تعمل المحاكاة الافتراضية للتخزين على جعل بياناتك وموارد التخزين للخادم الافتراضي وبيئات سطح المكتب الافتراضية آمنة، وموثوق بها، وفعّالة.
استخدِم مرونة التقنية السحابية في تحقيق أقصى قيمة من بياناتك بدايةً من الحافة ووصولًا إلى التقنية السحابية. وتتيح لك بنية البيانات السحابية الأصلية والتقنية السحابية الهجينة سهولة تشغيل كل تطبيقاتك وتبسيط إدارة البيانات وتقليل الصوامع والتعقيد لتحسين مركز بياناتك. ومن الممكن أيضًا توفير جميع الوظائف كخدمة مستندة إلى المضيف.
أيًّا كان مكان البنية التحتية للتخزين لديك، يمكنك إدارة جميع أجهزة التخزين باستخدام الأدوات وأنظمة التشغيل والواجهات نفسها التي تستخدمها في البيئة المحلية. ويتحقّق ذلك من خلال البيئات الافتراضية التي يتم إنشاؤها باستخدام IBM Spectrum Virtualize، وهو البرنامج الذي يشغّل IBM FlashSystem.
استكشِف FlashSystems الذي يعمل ببرنامج IBM Spectrum Virtualize الذي يستخدم المحاكاة الافتراضية المتماثلة.
يمكنك تقليل التكرار وتوحيد عرض بيئة التخزين الخاصة بك وتمكين التنقل السلس للبيانات وإدارة التخزين في البيئة المحلية والسحابية على السواء.
حل ذكي وذاتي التحسين يمكن إدارته بسهولة، وهو ما يمكّن المؤسسات من التغلّب على تحديات أجهزة التخزين المادية من خلال التقسيم إلى مستويات للحصول على قابلية التوسّع.
يمكنك شراء سعة التخزين عند الطلب من خلال الأجهزة الافتراضية والجمع بين ميزتَي التحكم في التخزين المحلي ومرونة التخزين السحابي مع التخزين كخدمة الذي تتم صيانته بواسطة IBM.
يمكنك تبسيط خدمات التخزين عبر البيئات وتحسينها باستخدام منصة متسقة للتخزين المعرّف بالبرامج والتحليلات التنبؤية من خدمة IBM Storage Insights المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
حقِّق أوقات استجابة سريعة مع زمن انتقال قصير وتوافر عالٍ باستخدام تقنية IBM FlashCore الرائدة في المجال ونظام FlashSystem بتقنية NVMe الشامل لأعباء عمل المهام الحساسة.
تقدم وظيفة النسخة المحمية ميزات حماية البيانات والتعافي من الكوارث وتقلّل فترة التعطّل من خلال الأداء العالي والتشفير القائم على الأجهزة والنُسخ المعزولة غير القابلة للتعديل التي يمكن استعادتها بسرعة.
توضح الموضوعات التخطيط والتكوين والعمليات والممارسات المفضَّلة التي تتضمن مجموعة تطبيقات VMware vCloud للتخزين الافتراضي.
اشرح كيف يمكن استخدام IBM FlashSystem مع IBM Spectrum Virtualize كوحدة تخزين دائم في الخلفية ومفضّلة لعمليات النشر المستندة إلى VMware Tanzu.
احصل على معلومات حول المفاهيم الرئيسية التي عليك فهمها لاستخدام IBM Spectrum Virtualize كبرنامج فقط.
عزِّز قدرات الخادم وموارد البيانات الخاصة بك باستخدام تقنية المحاكاة الافتراضية للتخزين من IBM الرائدة في الصناعة.
يوفر IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud قدرات تخزين الكتل للمؤسسات عبر عمليات النشر المحلية والسحابية.
احصل على تخزين سريع للكتل وقابلية التوسّع السريع للكميات المتزايدة من البيانات مع تبسيط إدارة البيانات باستخدام التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتقنية السحابية الهجينة.
راقِب كل مساحات التخزين لديك من التقنية السحابية واحصل على معلومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي حول الأداء، والسعة، والتنبيهات القابلة للتنفيذ، والدعم المبسّط.
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