تمكين VDI من خلال استضافة نظام تشغيل سطح المكتب — مثل Microsoft Windows Desktop —داخل أجهزة افتراضية تعمل جميعها على خادم مضيف.

من خلال استخدام نظام تشغيل سطح المكتب المستضاف على جهاز افتراضي (VM) على خادم مضيف، يمكن لمديري تكنولوجيا المعلومات نشر بيانات الشركة وتطبيقاتها وأسطح المكتب الخاصة بالمستخدمين في مركز بيانات افتراضي وتقديمها كخدمة عبر الإنترنت. هذا على عكس أجهزة الكمبيوتر التقليدية، حيث يستخدم المستخدم جهاز نقطة نهاية شخصية محمولاً فعليًا من موقع محلي.

عند تنفيذ حل VDI، يقوم وسيط الاتصال بالعثور على سطح المكتب الافتراضي المناسب لكل موظف ضمن مجموعة الموارد للاتصال به عند الوصول إلى بيئة VDI. تتضمن أمثلة وسطاء الاتصال تطبيقات Citrix الظاهرية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وVMwar Horizon وAmazon Workspaces وMicrosoft Azure وNutanix.

يمكن للمستخدمين الاتصال بأمان بصور أسطح المكتب الخاصة بهم، مثل Microsoft Windows، من أي جهاز أو موقع. يعد امتلاك القدرة على الوصول إلى التطبيقات من أي مكان أمرًا مفيدًا لأنه يعني أنك لست بحاجة إلى التواجد فعليًا في المكتب على سطح المكتب الفعلي الخاص بك مع نظام نقطة النهاية، ويسمح لك بنظام "أحضر جهازك معك" — "أحضر جهازك معك"—(بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الأجهزة اللوحية أو الأجهزة الطرفية العميلة الرقيقة) من أي مكان يكون أسهل بالنسبة إليك.

لمزيد من المعلومات حول حلول المحاكاة الافتراضية للتطبيقات وتقنية المحاكاة الافتراضية بشكل عام، شاهد الفيديو التالي واطلع على المقالة، "5 فوائد للمحاكاة الافتراضية":

IBM Power

التحديث والأتمتة باستخدام IBM Power

يرشدك Joe Cropper، مخترع رئيسي في شركة IBM، وكبير الموظفين الفنيين (STSM) في منصة IBM Power Hybrid Cloud Platform خلال عرض توضيحي يتناول كيف يمكن أن تساعدك IBM Power في تحديث تطبيقاتك.
استكشف IBM Power

فوائد بنية سطح المكتب الافتراضية (VDI)

فيما يلي بعض أهم الفوائد التي توفرها بنية سطح المكتب الافتراضية (VDI):

  • زيادة قابلية التوسع: جعلت الحوسبة السحابية VDI أكثر جاذبية من خلال الاستفادة من البنية التحتية القابلة للتوسع لاستهلاك الموارد عند حاجة بنية سطح المكتب الافتراضية (VDI). من خلال دمج كامل بنية سطح المكتب الافتراضية (VDI)  على خادم مضيف، فإنه يقلل من متطلبات الأجهزة والمشتريات، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى بيئاتهم من أي جهاز.
  • الإدارة المركزية:  توفر بنية VDI هيكل إدارة مركزي يمكّن المسؤولين من تحديث جميع أسطح المكتب الافتراضية وتصحيحها وإجراء التعديلات عليها دفعة واحدة. لم يعد هناك شرط للحاجة إلى إصلاح المجموعة بأكملها بشكل فردي. يسمح هذا أيضًا بإستراتيجية كاملة للتعافي من الكوارث لسطح المكتب لأنه يتم حفظ جميع المكونات ونسخها احتياطيًا في مركز البيانات.
  • الأمان: تساعد بنية VDI الشركات على الحفاظ على سرية بياناتها بالكامل، إذ تُشغَّل التطبيقات على الخادم المضيف داخل مركز البيانات وليس على الجهاز العميل. في حال تعرض الجهاز للسرقة أو التلف، يمكن إنهاء اتصال الجهاز لحماية بيانات الشركة. ومع ذلك، من الأهمية بمكان أن تتم إدارة صور نظام التشغيل وتحديثها بشكل صحيح، ويجب أن تكون مصادقة العامل عن بُعد شاملة.
  • إمكانية الوصول: تتيح بنية VDI للمستخدمين النهائيين مبدأ "أحضر جهازك معك" (BYOD) وتمكنهم من الوصول عن بُعد إلى ملفاتهم وتطبيقاتهم وخدمات السحابة من أي مكان باستخدام أجهزتهم. يؤدي هذا بشكل أساسي إلى إنشاء مساحة عمل رقمية / سطح مكتب بعيد، ما يتيح تجربة مستخدم أفضل ويسهل العمل من المنزل بشكل كبير لأنه يمكن للموظفين استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة الطرفية الخفيفة.
  • توفير التكاليف: تنخفض نفقات الأجهزة بشكل كبير، حيث لم يعد قسم تكنولوجيا المعلومات بحاجة إلى شراء أجهزة جديدة باستمرار. يساعد دمج المعالجة على الخادم على تقليل نفقات تكنولوجيا المعلومات.

مقارنة بين بنية سطح المكتب الافتراضية (VDI) والمحاكاة الافتراضية لسطح المكتب

تُعد بنية VDI نوعًا من المحاكاة الافتراضية لسطح المكتب، حيث إن المحاكاة الافتراضية لسطح المكتب هي مصطلح شامل يغطي أي تقنية تفصل بين سطح المكتب والأجهزة. للتعمق في فئة المستوى الأعلى، راجع "ما المحاكاة الافتراضية؟" أو شاهد الفيديو التالي:

نشر بنية سطح المكتب الافتراضية (VDI) المستمرة مقابل بنية سطح المكتب الافتراضية (VDI) غير المستمرة

تمكّن بنية VDI المستمرة المستخدم من الحصول على سطح مكتب مخصص، حيث يتصل بسطح المكتب نفسه في كل مرة. يتيح ذلك للمستخدمين تخصيص أجهزة سطح المكتب الخاصة بهم، حيث يتم حفظ التغييرات، ما يحول بيئة سطح المكتب الافتراضي إلى مساحة عمل رقمية قابلة للتخصيص والتخصيص بشكل كبير.

أما بنية VDI غير المستمرة، فهي سطح مكتب عام يُستخدم لمرة واحدة فقط، حيث لا تُحفظ التغييرات التي يجريها المستخدم. يعد نهج بنية VDI غير المستمرة مثاليًا للمؤسسات التي لديها موظفين لديهم الكثير من المهام المتكررة، حيث إنه عادةً ما يكون أرخص وأسهل في الإدارة.

حالات استخدام بنية سطح المكتب الافتراضية (VDI)

  • مراكز الاتصالات:تمكّن بنية VDI موظفي مركز الاتصال من الوصول فقط إلى المعلومات والأدوات اللازمة لأداء مهامهم. وهذا يبسط الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة.
  • العمل عن بُعد: تمكّن بنية VDI أعضاء الفريق من الوصول إلى نفس شبكات الشركة والتطبيقات والموارد، مع تواجدهم في مواقع جغرافية مختلفة، إذ يمكن نشر جميع بيئات VDI وإدارتها من نقطة مركزية واحدة.
  • الامتثال التنظيمي: واجهت بعض الصناعات الخاضعة للوائح صارمة مشكلات بسبب قيام موظفيها بتخزين معلومات سرية بطريقة غير صحيحة. من خلال مركزية الإدارة باستخدام VDI، فإنه يساعد في القضاء على مشكلة تخزين البيانات والتطبيقات بشكل غير صحيح.
  • وصول الطرف الثالث: عند الاستعانة بمقاول أو شريك أعمال، يحتاج هؤلاء الموظفون إلى أجهزة مملوكة للشركة للاتصال بالنظام بالكامل. هذا أمر مكلف، خاصة بالنسبة إلى المشاريع الأقصر. وهذا يجعل من VDI الحل المثالي لمنح المتعاقدين وصولاً آمنًا إلى معلومات الشركة من دون الحاجة إلى توفير أجهزة أو شرائها.

لماذا قد تكون بنية سطح المكتب الافتراضية (VDI) مناسبة لك

تُعد بنية سطح المكتب الافتراضية (VDI) جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات لدى العديد من الشركات، إذ تمكّنها من خفض التكاليف وتبسيط إدارة هذه الأنظمة. وتتزايد أهمية بنية سطح المكتب الافتراضية (VDI) بشكل كبير حيث تتطلع الشركات إلى تمكين مشهد عمل أفقي أكثر مرونة لأنه يوفر إمكانية الوصول والأمان وقابلية التوسع والأتمتة وسهولة الاستخدام للتنفيذ بسرعة وفعالية.

تعرف على المزيد حول بنية سطح المكتب الافتراضية (VDI)

إذا كنت تتطلع إلى إنشاء بيئة VDI خاصة بك، فيمكنك القيام بذلك باستخدام حلول IBM Cloud IaaS. تقدم شركة IBM منصة سحابية ذات واجهة أمامية وخلفية للتطبيقات (Full Stack) تتضمن جميع العناصر التي قد تحتاجها لبناء بيئة تشغيل VDI الخاصة بك، بما في ذلك الحوسبة الافتراضية وشبكة الاتصال والتخزين. في هذا السيناريو، ستحتاج إلى تثبيت Hypervisor وإدارته بنفسك.

بالشراكة مع VMware، تقدم IBM حلول VDI المدارة من قبل العملاء والتي يديرها VMware جزئيًا (مع VMwar Horizon) وحل سطح المكتب الافتراضي كخدمة (DaaS) المدار بالكامل، لتوفير أسطح المكتب والتطبيقات الافتراضية المستضافة على منصة IBM Cloud .

مؤلف

Jordan Shamir

Offering Manager

الموارد

فهم الأجهزة الافتراضية: زيادة مرونة تكنولوجيا المعلومات إلى أقصى حد

اكتشف مزايا الأجهزة الافتراضية (VMs)، التي تمكّن الشركات من تشغيل أنظمة تشغيل متعددة بكفاءة على خادم فعلي واحد، ما يؤدي إلى تحسين الموارد وخفض التكاليف.
تعزيز قوة الحوسبة السحابية

تسريع تحول الأعمال باستخدام الحلول السحابية المصممة للابتكار والنمو. استكشف الأدوات والمعارف المتطورة للبقاء في صدارة المنافسة.
اكتشف الابتكار مع التصميم الهجين

مع فشل 84% من عمليات التحول الرقمي، حان الوقت لإعادة النظر. استكشف كيف يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي والسحابة الهجينة على تشكيل مستقبل الابتكار في مجال الأعمال. تعرّف على إطارات عمل التصميم الهجين التي تمكن الشركات من تسخير الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي.
إتقان برامج الإشراف على الأجهزة الافتراضية: تعزيز كفاءة المحاكاة الافتراضية والسحابة

استكشف كيف أن برامج الإشراف على الأجهزة الافتراضية ضرورية للمحاكاة الافتراضية من خلال السماح بتشغيل أنظمة تشغيل متعددة على جهاز واحد. تعرّف على الأنواع الرئيسية والميزات والحلول الشائعة لإدارة موارد تكنولوجيا المعلومات وقيادة التحول الرقمي بكفاءة.
حلول ذات صلة
IBM Red Hat OpenShift

Red Hat OpenShift on IBM Cloud هي منصة حاويات OpenShift (OCP) المُدارة بالكامل.

 استكشف Red Hat OpenShift
حلول التخزين الافتراضي للخادم والمحاكاة الافتراضية لسطح المكتب

محاكاة افتراضية آمنة وفعالة وجديرة بالثقة للتخزين لبيئات VMware مع IBM Spectrum Virtualize.

 استكشف حلول التخزين
حلول البنية التحتية السحابية

العثور على حل البنية التحتية السحابية الذي يلبي احتياجات أعمالك وتوسيع نطاق الموارد عند الطلب.

 استكشف الحلول السحابية
اتخِذ الخطوة التالية

Red Hat OpenShift on IBM Cloud هي منصة حاويات OpenShift (OCP) المُدارة بالكامل.

 استكشف IBM Red Hat OpenShift إنشاء حسابك المجاني على IBM Cloud