ما بنية سطح المكتب الافتراضية (VDI)؟

بنية سطح المكتب الافتراضية (VDI) هي عملية إنشاء وإدارة بيئات سطح المكتب والتطبيقات التي تتيح للموظفين العمل والوصول إلى التطبيقات والخدمات سواء من داخل المكتب أو خارجه أو من أي موقع بعيد. تدعم حلول المحاكاة الافتراضية عمليات نشر VDI من خلال إنشاء نظام حوسبة افتراضي —يعرف باسم الأجهزة الافتراضية (VMs) —والذي يسمح للمؤسسات بتشغيل تطبيقات وأنظمة تشغيل متعددة على خادم فعلي واحد في مركز بيانات. يتم تمكين VDI من خلال استضافة نظام تشغيل سطح المكتب — مثل Microsoft Windows Desktop —داخل أجهزة افتراضية تعمل جميعها على خادم مضيف.

من خلال استخدام نظام تشغيل سطح المكتب المستضاف على جهاز افتراضي (VM) على خادم مضيف، يمكن لمديري تكنولوجيا المعلومات نشر بيانات الشركة وتطبيقاتها وأسطح المكتب الخاصة بالمستخدمين في مركز بيانات افتراضي وتقديمها كخدمة عبر الإنترنت. هذا على عكس أجهزة الكمبيوتر التقليدية، حيث يستخدم المستخدم جهاز نقطة نهاية شخصية محمولاً فعليًا من موقع محلي.

عند تنفيذ حل VDI، يقوم وسيط الاتصال بالعثور على سطح المكتب الافتراضي المناسب لكل موظف ضمن مجموعة الموارد للاتصال به عند الوصول إلى بيئة VDI. تتضمن أمثلة وسطاء الاتصال تطبيقات Citrix الظاهرية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وVMwar Horizon وAmazon Workspaces وMicrosoft Azure وNutanix.

يمكن للمستخدمين الاتصال بأمان بصور أسطح المكتب الخاصة بهم، مثل Microsoft Windows، من أي جهاز أو موقع. يعد امتلاك القدرة على الوصول إلى التطبيقات من أي مكان أمرًا مفيدًا لأنه يعني أنك لست بحاجة إلى التواجد فعليًا في المكتب على سطح المكتب الفعلي الخاص بك مع نظام نقطة النهاية، ويسمح لك بنظام "أحضر جهازك معك" — "أحضر جهازك معك"—(بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الأجهزة اللوحية أو الأجهزة الطرفية العميلة الرقيقة) من أي مكان يكون أسهل بالنسبة إليك.

لمزيد من المعلومات حول حلول المحاكاة الافتراضية للتطبيقات وتقنية المحاكاة الافتراضية بشكل عام، شاهد الفيديو التالي واطلع على المقالة، "5 فوائد للمحاكاة الافتراضية":